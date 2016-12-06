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Сергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньги

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: «Советский спорт»

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин признался в редакции «Советского спорта», что любит рубиться в компьютерные игры.

– Вы любите резаться в компьютерные игры?
– Еще как! Это моя страсть. Хотя стараюсь себя в этом как-то ограничивать. Вообще я тоже азартный человек. И если сяду играть, то может не хватить времени на все остальное. Есть риск, что я просто не увижу свою семью.

– Вы играете по интернету в шахматные турниры?
– Нет, я в первую очередь имею в виду сами компьютерные игры. Потому что шахматы – это моя профессия. Это другое.

– Больше любите стрелялки-бродилки?
– Вот-вот. Я в прошлом очень много играл. Мог всю ночь просидеть за компьютерной игрой.

– За какой, например? Warcraft?
– Нет. Но в первую очередь я люблю «Героев силы и магии». Была прекрасная игра «Turok».

– Вы с первых «Героев» начали играть?
– Нет, начал с третьих. Потом попробовал пятые, но они у меня не пошли. А вот третья версия – это почти идеальная компьютерная игра в моем понимании. Даже нечего добавить. Потом уже пошли слишком крутые навороты.

– А цепляют кровавые стрелялки, чтобы выплеснуть энергию?
– Да, помню отличную игру «Сталкер». Я в нее очень много играл. Но это было лет десять назад.

– Ваш коллега Грищук играет в покер.
– Это его вторая работа. А я на деньги играю только в шахматы.

Сергей Карякин: В турнире с Карповым и Каспаровым Карлсен был бы фаворитом

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