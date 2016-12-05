Сергей Карякин: Если «Спартак» станет чемпионом, я прыгну в бассейн в одежде!

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заглянул в редакцию «Советского спорта».

«ПАКЕТ ОТ ПОВАРА»

- Двадцать лет назад казалось, что компьютеры убьют шахматы. Но теперь ваш вид спорта получил новый толчок после чемпионского матча Карлсен – Карякин. Вы понимаете, что благодаря вам в России происходит шахматный бум? Вас радовал такой ажиотаж?

- Вы не представляете, как это было приятно! Великолепно, что меня все поддерживали. Очень хотелось соответствовать ожиданиям. На протяжении всего матча я чувствовал, что играю не только за себя, но и за всю Россию.

- Вас попросили сделать первый удар по мячу в футбольном матче «Спартак» - «Рубин». Во вторник вы вбросите шайбу в хоккейном матче «Спартак» - «Ак Барс». Что еще вас ждет?

- 16 декабря Сергей откроет баскетбольный матч ЦСКА – «Барселона», - добавляет его менеджер Кирилл Зангалис. – Карякин ведь не первый день общается с журналистами. И к нему всегда был интерес. Потому что Сергей вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории шахмат (12 лет и 211 дней). В этом возрасте он стал тренером Руслана Пономарева. И это не был пиар-ход! Гениально, что Пономарев пригласил мальчика в свой штаб, и он помог ему выиграть титул чемпиона мира по версии ФИДЕ. Активное внимание к Сергею было всегда.

- Вот вы сильно похудели перед матчем. А чувство голода во время партий вас беспокоило?

- Да, конечно. На каждую партию я брал с собой пакет с едой, которую мне готовил специальный повар.

- А что, если не секрет? Сейчас все это будут кушать и станут гроссмейстерами.

- Там не было революционных вещей. Ну так, сухофрукты, бананы, орехи.

«МАГНУС – ГРЯЗНЫЙ ФУТБОЛИСТ»

- Какие у вас отношения с футболом?

- Я очень увлекаюсь футболом и сам чуть-чуть играю. Конечно, на любительском уровне. Очень поддерживаю московский «Спартак».

- Играете на позиции защитника?

- Нет, что вы!

- Но ведь есть психотип человека. Вы великолепно защищались в матче с Карлсеном. И даже получили прозвище Министр обороны.

- Нет, вы знаете, в футболе я терпеть не могу играть в защите. А в шахматах – если ситуация обязывает. Понятно, если возникает альтернатива – сдаться или играть в обороне, то я буду защищаться. Но это не от хорошей жизни. А так мы все любим атаковать.

- Карлсен не вызывал вашу команду сыграть в футбол «5 на 5»?

- Я играл с Магнусом в большой теннис. Не совсем помню, каким был счет. Но мы рубились двое на двое. И кажется, наша пара победила.

А год назад во время большого шахматного турнира в Вейк-ан-Зее было решено устроить футбольный матч. И вот Магнус по его итогам был признан самым грязным игроком. Фантастически грубо играл! Всех толкал, делал жесткие подкаты.

- Просто Карлсен не скрывает, что он очень азартен в любых играх, - добавляет Зангалис. – Он спокойно может разбить джойстик, если уступает в «Play Station». Или бросить с досады баскетбольный мяч. Правда, он быстро остывает.

- Как вообще соперник может вывести гроссмейстера из себя?

- Во-первых, обыграть его, - улыбается Карякин. – Во-вторых, достаточно постукивать пальцами по столу, и он уже будет злиться. Можно пожаловаться судье, конечно. Но что делать, если он отвернулся?

Хотя в принципе такое бывает редко. Все ведут себя корректно. Мы с Магнусом друг на друга не жаловались.

«КАРЛСЕН – НЕ МАШИНА»

- Не за горами следующий турнир претендентов. Какие у вас будут соперники? Они подрастают…

- Но и я стану более опытным! Вообще конкуренция будет очень высокой. Кандидатов-то много. В прошлый раз не попал Крамник. Неизвестно, кто выстрелит в Кубке мира, в Гран-при. Слава богу, мне отбор не играть.

- Как известно, никто не устоял против Карлсена в 12 классических партиях. Вы же сделали ничью. Это прибавило вам уверенности?

- Я всегда говорил, что с Магнусом можно бороться. Скорее этот матч стал сюрпризом не для меня, а для людей, которые смотрели на рейтинги. Теперь они поняли, что Карлсен – не машина. С ним можно бороться.

- Вы сказали, что набирали «физику» перед чемпионским боем. Как физкультура помогла вам в шахматах?

- Зачастую партии длятся по семь часов. Для того, чтобы сохранять ясную голову и концентрацию, находить лучшие ходы в концовке, нужна хорошая форма. Это не пустые слова, а необходимость.

- Куда вы сейчас полетите отдыхать? Канары? Багамы?

- Катар в конце декабря, причем это будет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. А в январе нас ждет традиционный Вейк-ан-Зее.

- Там ведь и Карлсен будет участвовать?

- Тоже будет, да. Встретимся с ним. Хотя я уже не хочу его видеть! – смеется Сергей.

- Валерий Газзаев в редакции «Советского спорта» сделал легендарное заявление, что сбреет усы, если ЦСКА выиграет Кубок УЕФА. Правда, свое обещание так и не выполнил. А на что готовы вы, если московский «Спартак» станет чемпионом?

- Знаете, что я сказал перед матчем с Карлсеном? Если я одержу победу, то прыгну в бассейн в одежде. И вот может, я готов повторить это обещание в адрес «Спартака». Но с одним условием – если как и Газзаев, я не буду его исполнять!