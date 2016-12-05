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Валерий Рейнгольд: «Спартаку» повезло с Каррерой. Это мужик и профессионал

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы красно-белых над «Рубином» (2:1) подвел итоги встречи.

– После матча с «Крыльями» вы критиковали команду за настрой. Каким он был сегодня?
– Спартаковцы вышли с нормальным настроем. Хорошо сыграли. Единственное, я бы посоветовал Илье Кутепову и Сердару Таски внимательнее играть. Я не видел никого из них в моменте с первым голом. Это не занятие для Ивелина Попова или Квинси Промеса – опекать нападающего соперника.

Кроме того, реализовывать моменты надо. У Промеса был чумовой момент. Еще был эпизод, когда передержал мяч. Но ребята старались и нужно учесть погодные условия. Требовать изумительного футбола нельзя, но обе команды сыграли симпатично. «Спартаку» нужно было сыграть строже.

В остальном, победили. Я доволен, что команда проявила характер. Молодцы. То, что надо. Когда есть желание, все получается. Обе команды играли в открытый футбол. Болельщики получили удовольствие.

– Промес забил гол, но по движению оставлял желать лучшего…
– Объясню. Он пропустил около месяца из-за травмы. Поскольку ему нужно было залечивать повреждение, на возвращение прежних кондиций ему требуется два месяца. Но требования к нему прежние. Давление на себя он чувствовал. Надеюсь, что гол его раскрепостил.

– Сегодня вышел на поле Евгений Макеев. Ощущалось ли отсутствие Дмитрия Комбарова?
– Я это ощущал. Макеев дубоват в техническом плане. Много не играл. Старается, но он не способен выполнять ту работу, которую делал Комбаров. Дмитрий – крепкое звено команды. И его не хватало. Макеев хорошо, что сыграл хоть так – не напортачил.

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– Мне показалось, что сегодня у «Спартака» были проблем со взаимодействием. Команда игра не хромала?
– Проблемы были. И они возникли из-за того, что выбыли два игрока основного состава. Особенно чувствительна потеря Зе Луиша. Джано Ананидзе не в форме. Александр Зуев работал вхолостую. Макеев не того уровня футболист. Два футболиста выбыли и появились проблемы. А вы как хотели? ЦСКА без Романа Еременко и Алана Дзагоева как выглядел? Не каждого игрока заменишь.

– Подробнее про Зуева. Насколько ему удалось вписаться в игру?
– Я бы ему посоветовал чаще брать игру на себя. Он – быстрый парень.  Унего приличная стартовая скорость. Я насчитал момента три, когда он подходил к штрафной и искал – с кем сыграть в пас. Зачем? Нужно было идти и обострять. Этого я жду от молодых футболистов. Они должны брать игру на себя, а не играть в подыгрыше. Я жду нестандартных решений. Не нужно действовать только по рисунку Массимо Карреры. Нужно что-то свое дать. Показать – «я еще так могу».

– Переход Александра Самедова в «Спартак» уже практически дело решенное. Какая роль в команде ему достанется?
– Если честно, у Самедова спартаковский стиль. Каррера потребует от него больше острых движений. В «Локомотиве» от них он был освобожден или не до конца выполнял установку тренера. Подачи делал, но дублировать Комбарова? Я бы хотел, чтобы он показывал что-то большее. «Срезал» углы, шел на пенальти. Если Каррера хочет видеть Самедова в команде – у меня нет вопросов. Он лучше меня разбирается в футболе, но мое мнение – 50 на 50.

– Что нужно сделать, чтобы судья назначил пенальти в ворота соперника «Спартака»?
– Судя по эпизоду с Лоренсо Мельгарехо, в котором был явный пенальти, надо головы отрывать, чтобы арбитр реагировал. Ни одного пенальти за полсезона. Такого же просто не бывает. И главное, что арбитр находился рядом с моментом. Только дураку не было понятно, что нарушение правил было.

– Как оцените эпизоды с удалениями?
– Здесь все по делу. Промес в обоих эпизодах на желтые карточки наиграл. Красную карточку получил справедливо. Поступок Эльмира Набиуллина я не пониманию совершенно. Зачем было «лететь» с «оловянными глазами» в центре поля, зная, что «висишь» на карточке.

– Что поставили «Спартаку» за эти полгода чемпионата?
– Жирную пятерку. Хочу пожелать, чтобы отдохнули и успокоились. С большим удовольствием поздравляю Карреру и его тренерский штаб. Мужик и настоящий профессионал. Можно сказать, что команда бьется ради него. Футболисты почувствовали, что «плюнули» ему в лицо в матче с «Крыльями». Поэтому надо было «отмазываться». «Спартак» это сделал.

– Повезло «Спартаку» с Каррерой?
– Да. Он перестроил настроение в коллективе. Он создал коллектив. Не знаю, как «Спартак» завершит сезон, но сейчас он совершил небольшой спортивный подвиг. Так держать!

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

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