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«Ростов» будет нацелен на победу». Что говорят в команде перед матчем с ПСВ

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ростов" - ПСВ
"Ростов" - ПСВИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» о матче года для «Ростова», в котором желто-синие в гостях сыграют с ПСВ.

ВРАЧИ РАБОТАЛИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Матч года, матч века. Игру с ПСВ болельщики «Ростова» могут назвать как угодно. Суть от этого не меняется. Желто-синие впервые в своей истории всерьез претендуют на выход в весеннюю часть еврокубков. Дело за малым – не проиграть во вторник.

Перед выездом в Нидерланды физиотерапевты ростовчан трудились целыми днями, а все для того, что подготовить игроков к решающей битве. Врачи лечили Джанаева (к концу года травмированное плечо постоянно дает о себе знать), ставили на ноги Ерохина (из-за повреждения полузащитник пропустил игру с «Зенитом»), колдовали над пяткой ветерана Калачева.

Процесс подготовки к матчу не прерывался даже в самолете, где футболисты продолжали делать восстановительные процедуры. В таком плотном графике некоторые игроки никогда не выступали. К счастью, все живы и здоровы. В Нидерланды «Ростов» привез сильнейших.

В Эйндховене ростовчан встречали несколько представителей хозяев и изумленные туристы, которые с удивлением смотрели на полсотни (завтра свой матч в Юношеской лиге УЕФА играет и молодежный состав) одинаково одетых футболистов.

В аэропорту - повсюду символика ПСВ. Есть даже большой плакат, возле которого можно присесть на стул и сфотографироваться с кумирами. Местную команду здесь ценят и любят. ПСВ – гордость Эйндховена.


В ПСВ ВСЕ НА ПОЗИТИВЕ

На пресс-конференции хозяев – знакомые лица. На вопросы журналистов отвечал полузащитник ПСВ Александр Зинченко. Интересно, что свою тренировку хозяева проводили в 11 утра.

– Отлично изучили «Ростова», знаем все сильные и слабые стороны соперника. Завтра мы должны побеждать, - улыбался бывший игрок «Уфы».

 Перед такой важной встречей в команде нервная обстановка?
– Нет, все хорошо. Мы с нетерпением ждем матч. Все на позитиве.

А вот главному тренеру голландцев не до улыбок. Филипп Коку дал понять, что о недооценке соперника не может быть и речи.

– «Ростов» может действовать с позиции силы. В этой команде забивные нападающие, а тактику можно назвать очень сильной. С первых минут нужно действовать агрессивно и реализовывать свои моменты. Уверен, что их будет не так много, - сказал Коку.

«МЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЕ ДЕЛО»

«Ростов» приехал на стадион в 18 часов по местному времени. Встречал гостей переполненный пресс-центр. По словам переводчика, приезд россиян вызвал ажиотаж среди местной прессы. Все хотят посмотреть на недавнего покорителя «Баварии».

 Все ли в команде здоровы? – вопрос к Ивану Данильянцу.
– Ерохин и Джанаев не сыграли из-за травм, но надеемся, что завтра оба футболиста будут готовы. К концу года практически не осталось ребят, у которых что-то не болит. Все истощены эмоционально и физически, но игры в Лиге чемпионов – это что-то особенное. Мы должны сделать все, чтобы быть максимально готовыми к ПСВ.

 Завтра «Ростов» устроит ничья. Это плюс для вашей команды?
– Это непростая задача. Как будет строиться игра? В обороне мы играем хорошо, но пропустили с этой командой два мяча в первый встрече. Это было неожиданностью . ПСВ хорошо играет в атаке. Но мы будем нацелены на победу.

 ПСВ обязан побеждать. Это отразится на игре соперника?
– Они, конечно, будут мотивированы. В какой степени это позволит им проявить их лучшие качества - зависит и от нас.

 Как оцениваете шансы «Ростова»?
– Нашим ребятам уже удалось сделать большое дело. После неудачного начала хорошо проявили себя в дальнейшем. Завтрашний матч даст ответ, сможем ли мы пройти в Лигу Европы.

 Что важнее  вписать страницу в клубную историю в виде выхода в Лигу Европы или быть в верхней части таблицы РФПЛ?
– Нам очень хочется продолжить наше знакомство с еврокубками. Будем откровенны – изначально было очень сложно выйти из такой группы. С первого тура было понятно, что между нами и ПСВ будет борьба за место в Лиге Европы. Сам факт участия в подобных турнирах перекрывает все трудности, с которыми мы сталкиваемся в РФПЛ.

Далее – очередь Тимофея Калачева.

 Чему вас научила Лига чемпионов? – спросили у белорусского ветерана.
– Игры с топ-клубами оставляют в душе необычные чувства. Всегда интересно выступать на лучших стадионах, играть против сильных футболистов. Это запоминается на всю жизнь.

 Хотели бы еще раз сыграть в таком турнире?
– Конечно. Почувствовав вкус Лиги чемпионов, хочется повторить все это снова. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы и продлить эти необычные ощущения.

 Два последних матча показали, что «Ростов» истощен эмоционально. Это последствия игры с «Баварией»?
– С немцами было сложно, но мы добились важной победы. Теперь все счастливы. Что касается нашего состояния, то сейчас конец первой части чемпионата. В декабре всегда остается мало сил. Мы играем часто, поэтому устаем. Завтра мы должны выйти на поле в своем лучшем состоянии и быть сконцентрированными.

 ПСВ гордится своими болельщиками, которые будут гнать команду вперед. Это дополнительное испытание для «Ростова»?
– Не думаю, что это проблема. Наоборот, это здорово, когда выступаешь при полных трибунах. Да, будет давление, но это лучше, чем пустой стадион.

«РОСТОВ» БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Желто-синие не останутся без поддержки во время матча с ПСВ. На гостевом секторе стадиона «Филипс» соберется около 400 болельщиков «Ростова». Как стало известно «Советского спорту», в Эйндховен отправился фанатский актив россиян.

Голосование: Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы?

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