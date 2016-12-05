Горячий снег. Как «Спартак» «растопил» промерзшую «Открытие Арену»

Денис Глушаков, Квинси Промес и Александр Зуев Источник: «Советский спорт»

Как «Спартак» «растопил» промерзшую «Открытие Арену», сердца болельщиков и победил.

Кто про что, а я, уж простите, про погоду. Она в понедельник в Москве шептала – не на футбол идти надо, а в теплый уютный бар. И смотреть матч «Спартак» - «Рубин» там за рюмкой чая. Мело, мело во все концы, во все пределы – в столице не то что в футбол играть, по тротуарам ходить было трудно.



В ложе прессы «Открытие Арены» - снега по щиколотку. На столах его было столько, что хоть снежную бабу лепи! Да и на поле – сугробы. Но работники стадиона каким-то чудом с непогодой справились. Махали лопатами, вывозили снег на тракторах, работали в поте лица и газон очистили. Учитывая, какой кошмар творился на московских дорогах, какие пробки растянулись на трассах, «Спартак» и «Рубин» играли в футбол на роскошном поле!

Отвлечемся, кстати, на пару предложений. Помнится, когда Евгений Гинер и его единомышленники переводили нас на систему «осень-весна», одним из основных аргументов было – заканчивать сезон надо на хороших полях. Вот, пожалуйста, поля в РФПЛ сейчас очень даже ничего, можно возвращаться в прекрасное прошлое и в ноябре заканчивать чемпионат на вполне приемлемых газонах! А так, вы, господа, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, в футбол в декабре играть, но больно непонятно. Над вами потешаться будут. Да уже потешаются.

Удивили болельщики «Спартака»! В такую непогоду пришли поддержать команду, и было их на трибунах тысяч 15-20. В понедельник, в 19.30! В метель и холод! Заслужили эти болельщики зрелище явно круче того, что давали команды на «Открытие Арене» в первом тайме. Ни тебе культуры паса, ни комбинаций, ни скоростей, вообще ни-че-го!

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«Рубин» забил со стандарта, да и то потому, что спартаковцы грубо ошиблись, забыли Жонатаса в самом центре штрафной площади. В ответ гости преподнесли хозяевам и роскошный подарок – Самбрано до того неловко обработал мяч, что выкатил его прямо на удобную для Промеса ногу и Квинси не промазал.

Кто пахал на поле и радовал глаз, так это вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков. Остальные футболисты явно не соответствовали той яркой шумовой поддержке, что оказывали болельщики «Спартака». Красно-белые играли без души, без сердца, хотя Каррера часто говорил, что для него это важно.

По-настоящему завелись команды только во втором тайме. Пошла игра от ножа и от сердца. Два удаления! Куча стыков и стычек. В конце матче зрители и думать забыли про снег и холод. Какая зима, если тут такой футбол?

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Удаленный с поля Промес шел в раздевалку мимо пресс-центра и кричал на весь коридор на чистом русском: «Почему?» Почему, мол, меня удалил судья Михаил Вилков? А потом болел в раздевалке так, что стены дрожали. Кричал, требовал от своих одноклубников гола и казалось, разнесет сейчас раздевалку в клочья. Журналисты в пресс-центре все это слышали.

Не зря одинокий Промес так убивался в раздевалке – его «Спартак» победил и ушел на зимнюю паузу с пятиочковым отрывом от «Зенита»!