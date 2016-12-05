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Горячий снег. Как «Спартак» «растопил» промерзшую «Открытие Арену»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков, Квинси Промес и Александр Зуев
Денис Глушаков, Квинси Промес и Александр ЗуевИсточник: «Советский спорт»

Как «Спартак» «растопил» промерзшую «Открытие Арену», сердца болельщиков и победил. 

Кто про что, а я, уж простите, про погоду. Она в понедельник в Москве шептала – не на футбол идти надо, а в теплый уютный бар. И смотреть матч «Спартак» - «Рубин» там за рюмкой чая. Мело, мело во все концы, во все пределы – в столице не то что в футбол играть, по тротуарам ходить было трудно.

В ложе прессы «Открытие Арены» - снега по щиколотку. На столах его было столько, что хоть снежную бабу лепи! Да и на поле – сугробы. Но работники стадиона каким-то чудом с непогодой справились. Махали лопатами, вывозили снег на тракторах, работали в поте лица и газон очистили. Учитывая, какой кошмар творился на московских дорогах, какие пробки растянулись на трассах, «Спартак» и «Рубин» играли в футбол на роскошном поле!

Отвлечемся, кстати, на пару предложений. Помнится, когда Евгений Гинер и его единомышленники переводили нас на систему «осень-весна», одним из основных аргументов было – заканчивать сезон надо на хороших полях. Вот, пожалуйста, поля в РФПЛ сейчас очень даже ничего, можно возвращаться в прекрасное прошлое и в ноябре заканчивать чемпионат на вполне приемлемых газонах! А так, вы, господа, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, в футбол в декабре играть, но больно непонятно. Над вами потешаться будут. Да уже потешаются.

Удивили болельщики «Спартака»! В такую непогоду пришли поддержать команду, и было их на трибунах тысяч 15-20. В понедельник, в 19.30! В метель и холод! Заслужили эти болельщики зрелище явно круче того, что давали команды на «Открытие Арене» в первом тайме. Ни тебе культуры паса, ни комбинаций, ни скоростей, вообще ни-че-го!

«Как в Уренгое!». Что происходило в Тушине перед матчем «Спартак» – «Рубин»

«Рубин» забил со стандарта, да и то потому, что спартаковцы грубо ошиблись, забыли Жонатаса в самом центре штрафной площади. В ответ гости преподнесли хозяевам и роскошный подарок – Самбрано до того неловко обработал мяч, что выкатил его прямо на удобную для Промеса ногу и Квинси не промазал.

Кто пахал на поле и радовал глаз, так это вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков. Остальные футболисты явно не соответствовали той яркой шумовой поддержке, что оказывали болельщики «Спартака». Красно-белые играли без души, без сердца, хотя Каррера часто говорил, что для него это важно.

По-настоящему завелись команды только во втором тайме. Пошла игра от ножа и от сердца. Два удаления! Куча стыков и стычек. В конце матче зрители и думать забыли про снег и холод. Какая зима, если тут такой футбол?

Денис «Это Похороны» Глушаков вколотил мяч в сетку – 2:1…

Удаленный с поля Промес шел в раздевалку мимо пресс-центра и кричал на весь коридор на чистом русском: «Почему?» Почему, мол, меня удалил судья Михаил Вилков? А потом болел в раздевалке так, что стены дрожали. Кричал, требовал от своих одноклубников гола и казалось, разнесет сейчас раздевалку в клочья. Журналисты в пресс-центре все это слышали.

Не зря одинокий Промес так убивался в раздевалке – его «Спартак» победил и ушел на зимнюю паузу с пятиочковым отрывом от «Зенита»!

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

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