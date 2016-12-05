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«Краснодар» расправил «Крылья»

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Крылья Советов"
Футболисты "Крылья Советов"Источник: «Советский спорт»

Федор Смолов забил десятый мяч в 12 матчах РФПЛ, но «Краснодар» не сумел обыграть «Крылья Советов».

В понедельник в Краснодар пришла зима: дождь сменился снегом, а термометр опустился до минус 3. Газон от осадков на стадионе укрывать не стали, включив систему его подогрева. Поле не подвело, сохранив идеальный крой. О его состоянии перед игрой говорили и «Крылья». После занятия на арене им устроили экскурсию по стадиону, вызвавшую восторг у игроков, снимавших происходящее на телефоны.

Не вылезали из мобильников и болельщики «Краснодара». В субботу владельцам абонементов пришло смс, что игра пройдет в воскресенье. Напомним, ранее клубы договорились о переносе матча на понедельник. Спустя два часа «быки» принесли извинения, добавив, что встреча все же пройдет в 5 января.

На матч с самарцами Шалимов включил в основу Газинского. В защитной маске. От его участия в игре зависела судьба капитана «Зенита» Гарсии, получившего дисквалификацию за удар локтем игрока «Краснодара». Тем самым южанин выписал зенитовцу своеобразную индульгенцию.

Но на поле солировали другие. Не мог попасть в створ Смолов, пулял в защитников Жоаозиньо, безуспешно врывался в штрафную гостей Измайлов. Высокий прессинг «Крыльев» давал простор перед воротами Молло и Башкирову, но им не хватало точности.

Тренер гостей Вадим Скрипченко вынудил хозяев выходить из обороны через Гранквиста и Налдо, реже – через Газинского, который за первый тайм запомнился желтой карточкой. «Крылья» выглядели мощнее, но мешала скованность из-за мощного нападения «быков», готовых убежать в контратаку.

В одной из них и забил Смолов. Уйдя от оппонента, Федор пробил в угол. Правда, «Крылья» отыгрались быстро. Крицюк не пошел на выход, дав Корниленко расстрелять себя.

Это не первая подобная ошибка Станислава в последних играх. С чем связана потеря уверенности, пока вопрос, тянущийся с матча с «Оренбургом», когда голкипер попросил замену и ушел в раздевалку без видимых причин, объяснив все плохим самочувствием.

Как бы то ни было, об ошибке голкипера все могли и забыть, забей Смолов в следующей атаке, но его удар потащил Лория. А «Краснодар» свел нападение к схеме «дай мяч Смолову и не мешай». Федору не мешали, дав нанести не мене десяти ударов по воротам, не достигших цели.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

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