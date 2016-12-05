Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ

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Посещаемость премьер-лиги ниже, чем в прошлом сезоне Матчи 17-го тура премьер-лиги посетили 67079 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 8385 человек. Стадионы заполнились на 32,6%.

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Смолов забил 30 мячей в 2016 году В матче 17-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Счет в матче открыл Федор Смолов.

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Тарас Бурлак: Мы можем бороться за высокие места Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 17-м туре РФПЛ.

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РФПЛ. 17-й тур. «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью, «Спартак» обыграл «Рубин» и другие матчи Результаты матчей 17-го тура чемпионата России.

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