Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ
Источник: «Советский спорт»
Завершилась программа 17-го тура РФПЛ, в матчах которого было забито 16 голов. «Советский спорт» предлагает вам выбрать лучший гол тура.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)
16 – Игорь Денисов («Локомотив»)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 17-ГО ТУРА
ЦСКА – «Урал» – 4:0
«Ростов» – «Зенит» – 0:0
«Локомотив» – «Терек» – 2:0
«Уфа» – «Томь» – 1:0
«Амкар» – «Оренбург» – 3:0
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1
«Спартак» – «Рубин» – 2:1
«Арсенал» – «Анжи» – 1:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|10 (2)
|2
|Беким Балай
|Терек
|8 (0)
|3
|Артём Дзюба
|Зенит
|8 (1)
|4
|Жонатас
|Рубин
|8 (1)
|5
|Жулиано
|Зенит
|7 (2)
|6
|Квинси Промес
|Спартак
|6 (0)
|7
|Зе Луиш
|Спартак
|5 (0)
|8
|Сергей Корниленко
|Крылья Советов
|5 (0)
|9
|Ласина Траоре
|ЦСКА
|5 (0)
|10
|Йоан Молло
|Крылья Советов
|5 (2)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|6
|2
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|5
|3
|Мануэль Фернандеш
|Локомотив
|5
|4
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|5
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|6
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|4
|7
|Милад Мохаммади
|Терек
|4
|8
|Рубен Рочина
|Рубин
|4
|9
|Ари
|Краснодар
|3
|10
|Мориц Бауэр
|Рубин
|3
ГОЛ + ПАС
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|12 (6+6)
|2
|Артём Дзюба
|Зенит
|11 (8+3)
|3
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|10 (10+0)
|4
|Жулиано
|Зенит
|10 (7+3)
|5
|Беким Балай
|Терек
|9 (8+1)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|9 (5+4)
|7
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|9 (4+5)
|8
|Жонатас
|Рубин
|8 (8+0)
|9
|Йоан Молло
|Крылья Советов
|8 (5+3)
|10
|Мануэль Фернандеш
|Локомотив
|8 (3+5)
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