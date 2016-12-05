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Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ
Источник: «Советский спорт»

Завершилась программа 17-го тура РФПЛ, в матчах которого было забито 16 голов. «Советский спорт» предлагает вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА

Голосование: Выбери лучший гол 17-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ

1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)
16 – Игорь Денисов («Локомотив»)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 17-ГО ТУРА

ЦСКА – «Урал» – 4:0
«Ростов» – «Зенит» – 0:0
«Локомотив» – «Терек» – 2:0
«Уфа» – «Томь» – 1:0
«Амкар» – «Оренбург» – 3:0
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1
«Спартак» – «Рубин» – 2:1
«Арсенал» – «Анжи» – 1:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 10 (2)
2 Беким Балай Терек 8 (0)
3 Артём Дзюба Зенит 8 (1)
4 Жонатас Рубин 8 (1)
5 Жулиано Зенит 7 (2)
6 Квинси Промес Спартак 6 (0)
7 Зе Луиш Спартак 5 (0)
8 Сергей Корниленко Крылья Советов 5 (0)
9 Ласина Траоре ЦСКА 5 (0)
10 Йоан Молло Крылья Советов 5 (2)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 6
2 Дмитрий Полоз Ростов 5
3 Мануэль Фернандеш Локомотив 5
4 Олег Шатов Зенит 5
5 Зе Луиш Спартак 4
6 Тимофей Калачёв Ростов 4
7 Милад Мохаммади Терек 4
8 Рубен Рочина Рубин 4
9 Ари Краснодар 3
10 Мориц Бауэр Рубин 3

ГОЛ + ПАС

1 Квинси Промес Спартак 12 (6+6)
2 Артём Дзюба Зенит 11 (8+3)
3 Фёдор Смолов Краснодар 10 (10+0)
4 Жулиано Зенит 10 (7+3)
5 Беким Балай Терек 9 (8+1)
6 Зе Луиш Спартак 9 (5+4)
7 Дмитрий Полоз Ростов 9 (4+5)
8 Жонатас Рубин 8 (8+0)
9 Йоан Молло Крылья Советов 8 (5+3)
10 Мануэль Фернандеш Локомотив 8 (3+5)
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