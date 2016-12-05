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Боевая. Болевая. Волевая. Антураж и подробности игры «Спартака» и «Рубина»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мориц Бауэр и Денис Глушаков
Мориц Бауэр и Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»

Разбитые губы, жесткие стыки, удаления и снегопад – последний матч чемпионата в этом году вышел горячим. А «Спартаку» удалось добиться первой волевой победы в сезоне.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

Единственное, чего не хватало – новогодней елки. Переливающейся огнями, с пушистыми лапами. А всего остального было с избытком – снега, ветра, сугробов. Мечтаю, чтобы и в чемпионате России появился boxing day – как в Англии, когда играют матчи на Рождество почти без остановки. А что? Название лиги скопировали, систему проведения соревнований – тоже. И какая разница, когда играть – 5 декабря или 31-го? С утра на футбол, потом в баню, а к вечеру – за стол. И день пролетит незаметно, без томительного ожидания полуночи, и елка тогда уж на стадионе точно будет.

Пока были только валенки. Самая ходовая обувь для системы «осень-весна». Коллеги, часто посещавшие русский хоккей заностальгировали. Мол, вот так все там. Холод, снег, ушанки и горячительное. Все это можно было обнаружить и на футболе. Кроме горячительного. Его тут, понятно, не продают. Некоторые, правда, проносили. В себе. Но тут важно соблюсти баланс.

– Ну, Уренгой! - делились впечатлениями первые посетители. И это не про прошлого спонсора «Спартака» – про погоду.

Чтобы избежать экстремальных условий для матча, его надо было начинать часов в 9 утра. Назло Уфе и Перми, где играли в разгар рабочего дня. Ну, и правильно, что не перенесли. Антуражно вышло.

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ЧТО С ПОЛЕМ?

Его усиленно расчищали от снега. Воспользовались лопатами, метлами, трактором, санями, «ветродуями» и прочим инвентарем, который только был на «Открытие Арене». И справились! Без шуток – в такую погоду подготовить такую поляну – это хорошая работа. Тем более и розовая разметка, и оранжевый мяч нашлись.

Команды могли быть довольны поляной. Они, кстати, приехали вовремя, не увязли ни в пробке, ни в снежных заносах. Когда в пурге стал приметен транспорт «Рубина», оператор «Матч ТВ», снимающий приезд команд, встрепенулся, стряхнул с себя сугроб снега (и с камеры тоже) и зачастил в микрофон: «ПТС! ПТС! ПТС!». Не хватало только «Прием! Прием!». Вместо этого было «Рубин»! «Рубин»!». Приезд казанцев сняли, как тут же появился автобус «Спартака». Оператор метнулся к другому входу, волоча по снегу провод, словно связь на линии фронта прокладывал. И проложил.

Газон тем временем почти расчистили. Около скамеек запасных образовались горы снега. Тут бы и сыграть в царя горы. Но пришлось – в футбол.

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ЧТО С ПРОМЕСОМ?

Футбол получался веселым. Каррера – куртка нараспашку – и команду свою призывал так играть. И у нее, надо сказать, получалось. Грасия укутался, как мог. И «Рубин» тоже подстать своему тренеру действовал – на своей половине поля кутал игроков «Спартака». Но при этом казанцы сами в любой момент готовы были распеленаться и выбежать в контратаку. И первый гол тоже они забили. Потому что кто-то забыл про Жонатаса. Странно: про главного забивалу «Рубина» – и забыли... То ли Зобнин,то ли Попов – кто-то из них должен был форварда гостей стеречь.

«Спартак» тут же ответил, но мяч после удара Промеса в упор вытянул Рыжиков. А еще немного погодя Квинси все равно забил. Он вообще был самой заметной фигурой. В борьбе заехал рукой Бурлаку по губам. Это могла бы быть красная, но Михаил Вилков достал только желтую. А красно было на губах у Бурлака – к кровоточащей ссадине он приложил лед. Болельщики же «Спартака» принялись швырять в защитника казанцев снежки. Тот показал жестом, который можно перевести так: «Сбрендили, что ли?».

Так, а что с Промесом, про переход которого в «Ливерпуль» в последнее время слухов поубавилось? Надо сказать, что в этом году Квинси сменил сразу двоих агентов. С Эрсином Аканом прекратил сотрудничество в начале года, потом был был некто Сунир Пател, с которым Промес работали до конца мая. Скорее всего, причина, по которой расстался с обоими – агенты не могли выбить из «Спартака» повышение зарплаты в два раза.

Теперь Промесом вроде бы занимается голландская компания Sports Entertainment, среди клиентов у которой много голландцев, в том числе Депай, Стротман, ван Перси. Вероятно, из-за этого и всплывала в последнее время фамилия Депая по отношению к «Спартаку».

Новый контракт эта компания для Промеса выбить сумела. Сумма отступных, как говорят, 35 млн. евро. Выходит, если условный «Ливерпуль» хочет заполучить Промеса, англичанам надо заплатить «Спартаку» именно такую сумму. Коллега Сергей Кузовенко попросил прокомментировать ситуацию с Промесом, направив запрос в компанию. Но там на письма пока не реагируют.

А Самедов, судя по всему, в любом случае окажется в «Спартаке». Даже если Промес останется.

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ЧТО С РЕЗУЛЬТАТОМ?

Во втором тайме метель прекратилась. И «Спартак» как-то крутить-вьюжить перестал. «Рубин» упустил несколько возможностей, чтобы выйти вперед. А вышел – «Спартак». Мяч вылетел из штрафной прямо на ногу Глушакову – и тот пробил почти, как в игре с «Амкаром». Правда, удар все-таки на «похоронный» не тянул. Своих порешил Самбрано, подставивший ногу. Рикошет – и гол.

Глушаков тут же кинулся обнимать и целовать видеокамеру – ту, что стояла за воротами. Была бы возможность – расцеловал бы на трибуне жену Дарью, у которой в понедельник был день рождения. А так – воздушный поцелуй после жаркого лета. И осени тоже.

Промес же красную карточку все-таки получил – вторую желтую судья показал ему в атаке, когда Квинси пытался отобрать мяч. Увидев красную карточку, Промес встал на колени. Глушаков его утешал. Может, и тем, что к тому моменту хозяева играли в большинстве после удаления Набиуллина.

Концовка получалось такой огненной, что в окрестностях стадиона стали таять сугробы. Бурлак, у которого из губы продолжала сочиться кровь, пытался обработать мяч в штрафной, но не мог. М`Вила зарядил пушку страшную, но Ребров вытащил мяч из-под перекладины. Потом в штрафную «Спартака» пришел вратарь Рыжиков и чуть было не пришиб коллегу Реброва. И тут же бросился извиняться. Нечасто увидишь, как на поле обнимаются вратари, когда игра еще не закончилась.

«Рубин» и «Спартак» так раздухарились, что хотелось, чтобы игра продолжалась. Такая вот снежная, куражистая, залихватская...

Но вдруг наступил зимний перерыв.

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

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