Сергей Карякин: В турнире с Карповым и Каспаровым Карлсен был бы фаворитом

Сегодня вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в редакции «Советского спорта». Но получилось не интервью, а пресс-конференци я – самые неожиданные вопросы одному из сильнейших гроссмейстеров мира задавали представители всех отделов нашего издания.

«ОСТАП БЕНДЕР НЕ ЗРЯ ПРЕДПОЧИТАЛ е4»

– Сергей, начнем с тай-брейка. Почему вы в рапиде так сильно уступали по времени Карлсену?

– В классике у нас примерно равное время уходило на обдумывание. Но Магнус успел перестроиться с классики на быстрые шахматы. Он делал быстрые ходы, а я мог по 10 минут думать над одним ходом, как в классике. Хотя в быстрые шахматы я играю не плохо, но в тот день перестроиться не смог.

– Почему белыми вам не удавалось получить перевес? И почему вы почти не изменяли испанской партии?

– Магнус тоже только два раза изменил ходу е4. Только дважды он начинал партию ходом d4 и один раз проиграл. Наш матч показал, что е4 - самый популярный ход, не зря же его предпочитал Остап Бендер. Если говорить про черный цвет, то было видно, что мы оба хорошо подготовились. Ни я, ни Магнус проблем черными не испытывали, поэтому обоим белыми не удавалось получить преимущество. Кроме 9-й партии, когда я белыми получил большое преимущество, когда поймал Магнуса на дебютный вариант. Если б удалось довести партию до победы, то судьба матча, скорее всего, была бы решена.

– Наверняка ваш штаб подготовил к матчу громкие новинки. Почему мы их не увидели?

– Новинок действительно было много. Но Магнус избегал острых вариантов, поэтому нам не удалось продемонстрирова ть дебютные бомбы, как и Карлсену.

– За что вас так невзлюбил 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, который всегда старается принизить ваши достижения?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Мое дело – хорошо играть в шахматы.

– А когда Гарри Кимович о ком-то хорошо отзывался? – приходит на помощь менеджер Сергея Кирилл Зангалис. – Но мне бы было интересно посмотреть, как любой другой гроссмейстер прошел такой же отбор к матчу за корону, как это сделал Сергей. Пусть попробуют победить в Кубке мира, а затем выиграть Турнир претендентов! А затем еще и сыграть вничью классический матч с Магнусом. Поэтому мы в такие дискуссии не вступаем.

– Если в вашей карьере будет еще один матч на первенство мира, уже понимаете, каких ошибок стоит избегать?

– Я предпочитаю действовать шаг за шагом. Сейчас главная задача – хорошо подготовиться к Турниру претендентов. Показать такую же игру, которую я показал на таком же турнире весной этого года в Москве, и, конечно, постараться выиграть. А затем уже буду думать о матче за корону.

– Представим, что играется турнир с участием многих сильнейших шахматистов последних десятилетий, включая чемпионов мира Роберта Фишера, Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. На что в таком турнире мог бы претендовать Магнус Карлсен?

– Я бы считал Магнуса фаворитом наравне с вышеперечисленны ми великими шахматистами. И дело не в том, что я ему проиграл, просто он – универсальный шахматист, побеждает во всех турнирах, в которых участвует, у него самый высокий рейтинг в истории шахмат.

– Но Магнус признался, что был на грани нервного срыва, так как не рассчитывал на такое сопротивление с вашей стороны. Когда у него задрожали руки?

– После проигрыша в 8-й партии Магнус ушел с пресс-конференци и. Это серьезное нарушение, за это полагается большой штраф, но в тот момент эмоции у Магнуса взяли верх над здравым смыслом. Что чемпион мира нервничает, чувствовалось вплоть до тай-брейка. А затем Карлсен поймал кураж в быстрых шахматах. Тяжеловато с ним было бороться.

– Когда завершилась четвертая партия тай-брейка. Карсен выиграл матч. Что вы ему сказали в этот момент?

– Матч был упорный и Магнус, по совокупности, заслужил победу. Ценю его упорство, его волю. Я его поздравил с победой и с днем рождения, который он отмечал в этот день.

– Мы сразу поздравили всю команду Магнуса. Две комнаты отдыха команд находились рядом, – говорит Кирилл Зангалис. – У нас сложились очень хорошие отношения с менеджером и отцом Магнуса. Мы постоянно общались, вместе смотрели партии.

«КАРТОЧКУ ОТДАМ СУПРУГЕ И СКАЖУ ЕЙ ПИН-КОД»

– Сергей, на что вы потратите свои призовые за матч в размере 450 тысяч евро?

– Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я его переадресую своей супруге Галие. Как только деньги поступят на карточку, ей сразу скажу пин-код и пусть она распоряжается деньгами по своему усмотрению.

– Но, возможно, вы хотели бы совершить глобальную покупку – купить новую машину или квартиру в Москве?

– Мы живем за городом. Но хотелось бы иметь и квартиру в Москве.

– В каком возрасте планируете обучать шахматам своего сына?

– Ему пока только год и два месяца, рано еще, - смеется Сергей. – Но вчера я посмотрел видео, как Анатолий Евгеньевич Карпов играл с 3-летним мальчиком. Я просто обалдел! У мальчика фантастический талант. Российской шахматной федерации стоит обратить на него внимание.

– Какими видами спорта вы увлекаетесь?

– В пять с половиной лет я начал заниматься шахматами и параллельно - акробатикой. До сих пор могу ходить на руках. В последнее время хожу в тренажерный зал, стараюсь много плавать. Перед матчем много занимался спортом и похудел на целых 8 кг, а во время матча сбросил еще два кило.