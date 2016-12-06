Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Панкратов: Бабиков и Цветков могут закончить сезон офицерами

Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Панкратов: Бабиков и Цветков могут закончить сезон офицерами

Вице-чемпион мира по лыжным гонкам, известный биатлонист, а ныне тренер команды ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов рассказал «Советскому спорту» о том, почему не удивлен успеху своих подчиненных – прапорщиков Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира. Тренер также объяснил, в каком случае ожидает биатлонистов повышение по службе.

Майор Николай Панкратов отвечает в армейском клубе за подготовку биатлонистов. Среди них – семь спортсменов (из 11), кто в составе сборной России примет участие во втором этапе Кубка мира в Поклюке: Светлана Слепцова, Юрий Шопин, прапорщики Бабиков, Цветков, Матвей Елисеев, рядовые Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова. Главная тема для интервью – успех в Эстерсунде Бабикова и Цветкова, чьи прошлогодние лыжи Панкратов бережно хранит в кабинете номер 203 в ЛФК ЦСКА.

– Николай Владимирович, вы ожидали от своих подчиненных такой прыти в Эстерсунде?
– Мало кто ожидал, но я верил в то, что Антон и Максим после спринта смогут навязать борьбу соперникам в пасьюте. Да, в воскресенье сошлись все звезды для армейцев, Мартен Фуракад дважды промазал на последнем рубеже, но тем ценнее победа, потому что у наших ребят - его преследователей, нервы оказались крепче. Цветков и Бабиков прогрессируют с каждым годом, наблюдая за тем, как они прибавляют, я не сомневался, что рано или поздно кто-то из них добьется значимого успеха.

ПРО СЛОЖНОСТИ ОТБОРА

– Цветкову – 24 года, Бабикову – 25 лет, Мартену Фуркаду – 28. Разница в возрасте небольшая, но француз уже успел выиграть на три раза все что можно, тогда как Бабиков и Цветков, по большому счету, еще осваиваются в компании сильнейших биатлонистов мира. Отчего так?
– Россия больше Франции и конкуренция среди биатлонистов у нас выше. Хорошо, если в чемпионате Франции по биатлону принимают участие 20 спортсменов. В России много хороших биатлонистов, но им не всем удается пройти сито многочисленных отборов. Кто не смог пробиться – уезжают в Беларусь, Украину, Южную Корею, выступать за эти страны. Когда спортсмен проходит несколько сложнейших этапов отбора в национальную команду, зачастую у него не остается эмоций на главные старты.

– То есть, освободи Цветкова и Бабикова от отбора в сборную России года три назад – они бы давно показали Фуркаду, где раки зимуют…
– Не думаю. Фуркад – уникум. Но если бы наши сильнейшие спортсмены меньше тратили сил на бесконечные отборы, возможно, они чаще бы побеждали на самых престижных соревнованиях.

– Как поздравили ребят с успехом в Эстерсунде?
– Отправил сообщения. Все рады. Во время сезона я чаще общаюсь с армейскими биатлонистами по телефону, личное общение только весной и осенью на сборах, летом – на чемпионате страны, да в конце декабря на «Ижевской винтовке». Это особенности несения воинской службы спортсменов ЦСКА. Во время сезона они откомандированы в федерации по видам спорта.

ПРО ЗВЕЗДЫ НА ПОГОНАХ

– В каком случае прапорщики Бабиков и Цветков могут стать офицерами?
– Когда оба после прохождения срочной службы в спортроте были приняты в армейский клуб на должности прапорщиков, то мы с ними обговаривали: будут медали на международных соревнованиях – будет повышение по службе.

– Медали, завоеванные биатлонистами на этапе Кубке мира в Швеции, приблизили ребят к лейтенантским звездам?
– Конечно. Не стоит удивляться, если по окончанию сезона Бабиков и Цветков станут лейтенантами. Для этого ребятам важно хорошо выступить на III Всемирных военных играх в Сочи. Участие в этих важных стартах – одно из главных условий зачисления биатлониста на службу в ЦСКА. Представление о переводе спортсмена армейца на вышестоящую должность готовит старший тренер-начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта двукратный олимпийский чемпион майор Александр Зубков (президент Федерации бобслея и скелетона России).

ДВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Дайте характеристики на прапорщиков Цветкова и Бабикова.
– Оба – целеустремленные, уравновешенные, думающие спортсмены. Всегда уточнят у тренера, какое качество они развивают на той или иной тренировке. Антон – более открытый, Максим – чуть менее общительный. Цветкова всегда отличала стабильная стрельба, даже в не лучшем функциональном состоянии он сможет стрелять безукоризненно. Пару гонок в сезоне он может провести безукоризненно, в том числе показывая отменную скорость. Антон Бабиков, также как Матвей Елисеев и Петр Пащенко, силен в лыжной подготовке, если ребята прибавят в стрельбе – их результаты будут прогрессировать.

– ЦСКА что для этого делает?
– Спортсмены как военнослужащие получают зарплату. К Всемирным военным играм в Сочи они будут полностью экипированы, получат новый инвентарь, лыжи, ботинки.

ПРО ПЛОТНЫЙ ГРАФИК

– Спортсменов ЦСКА руководство СБР без проблем отпустит на этот старт армейцев? Всемирные игры пройдут в Сочи 22 по 28 февраля, сразу после чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, а уже 2 марта начнется предолимпийская неделя в Южной Корее.
– Осенью мы провели переговоры на этот счет с главным тренером сборной России Александром Касперовичем. Все понимают, что сборная Вооруженных Сил России на «домашних» Всемирных военных играх должна выступить достойно. Президенту СБР Александру Кравцову будет в кратчайшие сроки представлен список биатлонистов ЦСКА, тех, кто усилит сборную ВС РФ. В этот список в частности включены Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова.

– Это правда, что братья Симон и Мартен Фуркады тоже выступят в Сочи как военнослужащие французской армии?
– Такая информация есть, но окончательно ясность наступит в феврале, ближе к соревнованиям в Сочи. Спортсмены могут менять свои планы в зависимости от состояния своего здоровья.

ПРО ПОКЛЮКУ

– Чего ожидаете от ваших подчиненных на втором этапе Кубка мира в Поклюке?
– Из Эстерсунда в Поклюку, это с равнины в горы. Надеюсь, ребята быстро адаптируются в Словении. Цветков и Бабиков - оба легкие, думаю, проблем с акклиматизацией у них, надеюсь, не будет. В Поклюке гонки будут проходить каждый день: 9 декабря - спринт, 10-го - гонка преследования, 11-го – эстафета. Три гонки подряд в горах для Максима Цветкова раньше было чрезмерной нагрузкой, тренеры давали ему отдохнуть. Посмотри, как будет на этот раз.

ПРО ФЛАГ РОССИИ

– На финише гонки преследования в Эстерсунде у ее без десяти секунд победителя прапорщика Бабикова не оказалось в руках российского триколора. Вы не доглядели?
– Кубок мира – это в большей степени коммерческие старты. На мой взгляд, российский флаг в руках явного победителя гонки будет смотреться гораздо круче на главных спортивных стартах – на Олимпийских играх, Всемирных играх военных, чемпионатах мира. Надеюсь, армейские биатлонисты приложат к этому руку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в ПоклюкеОпределился состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке.Юрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работыЮрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работыОлимпийский чемпион Юрий Кашкаров – о победе Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлонуЮрий Кашкаров: Ребята посмотрят на Бабикова и подумают: «Мы тоже можем побеждать Фуркада»Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров – о победе Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.Бабиков принес России первое за 10 лет золото ЭстерсундаЗолотая медаль Антона Бабикова в гонке преследования стала первой для сборной России высшей наградой в личных гонках на стартовых этапах Кубка мира, начиная с 2006 года.Александр Тихонов: Успех Бабикова – это не случайностьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился впечатлениями от победу Антона Бабаикова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).Валерий Польховский: Устал читать сказки от Тихонова. В России его уже не воспринимаютЗаслуженный тренер России, бывший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он сказал, что Тихонов критикует его из-за личной неприязни.«Выиграл на багаже Аленичева». Реакция на победу Бабикова в соцсетях«Выиграл на багаже Аленичева». Реакция на победу Бабикова в соцсетяхКак отреагировали в соцсетях на победу Антона Бабикова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.Тренер Бабикова: Антон поймал куражЛичный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал выступление своего подопечного в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что Антон выиграл гонку преследования.11-я гонка на Кубке мира стала для Антона Бабикова золотойДо победы в гонке преследования на 1-м этапе КМ в шведском Эстерсунде Антон Бабиков провел десять личных гонок на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира.Александр Касперович: Шумилова и Малышко отправятся на Кубок IBUГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович объяснил выбор состава мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который примет словенская Поклюка.Малышко не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в ПоклюкеТренерский штаб сборной России по биатлону назвал составы мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения).Александр Касперович: Сегодня сборная России выступила отличноГлавный тренер сборной России по биатлону оценил сегодняшнее выступление российской команды на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что сегодня состоялись гонки преследования.Антон Бабиков: Проскочила мысль взять флаг, но решил, что пока раноАнтон Бабиков: Проскочила мысль взять флаг, но решил, что пока раноРоссийский биатлонист Антон Бабиков, выигравший первую гонку в карьере на Кубке мира, рассказал, как ему удалось обогнать Мартена Фуркада.Домрачева планирует выступить в ОберхофеГлавный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс сообщил, когда самая известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вернется в большой спорт.Уле Эйнар Бьорндален: Русские биатлонисты возвращаютсяВосьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал успех россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.Мартен Фуркад: Сегодня я не использовал свой шанс и потому расстроен гонкойПятикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.Максим Цветков: Фуркад преследовал меня, это было очень тяжелоРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в пасьюте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.Президент СБР Александр Кравцов: Главное, в любой ситуации верить в ребят и командуПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал успех Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира.Антон Бабиков: Понимал, что иду хорошо и не думал ни о чем. У нас отлично работали лыжиРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу на этапе Кубка мира в Эстерсунде.«Это правда или что?» Антон Бабиков выиграл гонку преследования«Это правда или что?» Антон Бабиков выиграл гонку преследованияАнтон Бабиков выиграл первую в карьере золотую медаль в заключительной гонке первого этапа Кубка мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение