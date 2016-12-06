Николай Панкратов: Бабиков и Цветков могут закончить сезон офицерами

Вице-чемпион мира по лыжным гонкам, известный биатлонист, а ныне тренер команды ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов рассказал «Советскому спорту» о том, почему не удивлен успеху своих подчиненных – прапорщиков Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира. Тренер также объяснил, в каком случае ожидает биатлонистов повышение по службе.

Майор Николай Панкратов отвечает в армейском клубе за подготовку биатлонистов. Среди них – семь спортсменов (из 11), кто в составе сборной России примет участие во втором этапе Кубка мира в Поклюке: Светлана Слепцова, Юрий Шопин, прапорщики Бабиков, Цветков, Матвей Елисеев, рядовые Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова. Главная тема для интервью – успех в Эстерсунде Бабикова и Цветкова, чьи прошлогодние лыжи Панкратов бережно хранит в кабинете номер 203 в ЛФК ЦСКА.



– Николай Владимирович, вы ожидали от своих подчиненных такой прыти в Эстерсунде?

– Мало кто ожидал, но я верил в то, что Антон и Максим после спринта смогут навязать борьбу соперникам в пасьюте. Да, в воскресенье сошлись все звезды для армейцев, Мартен Фуракад дважды промазал на последнем рубеже, но тем ценнее победа, потому что у наших ребят - его преследователей, нервы оказались крепче. Цветков и Бабиков прогрессируют с каждым годом, наблюдая за тем, как они прибавляют, я не сомневался, что рано или поздно кто-то из них добьется значимого успеха.

ПРО СЛОЖНОСТИ ОТБОРА

– Цветкову – 24 года, Бабикову – 25 лет, Мартену Фуркаду – 28. Разница в возрасте небольшая, но француз уже успел выиграть на три раза все что можно, тогда как Бабиков и Цветков, по большому счету, еще осваиваются в компании сильнейших биатлонистов мира. Отчего так?

– Россия больше Франции и конкуренция среди биатлонистов у нас выше. Хорошо, если в чемпионате Франции по биатлону принимают участие 20 спортсменов. В России много хороших биатлонистов, но им не всем удается пройти сито многочисленных отборов. Кто не смог пробиться – уезжают в Беларусь, Украину, Южную Корею, выступать за эти страны. Когда спортсмен проходит несколько сложнейших этапов отбора в национальную команду, зачастую у него не остается эмоций на главные старты.

– То есть, освободи Цветкова и Бабикова от отбора в сборную России года три назад – они бы давно показали Фуркаду, где раки зимуют…

– Не думаю. Фуркад – уникум. Но если бы наши сильнейшие спортсмены меньше тратили сил на бесконечные отборы, возможно, они чаще бы побеждали на самых престижных соревнованиях.

– Как поздравили ребят с успехом в Эстерсунде?

– Отправил сообщения. Все рады. Во время сезона я чаще общаюсь с армейскими биатлонистами по телефону, личное общение только весной и осенью на сборах, летом – на чемпионате страны, да в конце декабря на «Ижевской винтовке». Это особенности несения воинской службы спортсменов ЦСКА. Во время сезона они откомандированы в федерации по видам спорта.

ПРО ЗВЕЗДЫ НА ПОГОНАХ

– В каком случае прапорщики Бабиков и Цветков могут стать офицерами?

– Когда оба после прохождения срочной службы в спортроте были приняты в армейский клуб на должности прапорщиков, то мы с ними обговаривали: будут медали на международных соревнованиях – будет повышение по службе.

– Медали, завоеванные биатлонистами на этапе Кубке мира в Швеции, приблизили ребят к лейтенантским звездам?

– Конечно. Не стоит удивляться, если по окончанию сезона Бабиков и Цветков станут лейтенантами. Для этого ребятам важно хорошо выступить на III Всемирных военных играх в Сочи. Участие в этих важных стартах – одно из главных условий зачисления биатлониста на службу в ЦСКА. Представление о переводе спортсмена армейца на вышестоящую должность готовит старший тренер-начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта двукратный олимпийский чемпион майор Александр Зубков (президент Федерации бобслея и скелетона России).

ДВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Дайте характеристики на прапорщиков Цветкова и Бабикова.

– Оба – целеустремленные , уравновешенные, думающие спортсмены. Всегда уточнят у тренера, какое качество они развивают на той или иной тренировке. Антон – более открытый, Максим – чуть менее общительный. Цветкова всегда отличала стабильная стрельба, даже в не лучшем функциональном состоянии он сможет стрелять безукоризненно. Пару гонок в сезоне он может провести безукоризненно, в том числе показывая отменную скорость. Антон Бабиков, также как Матвей Елисеев и Петр Пащенко, силен в лыжной подготовке, если ребята прибавят в стрельбе – их результаты будут прогрессировать.



– ЦСКА что для этого делает?

– Спортсмены как военнослужащие получают зарплату. К Всемирным военным играм в Сочи они будут полностью экипированы, получат новый инвентарь, лыжи, ботинки.

ПРО ПЛОТНЫЙ ГРАФИК

– Спортсменов ЦСКА руководство СБР без проблем отпустит на этот старт армейцев? Всемирные игры пройдут в Сочи 22 по 28 февраля, сразу после чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, а уже 2 марта начнется предолимпийская неделя в Южной Корее.

– Осенью мы провели переговоры на этот счет с главным тренером сборной России Александром Касперовичем. Все понимают, что сборная Вооруженных Сил России на «домашних» Всемирных военных играх должна выступить достойно. Президенту СБР Александру Кравцову будет в кратчайшие сроки представлен список биатлонистов ЦСКА, тех, кто усилит сборную ВС РФ. В этот список в частности включены Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова.

– Это правда, что братья Симон и Мартен Фуркады тоже выступят в Сочи как военнослужащие французской армии?

– Такая информация есть, но окончательно ясность наступит в феврале, ближе к соревнованиям в Сочи. Спортсмены могут менять свои планы в зависимости от состояния своего здоровья.

ПРО ПОКЛЮКУ

– Чего ожидаете от ваших подчиненных на втором этапе Кубка мира в Поклюке?

– Из Эстерсунда в Поклюку, это с равнины в горы. Надеюсь, ребята быстро адаптируются в Словении. Цветков и Бабиков - оба легкие, думаю, проблем с акклиматизацией у них, надеюсь, не будет. В Поклюке гонки будут проходить каждый день: 9 декабря - спринт, 10-го - гонка преследования, 11-го – эстафета. Три гонки подряд в горах для Максима Цветкова раньше было чрезмерной нагрузкой, тренеры давали ему отдохнуть. Посмотри, как будет на этот раз.

ПРО ФЛАГ РОССИИ

– На финише гонки преследования в Эстерсунде у ее без десяти секунд победителя прапорщика Бабикова не оказалось в руках российского триколора. Вы не доглядели?

– Кубок мира – это в большей степени коммерческие старты. На мой взгляд, российский флаг в руках явного победителя гонки будет смотреться гораздо круче на главных спортивных стартах – на Олимпийских играх, Всемирных играх военных, чемпионатах мира. Надеюсь, армейские биатлонисты приложат к этому руку.