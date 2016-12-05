Массимо Каррера: Наша цель – чемпионство

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (2:1) заявил, что гордится командой и провозгласил цель на оставшиеся после перерыва игры.



– «Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате. Команда сделала вывод после поражения в Самаре?

– Думаю, ребята провели отличную первую половину чемпионата. Они всегда играли сердцем и душой. Можно гордится ими. С начала чемпионата – это первая такая победа. У нас есть пятиочковый отрыв. Можно поздравить команду.

– Промес получил красную карточку – первую в официальных играх. Что скажете об этом? И как оцените эпизод в первом тайме, когда Промесу не показали красную карточку?

– Эпизод в первом тайме я не видел. Никогда не вмешиваюсь в решения судей. Если он показал желтую, значит что-то видел. Потом Промес получил еще одно предупреждение...

– После пропущенного гола «Спартаку» удалось сразу создать два момента, один из которых привел к голу. Это все благодаря переводу Попова на фланг?

– Просто мы изучаем соперника и стараемся предугадывать разные ситуации.

– Кто должен был держать Жонатаса, который забил первый гол?

– Момент на рассмотрел. Но, судя по всему, Зобнина заблокировали и обманули таким образом. Жонатаса должен был опекать Зобнин.

– Вы ждете в «Спартаке» Самедова?

– Давайте говорить об игре.

– Можно ли сказать, что Глушаков – это русский Джеррард?

– Да, он похож на него. Хорошо действует между линями. Есть сходство...

– Ещенко сказал в одном из интервью, что чаще всего вы произносите фразу «Mamma mia». Сколько раз вы произнесли ее во время этой игры?

– Говорю много слов и фраз, - смеется Каррера. - Так что не могу вспомнить, что произносил чаще.

– Довольны ли вы игрой Маурисио, который находится в аренде, чтобы заключить с ним полноценный контракт?

– Маурисио – выдающийся игрок. У него есть опыт игры в еврокубках. Что касается контакта – посмотрим. Пока же могу сказать, что наша цель – чемпионство. Буду работать над этим.