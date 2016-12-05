Массимо Каррера: Наша цель – чемпионство
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (2:1) заявил, что гордится командой и провозгласил цель на оставшиеся после перерыва игры.
– «Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате. Команда сделала вывод после поражения в Самаре?
– Думаю, ребята провели отличную первую половину чемпионата. Они всегда играли сердцем и душой. Можно гордится ими. С начала чемпионата – это первая такая победа. У нас есть пятиочковый отрыв. Можно поздравить команду.
– Промес получил красную карточку – первую в официальных играх. Что скажете об этом? И как оцените эпизод в первом тайме, когда Промесу не показали красную карточку?
– Эпизод в первом тайме я не видел. Никогда не вмешиваюсь в решения судей. Если он показал желтую, значит что-то видел. Потом Промес получил еще одно предупреждение...
– После пропущенного гола «Спартаку» удалось сразу создать два момента, один из которых привел к голу. Это все благодаря переводу Попова на фланг?
– Просто мы изучаем соперника и стараемся предугадывать разные ситуации.
– Кто должен был держать Жонатаса, который забил первый гол?
– Момент на рассмотрел. Но, судя по всему, Зобнина заблокировали и обманули таким образом. Жонатаса должен был опекать Зобнин.
– Вы ждете в «Спартаке» Самедова?
– Давайте говорить об игре.
– Можно ли сказать, что Глушаков – это русский Джеррард?
– Да, он похож на него. Хорошо действует между линями. Есть сходство...
– Ещенко сказал в одном из интервью, что чаще всего вы произносите фразу «Mamma mia». Сколько раз вы произнесли ее во время этой игры?
– Говорю много слов и фраз, - смеется Каррера. - Так что не могу вспомнить, что произносил чаще.
– Довольны ли вы игрой Маурисио, который находится в аренде, чтобы заключить с ним полноценный контракт?
– Маурисио – выдающийся игрок. У него есть опыт игры в еврокубках. Что касается контакта – посмотрим. Пока же могу сказать, что наша цель – чемпионство. Буду работать над этим.
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция