Денис Глушаков: Нельзя так часто симулировать

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, забивший решающий гол в матче против «Рубина», в микст-зоне светился от счастья. Однако жалел, что на эту игру не приехал болельщик «Спартака», сказавший: «Глушаков – это похороны». Досталось и некоторым футболистам «Рубина»

– По судейству есть вопросы?

– Хорошо начинаете! Никаких претензий к судейству, выиграли и прекрасно. Удалил в обеих командах, в принципе нормально.

– «Спартак» впервые при Каррере отыгрался и одержал первую волевую победу.

– Да мы вообще-то не так много матчей проиграли! Бывает, что надо отыгрываться. Против Самары не смогли – может, был недонастрой или еще что… Нам хотелось загладить вину перед болельщиками и уйти в отпуск с хорошим настроением, все-таки последний матч в году.

– Отрыв от «Зенита» - круто?

– Пять очков еще ничего не значат, сезон не закончен. Рано праздновать. Борьба впереди.

– Психологически тяжело было после 0:4 в Самаре?

– Конечно, тяжело. Проигрывать всегда обидно, тем более 0:4. Хорошо, что реабилитировалис ь.

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– Сегодня разговор с болельщиками прошел позитивней, чем в прошлом сезоне?

– Я сказал команде, что надо подойти к фанатам, поблагодарить за этот год.

– Что сказал в раздевалке Леонид Федун?

– Поздравил с наступающим Новым годом, пожелал вернуться из отпуска без лишнего веса и сказал, что все впереди.

– Партнеры вам напомнили, что «Глушаков – это похороны»?

– Нет, не говорили.

– Но Глушаков – это похороны?

– Болельщик этот зря не приехал. Хлебозавод в Шебекино без него не может работать. Видно, без болельщика на хлебозаводе тоже похороны.

– Так вы с ним общаетесь?

– Да, в интернете переписываемся. Ну, реально человека на работе не отпустили…

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– Когда в последний раз забивали столько важных голов?

– В 2011 году много забивал…

– Говорят, сегодня с вашей стороны было много грубой игры, прямой ногой в соперника шли…

– Какой прямой ногой, вы о чем? Они падали каждые пять минут и лежали. Загорали что ли? Столько нельзя падать, симулировать. Потом, главное, встают, разговаривают с судьей. Я таких, если честно, не люблю.

– Зимой в «Спартак» может перейти Самедов…

– У меня с ним дружеские отношения. Хороший футболист, в сборной играет. Если перейдет, конечно, усилит нас.

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