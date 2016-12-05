Денис Глушаков: Нельзя так часто симулировать
Капитан «Спартака» Денис Глушаков, забивший решающий гол в матче против «Рубина», в микст-зоне светился от счастья. Однако жалел, что на эту игру не приехал болельщик «Спартака», сказавший: «Глушаков – это похороны». Досталось и некоторым футболистам «Рубина»
– По судейству есть вопросы?
– Хорошо начинаете! Никаких претензий к судейству, выиграли и прекрасно. Удалил в обеих командах, в принципе нормально.
– «Спартак» впервые при Каррере отыгрался и одержал первую волевую победу.
– Да мы вообще-то не так много матчей проиграли! Бывает, что надо отыгрываться. Против Самары не смогли – может, был недонастрой или еще что… Нам хотелось загладить вину перед болельщиками и уйти в отпуск с хорошим настроением, все-таки последний матч в году.
– Отрыв от «Зенита» - круто?
– Пять очков еще ничего не значат, сезон не закончен. Рано праздновать. Борьба впереди.
– Психологически тяжело было после 0:4 в Самаре?
– Конечно, тяжело. Проигрывать всегда обидно, тем более 0:4. Хорошо, что реабилитировалис
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– Сегодня разговор с болельщиками прошел позитивней, чем в прошлом сезоне?
– Я сказал команде, что надо подойти к фанатам, поблагодарить за этот год.
– Что сказал в раздевалке Леонид Федун?
– Поздравил с наступающим Новым годом, пожелал вернуться из отпуска без лишнего веса и сказал, что все впереди.
– Партнеры вам напомнили, что «Глушаков – это похороны»?
– Нет, не говорили.
– Но Глушаков – это похороны?
– Болельщик этот зря не приехал. Хлебозавод в Шебекино без него не может работать. Видно, без болельщика на хлебозаводе тоже похороны.
– Так вы с ним общаетесь?
– Да, в интернете переписываемся. Ну, реально человека на работе не отпустили…
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– Когда в последний раз забивали столько важных голов?
– В 2011 году много забивал…
– Говорят, сегодня с вашей стороны было много грубой игры, прямой ногой в соперника шли…
– Какой прямой ногой, вы о чем? Они падали каждые пять минут и лежали. Загорали что ли? Столько нельзя падать, симулировать. Потом, главное, встают, разговаривают с судьей. Я таких, если честно, не люблю.
– Зимой в «Спартак» может перейти Самедов…
– У меня с ним дружеские отношения. Хороший футболист, в сборной играет. Если перейдет, конечно, усилит нас.
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Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция