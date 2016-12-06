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Евгений Ловчев: «Спартак», только не убивай этот дух!

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маурисио
МаурисиоИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев объясняет, за счет чего «Спартак» вырывает равные матчи, в том числе игру с «Рубином» (2:1) в 17-м туре РФПЛ.

Матч во многом судейский. Вилков в одном эпизоде удалил игрока «Рубина», в другом не удалил Промеса. А потом, в концовке матча, когда этого можно было не делать, все-таки удалил голландца. Думаю, про судейство опять будет много разговоров. Но я хотел бы сказать, прежде всего, о качестве футбола. Говорил и буду говорить: на сегодняшний момент нет ни одной команды, которая бы всем показала, что она явный лидер. Не по очкам – по игре. Явного претендента по игре пока нет.

Вот и с «Рубином» «Спартак» провел неровный матч. Да, быстро отыгрался после ошибки защиты гостей. Но в начале второго тайма красно-белые должны были штуки три получать от казанцев при стандартах. Потом «Спартак» потихонечку, как он это многократно делал, переломил ход матча. Взял мяч под контроль, пошел вперед, случилось удаление Набиуллина. А это всегда отрицательно сказывается на команде - она начинает только защищаться. И в этот момент в очередной раз как истинный капитан себя проявил Денис Глушаков, забив дальним ударом. В концовке «Спартак» отскочил, оставив заметный отрыв от ЦСКА и «Зенита».

Теперь встает вопрос тренерского мастерства и укрепления команды. «Спартак» нуждается в усилении. Когда Промес неважно выглядит, а Зе Луиш травмирован, то все – атака, которой я восхищался, просто никакая. Приходится выручать человеку, который ведет игру в центре поля – Глушакову.

А «Рубин» на глазах стал командой. Хорошей командой. Жонатас показал, что он добротный форвард, который не зря много забивает в последних матчах. Грасия сложил команду. При стандартах казанцы хороши, но есть и проблемы. Много раз наблюдал за их выходом из обороны в атаку. Здесь еще много работы предстоит. Но даже со всеми минусами «Рубин» могу увести ничью из Москвы. Однако, «Спартаку» пока где-то везет.

Может, дело в духе, настрое. Не скажу, что у всей команды чемпионская ментальность, но несколько человек очень заражены на успех. Это видно. Если в команде есть таких пять-шесть человек, то они могут зарядить и все остальных. Особенно, учитывая, что капитаном является как раз этот духовитый человек – Глушаков. Конечно, это передается команде. Ментально «Спартак» действительно смотрится очень сильно. Сколько они уже матчей вырвали, дотерпели?

Но, с другой стороны, мы ведь совсем недавно видели 0:4 в Самаре. Где тогда был дух, воля? И тогда я понимаю, что дух – это очень тонкая материя. Не надо ее растрачивать разговорами о переносе матчей, о том, что судья убил или не убил. Не убивайте дух в команде! Реакция на любую несправедливость должны быть одна: вышли и всех порвали. Молча, ничего не говоря. Только так!

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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