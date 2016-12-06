Евгений Ловчев: «Спартак», только не убивай этот дух!

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев объясняет, за счет чего «Спартак» вырывает равные матчи, в том числе игру с «Рубином» (2:1) в 17-м туре РФПЛ.

Матч во многом судейский. Вилков в одном эпизоде удалил игрока «Рубина», в другом не удалил Промеса. А потом, в концовке матча, когда этого можно было не делать, все-таки удалил голландца. Думаю, про судейство опять будет много разговоров. Но я хотел бы сказать, прежде всего, о качестве футбола. Говорил и буду говорить: на сегодняшний момент нет ни одной команды, которая бы всем показала, что она явный лидер. Не по очкам – по игре. Явного претендента по игре пока нет.

Вот и с «Рубином» «Спартак» провел неровный матч. Да, быстро отыгрался после ошибки защиты гостей. Но в начале второго тайма красно-белые должны были штуки три получать от казанцев при стандартах. Потом «Спартак» потихонечку, как он это многократно делал, переломил ход матча. Взял мяч под контроль, пошел вперед, случилось удаление Набиуллина. А это всегда отрицательно сказывается на команде - она начинает только защищаться. И в этот момент в очередной раз как истинный капитан себя проявил Денис Глушаков, забив дальним ударом. В концовке «Спартак» отскочил, оставив заметный отрыв от ЦСКА и «Зенита».

Теперь встает вопрос тренерского мастерства и укрепления команды. «Спартак» нуждается в усилении. Когда Промес неважно выглядит, а Зе Луиш травмирован, то все – атака, которой я восхищался, просто никакая. Приходится выручать человеку, который ведет игру в центре поля – Глушакову.

А «Рубин» на глазах стал командой. Хорошей командой. Жонатас показал, что он добротный форвард, который не зря много забивает в последних матчах. Грасия сложил команду. При стандартах казанцы хороши, но есть и проблемы. Много раз наблюдал за их выходом из обороны в атаку. Здесь еще много работы предстоит. Но даже со всеми минусами «Рубин» могу увести ничью из Москвы. Однако, «Спартаку» пока где-то везет.

Может, дело в духе, настрое. Не скажу, что у всей команды чемпионская ментальность, но несколько человек очень заражены на успех. Это видно. Если в команде есть таких пять-шесть человек, то они могут зарядить и все остальных. Особенно, учитывая, что капитаном является как раз этот духовитый человек – Глушаков. Конечно, это передается команде. Ментально «Спартак» действительно смотрится очень сильно. Сколько они уже матчей вырвали, дотерпели?

Но, с другой стороны, мы ведь совсем недавно видели 0:4 в Самаре. Где тогда был дух, воля? И тогда я понимаю, что дух – это очень тонкая материя. Не надо ее растрачивать разговорами о переносе матчей, о том, что судья убил или не убил. Не убивайте дух в команде! Реакция на любую несправедливость должны быть одна: вышли и всех порвали. Молча, ничего не говоря. Только так!