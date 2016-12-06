На жилах и с судорогой

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о лидерстве «Спартака».

…И зачем, спрашивается, Промес полез в отбор?! В чужой-то штрафной, при лишнем игроке у «Спартака» и при том, главное, что только снисходительною волею судьи Вилкова он имел счастье выйти на второй тайм? Ну и нахлопотал на свою отложенную «красную».

Но после снежных гладиаторских боев на «Открытии Арене» склоняюсь к мысли: вот не мог он, Промес, не полезть в тот чреватый и в общем-то дурацкий отбор. Потому что сила нынешнего «Спартака» процентов на 80 заключена в безудержном бойцовстве. А уж оставшиеся 20 – отдельные исполнительские жесты.

Скептик скривится: разве «Спартак» похож на чемпиона? Балансирующий на грани между вздувшимися жилами и судорогами… В самом деле, подобного чемпиона в России, быть может, и не было еще. Разве что с газзаевским ЦСКА, тоже часто трудившимся на точке кипения, есть что-то общее.

Но новое – забытое старое. И по случаю парадоксального спартаковского лидерства вспоминается умозаключение одного из старинных классиков советского тренерского корпуса: «Игра по-нашему – это игра изо всех сил». Только странно немножко, что преданную забвению аксиому вернул к жизни синьор с Апеннин, оказавшийся в наших краях сугубо по случаю.

Я пытался смотреть матч с «Рубином» сквозь призму качества игры – но попытка оказалась обречена на неудачу. Потому что без ретивости, вздувшихся жил, по которым периодически пробегает судорога, почти и нет его, нынешнего «Спартака», «Спартака» Карреры. Мы видели в Самаре, как мало тогда остается чисто футбольного. Кот наплакал.

И если прикинуть, команда минувшим летом получила минимальную прибавку того, что называется качеством игры. Ещенко – это, по большей части, и есть самое запредельное бойцовство, не вполне компенсирующее хроническую потерю позиционной строгости.

Фернандо? Да, он начинал в «Спартаке» как профессор геометрии, но чистоту пасовых линий хорошо если удержал хотя бы до середины осени.

Зобнин? Это, во-первых, характер, а во-вторых, характер, замешенный на упорстве.

И, например, линия обороны, с учетом самобытных качеств Ещенко, не получила ну никакой прибавки надежности в сравнении с прошлым сезоном. Но тогда «Спартак» пропустил в первом круге 19 мячей, а ныне – 8. Вот сколько стоит бойцовство в чистом виде!

Развивая тему вперед по линиям, начинаю думать, что ментальное преображение Глушакова – ну черт-те какие чудеса человек вытворяет!, - идет не от некоего подспудного саморазвития Дениса, а только оттого, что он нашел своего тренера. С которым Глушаков в органичном эмоциональном единстве, как ни с кем раньше.

Так это, если вчерне, устроено нынче в «Спартаке». И если требовать от него чемпионской солидности, без повышения качества состава не обойтись. Так, собственно, и задумано в клубе. Предположим, к Селихову и Самедову добавятся Миранчук, а то и Смолов – и «Спартак» получает, загибаем пальцы: источник хладнокровия на последнем рубеже, приводящий в порядок горячие головы; конвейер кроссов (а у Карреры позиционка осуществляется в значительной части кроссами); проникающий пас; голевую альтернативу или пару Зе Луишу, склонному, увы, к нездоровью.

Плюс «Спартак» почти автоматически превратится в базовый клуб сборной. Турнирная позиция отложена в чрезвычайно выгодном для этой дерзкой затеи положении.

А пока – спасибо за «изо всех сил». Этого не хватало.