Андрей Червиченко: «Подарки» судей смазывают впечатление от лидерства «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (2:1) в заключительном перед зимним перерывом, 17-м туре чемпионата России.

- После разгрома «Спартака» в Самаре вы сказали, что с окончанием ноября фарт покинул красно-белых? Получается он опять вернулся? Опять Глушаков и пресловутые «похороны»…

- Видно, далеко этот фарт не ушел: погулял, погулял и вернулся. Сначала красная карточка сопернику, потом гол Глушаков - бьет влево, мяч попадает в колено и летит вправо…



- Команда Карреры выиграла за счет везения?

- Нет, еще судья Вилков помог активно. Промеса должны были еще в первом тайме выгонять, там была прямая красная, если быть объективным. Если бы его удалили, счет был бы другим. Просто перед «Спартаком» можно было бы шляпу снимать, если бы не было этой стабильной ситуации: команде нужно брать очки, судья находит любой повод, чтобы показать сопернику красную карточку, потом «Спартак» добивается результата. С «Ростовом» то же самое было. Я думаю, «Спартак» способен и сам выигрывать, а судейские «подарки» смазывают впечатление от его лидерства.



- По ходу сезона вы часто критикуете спартаковцев за то, что они много апеллируют к арбитрам. После этого матча остаетесь при своем мнении?

- Считаю, что по эмоциональной реакции на действия судей «Спартак» идет с огромным отрывом от всех команд РФПЛ, вместе взятых.

- И «Зенита»?

- Думаю, игроки «Зенита» так не реагируют. У «Спартака» любое решение - это три-четыре человека с вознесенными к небу руками, крики, вопли и рывки в сторону арбитра на десять-пятнадцать метров. В Европе бы это все закончилось очень быстро: три-четыре желтых и пару красных карточек и все ходили бы культурно и смиренно. А у нас у судей нет указания правильно реагировать на такое поведение. Так что я не удивлюсь, если в конце чемпионата им вообще будут затрещины отвешивать. Хотя в принципе есть за что (смеется). Обратите внимание: «Спартак» постоянно судят Вилковы, Безбородовы и прочие персонажи, к которым все время много нареканий. А где молодые ребята, которые судят другие команды? Почему их здесь нет? Наверно, потому что неопытные, результат не смогут обеспечить.



- Ну а если абстрагироваться от темы судейства...

- В игре «Спартака» по-прежнему присутствует пожарность: желания много, а вот уверенности, бравады чемпионской нет. Первыми пропустили, начали метаться... Хорошо быстро сравняли, хорошо Промеса не удалили, хорошо помог Вилков. А так интересная, напряженная игра получилась, обе команды показывали боевой футбол, несмотря на снег. «Спартак» был лучше в своем желании. Именно за счет огромного желания быть первым команда и лидирует по итогам осенней части. У ЦСКА и «Зенита» это менее ярко выражено, эти коллективы выглядят более расслабленными.



- В Москве накануне весь день шла метель. Нормально в таких условиях играть?

- Не вижу в этом ничего страшного. В первом тайме снег шел, во втором его уже не было, трава зеленая. Играли же раньше на гораздо худших огородах: начинали чемпионат на полях со льдом, на таких же заканчивали. Дренажа и подогрева не было. Или помните, как-то в Самаре играли в водное поло?



Ситуация в этом плане с каждым годом улучшается. У нас есть летний футбол и есть футбол зимний, в котором даже чувствуется какой-то изюм.