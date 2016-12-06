Проект на 400 миллионов. Как «Тоттенхэм» хочет стать круче «Арсенала»

Как известно, «Тоттенхэм» сыграет с ЦСКА в Лиге чемпионов не на своем стадионе «Уайт Харт Лейн», а на «Уэмбли». «Советский спорт» рассказывает, почему, и как лондонцы строят новую арену.

БИТВА С «ВЕСТ ХЭМОМ»

«Уайт Харт Лейн» – отличный стадион. Настоящая старая добрая английская арена. Уютная, со своей неповторимой аурой, которая более чем за 100 лет существования («Уайт Харт Лейн» был открыт в 1899 году) видела, наверное, все, что есть в футболе. В общем, настоящий дом. Но, к сожалению, не слишком вместительный: стадион может принять всего 36 240 зрителей. Кроме того, все те коммерческие возможности, которые может дать арена, уже давно исчерпаны, а новым взяться неоткуда.

«Тоттенхэм» давно хотел перебраться на новую арену. Еще в 2010 году «шпоры» и другой лондонский клуб – «Вест Хэм» подали заявки на использование Олимпийского стадиона после летних Игр-2012. Параллельно клуб рассматривал возможность возведения своей арены на новом месте – в районе Нортумберленд, но довольно быстро от нее отказался, так как не считал проект достаточно выгодным.

Битва за Олимпийский стадион была жаркой. Выиграл ее «Вест Хэм» - компания, управляющая ареной, сочла в февреле 2011 года «молотков» более достойным претендентом. «Тоттенхэм» намеревался оспаривать это решение в Верховном суде. Безуспешно. Отношения между двумя клубами накалились настолько, что «Вест Хэм», продавая в 2014 году свою старую арену «Болейн Граунд» девелоперской группе Gayard, включил в договор пункт, по которому стадион не мог быть перепродан «шпорам», которые имели на него определенные виды.

ВОКРУГ «УАЙТ ХАРТ ЛЕЙН»

В итоге стало понятно, что придется строить самим, и строить на месте «Уайт Харт Лейн», поскольку свободной земли в Лондоне практически нет, а та, что есть, стоит космических денег (посмотрите фильм «Рок-н-рольщик» Гая Ритчи, завязка сюжете там отлично обыгрывает данную ситуацию). А, поскольку переезжать на время строительства некуда, то новая арена должна была быть спроектирована таким образом, чтобы максимально долго можно было использовать старую.

В итоге решение было найдено. Новый стадион строится фактически вокруг «Уайт Харт Лейн» и должен как бы поглотить его. В январе 2014 года довелось пообщаться с главой департамента «Тоттенхэма» по работе со спонсорамиФрэнком Джоунсом, и тот с увлечением рассказывал об этом проекте.

«Его реализация обойдется нам в 400 миллионов фунтов. Это столько же, сколько за последние пять лет мы потратили на первую команду. Существенную часть расходов мы собираемся покрыть за счет спонсорских контрактов, в том числе за счет продажи прав на название стадиона. Конечно, строительство потребует напряжения всех сил, но новая арена позволит нам выйти на новый уровень конкурентоспособ ности», - рассказывал он, заверяя, что новая арена должна стать одной из самых инновационных в мире.

Проект действительно выглядит красиво, а одной из главных его «фишек» является выкатное поле – первое подобное в Британии.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

А новые контракты действительно не заставили долго себя ждать. «Тоттенхэм» заключил десятилетнее соглашение с НФЛ (главной в США лигой американского футбола), в котором прописано, что на новой арене «шпор» будут проходить как минимум два матча в год. Во время своей так называемой «Международной серии» НФЛ и раньше проводила игры в Лондоне, но они были на «Уэмбли». Который, к слову, всегда был на таких мероприятиях полон (сам был свидетелем этого в прошлом году, и это в тот день, когда в Лондоне встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также проходил Кубок мира по регби).

Какая от этого выгода «Тоттенхэму»? Прямая. По подсчетам клубных экономистов, это дополнительные 180 тысяч зрителей в год, которые оставят 21,4 миллиона фунтов. А они на дороге не валяются. Кроме того, как показывают исследования, 80% тех, кто приходит на матчи НФЛ, приезжают в Лондон из других городов. И все эти люди – потенциальная новая аудитория «Тоттенхэма». Ведь они придут на арену «шпор», а не на «Уэмбли» или куда-либо еще.

КРУЧЕ «АРСЕНАЛА»

Планируется, что новый стадион «Тоттенхэма» будет вмещать 61 465 зрителей. И станет, таким образом, крупнейшей клубной футбольной ареной Лондона («Уэмбли» - это национальное достояние). «Эмирейтс», на котором выступает «Арсенал», может принять чуть меньше – 60 432 человека. Как шутят в офисе «канониров», хоть в чем-то «Тоттенхэм» хочет их обойти.

Работы по возведению стадиона начались в марте 2015 года. Этим летом уже строители разобрали угол между Северной и Восточной трибунами на «Уайт Харт Лейн». Премьер-лига на это закрыла глаза, а вот в УЕФА решили, что играть в таких условиях нельзя, и матчи еврокубков «Тоттенхэм» проводит на «Уэмбли». Впрочем, начиная со следующего сезона «шпоры» окончательно переберутся на главную арену Англии, а вот чемпионат-2018/1 9 начнут уже на своей новой арене.

Будет ли она заполняться? В клубе в этом не сомневаются. «У нас в очереди на абонементы стоит 45 тысяч человек!» – рассказывал почти три года назад Джоунс. С тех пор она только выросла. Так, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви говорит о более чем 50 тысячах желающих. На матче с «Монако» «Уэмбли» был почти полон – 85 011 человек, а на игре с «Байером» - тоже 85 512 зрителей. Впечатляет.