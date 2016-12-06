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Виктор Папаев: Фол Промеса? Надоело это смотреть, хватит отмахиваться!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: «Советский спорт»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев подвел итоги матча красно-белых с казанским «Рубином», который состоялся в 17-м туре чемпионата России (2:1). 

– Что думаете о первом нарушении Квинси Промеса?
– Если подойти к этому вопросу серьезно, то я думаю, что голландца нужно было удалять, – считает Папаев. – Почему? Потому что надоело все это смотреть. Игроки получают серьезные травмы. К тому же, это был последний матч в этом году. Кому хочется уходить в отпуск с повреждениями? За такой прием не случайно красную карточку дают. Это не футбольный момент. Хватит отмахиваться! Михаил Вилков, главный арбитр матча, имел полное право удалить игрока с поля. Но он этого не сделал, потому что учитывал значимость этой встречи. Ведь тот, кто остался в меньшинстве, имеет меньше шансов на победу. В данном вопросе все на усмотрение судейской бригады, но Вилков, повторюсь, мог удалить Промеса.

– С «Крыльями Советов» в основе появился Денис Давыдов, вчера – Александр Зуев. Массимо Каррера решил проверить свою молодежь перед паузой?
– Такие вещи не делаются в подобных встречах. Мы видели, какая напряженная игра получилась. Никто не хотел уступать. «Спартак» имел полное преимущество, контролировал игру, а Денис Глушаков в очередной раз выручил свою команду. Что касается молодых, то я повторюсь, не думаю, что итальянец проверяет ребят. По крайней мере, в такой встрече. «Рубин» нужно было обязательно обыгрывать. Я тоже был удивлен, ведь результат матча с казанской командой был гораздо выше доверия молодым.

– Тем не менее, Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе остались в запасе…
– Вы знаете, нужно находиться внутри команды. Возможно, Каррера во время тренировочного процесса наблюдал за Зуевым. Александр понравился тренеру по самоотдаче. Думаю, он был в хорошем состоянии. Вспомните историю Юрия Семина с Александром Самедовым. Как все происходит? Наставник «Локомотива» объясняет свои решения очень просто, а именно – его не устраивает настрой футболиста. Поэтому Самедов не попадает даже в заявку команды. «Спартак» выиграл свой матч, поэтому, на мой взгляд, выбор стартового состава не стоит обсуждать. Все-таки, команда показала результат, особенно если учитывать погоду. Обычно, в таких случаях светятся от счастья и говорят тренеру спасибо, ведь он был прав.

– Как думаете, поражение от «Крыльев Советов» пошло на пользу «Спартаку»?
– Думаю, лучше бы этого не случилось. Но с другой стороны, это пойдет на пользу, конечно. И тренерскому штабу красно-белых, и самим игрокам. Как говорится, будет что проанализировать. Часто говорю, что лучшего лекарства от поражения, чем победа, нет. С утра я смотрел, как все начиналось на «Открытии-Арена» и думал, каким будет сложным матч для «Спартака». Но все получилось и это очень здорово.

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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