Двое в секторе: сами виноваты?

За что фанаты «Терека» побили московских болельщиков.

В интернете появилось видео, на котором фанаты «Терека» жестко обращаются с двумя молодыми людьми, имеющими следы побоев на лице. «Советский спорт» разбирается в случившемся.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Видео появилось в понедельник. На нем фанаты «Терека» допрашивают двух по-видимому пойманных ими болельщиков, задавая один и тот же вопрос, но в разных формулировках, не всегда цензурных: «Зачем вы сюда пришли?». Куда именно пришли, сказать однозначно нельзя. Но по фоновой музыке и очертаниям кресел нетрудно догадаться: съемка видео производилась на гостевом секторе стадиона «Локомотив» во время перерыва матча 17-го тура «Локо» - «Терек» (2:0).

Фанатов «Локо» бьют на секторе Терека и снимают на видео.

1. Причины? (сами начали?)

2. Где служба безопасности ?

3. Надо разбираться (282) pic.twitter.com/TAl2Iy8BVn — Dmitry Egorov (@edim_sport) 5 декабря 2016 г.

То, что допрашивали болельщики именно грозненской команды, определить просто – по клубным шарфам. Идентифицировать двух молодых людей славянской внешности сложнее. На лицах следы побоев – разговору явно предшествовало физическое воздействие. Один из пострадавших, тот, что визуально старше, на все вопросы отвечал фразой: «Мы не за баннером пришли».

С этим коррелируют интернет-сообщен ия о двух болельщиках «Локо», которые якобы пробрались в сектор гостей в перерыве матча, чтобы украсть баннер фанатов «Терека». Но вот что показало расследование.

Узнать личности пострадавших удалось с помощью одной из групп болельщиков «Локомотива» в соцсетях. Спустя несколько часов после появления видео в одной из них были выложены скрины, свидетельствующи е: молодые люди фанатами «Локо» не являются. Один оказался болельщиком «Спартака», другой, скорее всего, ЦСКА. Судя по социальным страницам, оба москвичи.

«Советскому спорту» удалось связаться с одним из пострадавших и задать несколько вопросов.

«ТЯЖЕЛО ЭТО ВСПОМИНАТЬ»

– Как вы оказались на секторе «Терека»?

– Какой-то человек раздавал туда бесплатные билеты, - говорит парень, которого зовут Никита. – Мы решили пойти и посмотреть.

– Почему именно на сектор гостей?

– Бесплатные билеты были только туда.

– Что случилось в перерыве?

– Мой друг предложил спуститься вниз, чтобы просто сфотографировать ся (на фоне баннеров.- Прим. Ред). А фанаты «Терека» подумали, что мы решили стащить их баннер.

– А зачем было фотографироватьс я на фоне баннеров «Терека»?

– Просто хотели и все.

– Пытались объяснить это обидчикам?

– Трудно было что-либо объяснить им в тот момент.

– Сразу драка началась?

– Мне тяжело это вспоминать. Что было, то было. Сейчас все уже разрешилось. Мы все объяснили, нас услышали.

– Извинились перед вами?

– Все нормально закончилось. Я не хочу об этом.

– Ты ведь болельщик «Спартака»? Часто ходишь на футбол?

– Раньше болел, но на выезды не гонял. Сейчас просто иногда посматриваю футбол.

ДВА ВАРИАНТА

- Не знаю, что тут комментировать, - говорит пресс-аташе «Терека» Казбек Хаджиев. – Мы были на игре, но о том, что вы говорите, узнали только из СМИ. Разговаривал с начальником службы безопасности «Терека». Он сказал, никаких происшествий не было. Ходил вдоль сектора, следил за порядком – и все было спокойно. Приезжала ли полиция? Ничего об этом не знаю.

Из официального по данному вопросу пока все.

Возможных вариантов на самом деле два. Первый: парням действительно перепало ни за что. Они всего лишь хотели сфотографировать ся, но выбрали неудачное время и место.

Второй: со стороны пострадавших были намерения украсть символ клуба, у фанатов которого отношения с московскими болельщиками, прямо скажем, не очень. Тогда поступок выгладит неблагоразумно. И описывается простой фразой: «Сами виноваты».

Как бы там ни было, налицо факт причинения физического вреда здоровью. А это подсудное дело.

P.S. «Советский спорт» запросил у пресс-службы МВД информацию о том, подали ли молодые люди заявления в полицию.