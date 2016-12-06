Двое в секторе: сами виноваты?
За что фанаты «Терека» побили московских болельщиков.
В интернете появилось видео, на котором фанаты «Терека» жестко обращаются с двумя молодыми людьми, имеющими следы побоев на лице. «Советский спорт» разбирается в случившемся.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Видео появилось в понедельник. На нем фанаты «Терека» допрашивают двух по-видимому пойманных ими болельщиков, задавая один и тот же вопрос, но в разных формулировках, не всегда цензурных: «Зачем вы сюда пришли?». Куда именно пришли, сказать однозначно нельзя. Но по фоновой музыке и очертаниям кресел нетрудно догадаться: съемка видео производилась на гостевом секторе стадиона «Локомотив» во время перерыва матча 17-го тура «Локо» - «Терек» (2:0).
Фанатов «Локо» бьют на секторе Терека и снимают на видео.— Dmitry Egorov (@edim_sport) 5 декабря 2016 г.
1. Причины? (сами начали?)
2. Где служба безопасности ?
3. Надо разбираться (282) pic.twitter.com/TAl2Iy8BVn
То, что допрашивали болельщики именно грозненской команды, определить просто – по клубным шарфам. Идентифицировать двух молодых людей славянской внешности сложнее. На лицах следы побоев – разговору явно предшествовало физическое воздействие. Один из пострадавших, тот, что визуально старше, на все вопросы отвечал фразой: «Мы не за баннером пришли».
С этим коррелируют интернет-сообщен
Узнать личности пострадавших удалось с помощью одной из групп болельщиков «Локомотива» в соцсетях. Спустя несколько часов после появления видео в одной из них были выложены скрины, свидетельствующи
«Советскому спорту» удалось связаться с одним из пострадавших и задать несколько вопросов.
«ТЯЖЕЛО ЭТО ВСПОМИНАТЬ»
– Как вы оказались на секторе «Терека»?
– Какой-то человек раздавал туда бесплатные билеты, - говорит парень, которого зовут Никита. – Мы решили пойти и посмотреть.
– Почему именно на сектор гостей?
– Бесплатные билеты были только туда.
– Что случилось в перерыве?
– Мой друг предложил спуститься вниз, чтобы просто сфотографировать
– А зачем было фотографироватьс
– Просто хотели и все.
– Пытались объяснить это обидчикам?
– Трудно было что-либо объяснить им в тот момент.
– Сразу драка началась?
– Мне тяжело это вспоминать. Что было, то было. Сейчас все уже разрешилось. Мы все объяснили, нас услышали.
– Извинились перед вами?
– Все нормально закончилось. Я не хочу об этом.
– Ты ведь болельщик «Спартака»? Часто ходишь на футбол?
– Раньше болел, но на выезды не гонял. Сейчас просто иногда посматриваю футбол.
ДВА ВАРИАНТА
- Не знаю, что тут комментировать, - говорит пресс-аташе «Терека» Казбек Хаджиев. – Мы были на игре, но о том, что вы говорите, узнали только из СМИ. Разговаривал с начальником службы безопасности «Терека». Он сказал, никаких происшествий не было. Ходил вдоль сектора, следил за порядком – и все было спокойно. Приезжала ли полиция? Ничего об этом не знаю.
Из официального по данному вопросу пока все.
Возможных вариантов на самом деле два. Первый: парням действительно перепало ни за что. Они всего лишь хотели сфотографировать
Второй: со стороны пострадавших были намерения украсть символ клуба, у фанатов которого отношения с московскими болельщиками, прямо скажем, не очень. Тогда поступок выгладит неблагоразумно. И описывается простой фразой: «Сами виноваты».
Как бы там ни было, налицо факт причинения физического вреда здоровью. А это подсудное дело.
P.S. «Советский спорт» запросил у пресс-службы МВД информацию о том, подали ли молодые люди заявления в полицию.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция