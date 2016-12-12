«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов
Голкипер ТПС и молодежной сборной России на молодежном чемпионате мира-2016 Александр Георгиев рассказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» о переезде из Воскресенска в Финляндию, тренировке с игроками НХЛ, и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.
«Для поднятия духа смотрели фильм про Федора Емельяненко»– Вы отлично себя проявили на молодежном чемпионате мира-2016. К вам обращались клубы КХЛ, из Северной Америки?
– Были слухи, что какие-то команды интересуются, но ничего конкретного. Пока предложений не было, тем более, у меня контракт с ТПС.
– Ваша жизнь как-то изменилась?
– В хоккейной среде меня стали больше узнавать. Думаю, каждый, кто интересуется хоккеем, следит за этим турниром. В Канаде и России он популярен. Столько людей смотрели матчи, поддерживали нас.
– После МЧМ-2016 прошел почти год. Вспоминаете о турнире?
– Конечно. У нас была очень дружная команда, все могли постоять друг за друга. Часто думаю о финале с Финляндией, о том, что если бы шайба где-то отскочила в другую сторону, все сложилось бы иначе. Им просто чуть больше повезло.
– До этого еще в четвертьфинале чуть не уступили Дании. Какие мысли были в голове?
– Было обидно, потому что вся игра прошла в другой зоне, а мы долгое время уступали в счёте, но когда Влад Каменев забил, камень с души упал (смеется).
– А в финале, когда ваш бывший одноклубник Микко Рантанен
вывел финнов вперед за две минуты до конца третьего периода?
– Буря эмоций в первую секунду, а потом я сразу все отбросил.
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– Как ведет себя Валерий Брагин в такие критические моменты?
– Если честно, не могу сказать, потому что я на скамейке был, только когда меня снимали с ворот.
– Вам показывали какие-то фильмы для поднятия духа, как
делают это в главной сборной?
– Да, один – про Федора Емельяненко, второй – про какую-то лошадь, которую готовили к скачкам. Она что-то не то съела, но в итоге все равно победила в забеге (смеется). Просмотр фильма помогает коллективу сплотиться, да и потом можно что-то обсудить, посмеяться.
– Каким вы запомните Брагина?
– Отличным человеком, который со всеми общается на равных. Как тренер – он великолепный мотиватор, это отличает его от всех, с кем я работал. Он знает, какие слова подобрать в нужный момент.
– Что Валерий Николаевич сказал игрокам, когда собрал всех
на льду перед церемонией награждения?
– Ни в коем случае не снимать медали, потому что это неуважительно, а также пожать руки всем финским игрокам. Это должны знать все, но кто-то на эмоциях мог ошибиться, так скажем. У нас в команде были ребята, которые на прошлом МЧМ тоже уступили в финале. Они очень сильно расстроились, им было больнее вдвойне.
«В «Химике» мне не то, что шанса, даже на скамейке посидеть не давали»
– Как получилось, что вы родились в Болгарии?
– Мой отец – болгарин, он родом из города Русе. Не знаю, почему на тот момент родители были там, наверно, навещали родственников папы. В Россию я приехал практически сразу после рождения. Мама и отец познакомились в Москве, когда учились в университете. У папы сейчас небольшой бизнес, мама – инженер, но временно не работает.
– Вы говорите на болгарском языке?
– Сказать могу только простые фразы. Понимаю все, что говорят. С финским в голове не путается (смеется).
– Ваша родина – Болгария, но большую часть жизни вы провели в России. Какая страна вам ближе?
– В семье родной язык – русский, но я знаю и чту культуру Болгарии, общаюсь с родственниками по отцовской линии. Так что чувствую себя россиянином, который родился в Болгарии.
– До переезда в Финляндию вы играли в Воскресенске за
«Химик», где были третьим вратарем. Вам обещали, что вы сыграете в МХЛ, но
этого так и не случилось. Не обидно?
– Конечно, обидно, это было не то, чего я ожидал. В предсезонных матчах я выступил хорошо, в команде своего года играл бессменно. Как минимум заслуживал шанса. А мне не то, что шанса, даже на скамейке посидеть не давали.
– И как в клубе отреагировали на то, что вы можете
продолжить карьеру в Финляндии?
– Сначала не хотели отпускать. Опять начали обещать, что дадут сыграть, говорили – мне не стоит никуда ехать. Наверно, поняли, что я чего-то стою, раз мной заинтересовались в Европе.
– Тренер Юрий Страхов, который в вас не поверил, не звонил
после отъезда?
– Нет, мы не разговаривали. Вообще не факт, что он знал мое имя (смеется).
«Во вратарском лагере меня называли «Тот самый русский парень»
– В ТПС вы попали благодаря тому, что с 10 лет ездили в
лагерь ФредрикаНоррены. Откуда узнали про него?
– Отец искал в интернете вратарские лагеря. Он пытался организовать мне как можно больше дополнительных занятий на льду, куда мы только ни ездили для этого. Тогда вратарская школа в Финляндии была одной из лучших в мире. Папа посчитал, что нужно съездить, посмотреть, чему там учат.
Я ездил в лагерь в начале
июля, он длился пять рабочих дней. С понедельника по пятницу было плотное
расписание: две тренировки на льду, одна – на земле, просмотр видеозаписей о
вратарской технике, теория.
– Там были еще ребята из России?
– Нет, я был первым. Меня все называли «The Russian Guy» – тот самый русский парень. Получалось, что представлял целую страну, нужно было показывать себя с хорошей стороны, чтобы мнение о россиянах было таким же. Мне говорили, что я с этим справился (смеется).
– Когда возвращались в «Химик», ощущалась разница в тренировочном процессе, в подходе к хоккеистам?
– Вратарский лагерь и командные тренировки – разные вещи. В лагере все давали по максимуму, несколько тренеров следили за тем, чтобы все получали знания и выполняли задания правильно.
– Как вышло, что Норрена пригласил вас на просмотр в ТПС?
– В сезоне-2013/14 Фредрик завершал карьеру, в следующем – он становился тренером вратарей в главной и молодежной команде. Видимо, в лагере я ему понравился. Он сказал отцу, что был бы рад увидеть меня на просмотре. Мне ничего не обещали, говорили, что на этой позиции проблем нет, конкуренция высокая.
– После МЧМ-2016 вас отправили в аренду, в команду второй лиги «СаПКо». Как отреагировали на это?
– С радостью. Тогда ТПС боролся за каждое очко, чтобы войти в плей-офф СМ-Лиги, ставку делали на других вратарей. Я понимал это, мне нужна была практика.
– В «СаПКо» начинал карьеру Туукка Раск. Его там помнят?
– Конечно, он легенда клуба. Помню баннер, на котором было написано его имя и имена тех, кто добился значимых успехов. Такие вещи очень мотивируют.
– Вы жили в городке Савонлинна, население которого чуть
больше 27 тысяч человек. Что это за место?
– Там кроме хоккея мало развлечений, даже кинотеатра нет. Заметил, что среди жителей было много русскоговорящих. Это то место, где можно сконцентрироваться на игре. Но скучно не было, я жил в квартире еще с двумя одноклубниками, мы весело проводили время. Могли что-то приготовить, посмотреть фильм.
– Вы умеете готовить?
– Могу что-нибудь вкусное состряпать. Чтобы время не тратить, чаще готовлю куриные грудки с рисом или макаронами, салат. В принципе финская кухня не особо отличается от русской.
– Ваш контракт с ТПС истекает в конце сезона-2016/17. О
продлении речи не шло?
– Пока нет. Хочется, чтобы клуб предложил новое соглашение. Остаться здесь – отличный вариант, в Финляндии хорошая лига.
«Рантанен сказал, что в НХЛ, как в джунглях»
– Самые яркие игроки МЧМ-2016 – Патрик Лайне, Себастьян Ахо
и Йессе Пулюярви. Каково играть против них?
– Их звено – возможно, лучшее за всю историю молодежного чемпионата мира. Сейчас они уже все выступают в НХЛ. Вообще тогда у Финляндии все нападение играло на приличном уровне.
– Кстати, Рантанен уже второй сезон в «Колорадо». Не
рассказывал, как там в НХЛ?
– Мы виделись летом, он тренировался с нами. Сказал, что там как в джунглях (смеется). Все – звери, самому тоже надо быть хищником, чтобы закрепиться и заиграть.
– А Микко Койву? Вы говорили, что он летом приезжает в ТПС
готовиться к сезону.
– Да, кроме него были Лаури Корпикоски, Расмус Ристолайнен и Патрик Лайне пару раз катался с нами. Когда находишься на льду с такими крутыми игроками, понимаешь, что из этой команды можно пробиться в НХЛ.
– В прошлом году, когда Койву приезжал, вы его не сразу
узнали.
– Мы тогда занимались в обычном тренажерном зале, кроме нас было много людей. Во время тренировки не следишь за тем, кто заходит в дверь, да и не ожидаешь такого человека увидеть. Он зашел, начал жать всем руки. Очередь дошла до меня, он сказал: «Привет, Алекс, в этом году будешь мои буллиты брать?». Я сначала растерялся, но потом понял, кто это.
– В этот раз не дали ему забить?
– Где-то 70 процентов его буллитов я отбил.
– Поэтому и на Кубке мира у финнов не получилось хорошо выступить.
– (смеется) Я бы так не сказал. Все понимали, что сборная Финляндии борется максимум за третье место. Если бы вышли в полуфинал – это считалось бы суперуспехом. Никто в стране не ждал чудес от этой команды.