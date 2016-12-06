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Борис Майоров: Верю в Ковальчука! Илья нужен сборной, жду от него реванша

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Ковальчук
Илья КовальчукИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об игроках КХЛ, вызванных в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

КОСТЯК

- Для участия в престижном декабрьском турнире Олег Знарок вызвал 12 человек из СКА и 8 из ЦСКА. Получается, что все наши лучшие игроки действительно сосредоточены в двух армейских клубах?
- Ну а кто сейчас сомневается, что СКА – сильнейшая команда в КХЛ, - отвечает Борис Майоров. - Двенадцать игроков оттуда вызвано, десять или восемь – для меня непринципиально. Но костяк сборной будет из Питера. Это очевидно.

Вот ЦСКА – другое дело. Москвичи в этом сезоне сбавили обороты. И хотя и идут в чемпионате на твердом втором месте, но уже не так уверенно, сметая соперников со своего пути.

Игроки ЦСКА на общем фоне особо не выделяются. И я не уверен, что все они останутся в сборной для участия в Кубке Первого канала. На это и расширенный состав! Он дает тренерам сборной возможность для маневра.

Взять того же Телегина. С одной стороны, это железный игрок сборной, которого Знарок приглашал не только на Евротур, но и на Кубок мира. Но сейчас у Ивана всего одна заброшенная шайба в 27 играх за ЦСКА!

И я бы отметил, что у любого игрока сезона на сезон не приходится. Но тренеры сборной всегда несколько инертны. Они продолжают желать ставку на тех, кто ранее себя хорошо проявил, в кого они верят. Впрочем, я не думаю, что Телегин будет портить игру нашей команды. Ведь многое зависит от функций, которые тренеры на него возложат. Это раньше от нападающих требовали непременно голов. Сейчас у них много и других не менее важных функций на площадке.

Мне вообще очень нравится, что в нынешнем составе собраны и опытные игроки и молодежь, которая себя хорошо проявила на Кубке Карьяла. И пусть состав расширенный и не все попадут в итоге на турнир. Но признанным звездам придется побороться за место в команде. А молодым тренеры показали – мы о вас не забыли. Вы в сборной. Это правильный шаг.

БОМБАРДИР

- Из состава действующего чемпиона России в сборную вызван только один форвард – лучший снайпер КХЛ Сергей Мозякин. Сможет ли 35-летний ветеран проявить себя без привычных партнеров?
- Ну давайте сразу отметим, что одного партнера Мозякина из «Магнитки» - чеха Коваржа – мы никак в нашу сборную взять не можем, - рассуждает Борис Майоров. - Другой его соратник – Зарипов – недавно восстановился после травмы и сейчас пока только приближается к своей лучшей форме.

Ну и что теперь игнорировать лучшего бомбардира КХЛ? Это тоже неправильно.

Знарок должен найти Мозякину нужных партнеров, чтоб Сергей не потерялся в составе национальной команды, как это бывало в прошлые годы. Нам то он нужен таким же результативным, как в клубе.

Один из вариантов, к примеру, – поставить его в тройку к Шипачеву и Дадонову. Но давайте не будем навязывать тренеру сборной свое мнение. Пусть Знарок решает сам.

ГЕРОЙ

- После годовалого перерыва в сборную России вновь возвращается Илья Ковальчук. В СКА известному нападающему удалось вновь стать лидером. Получится ли это и в национальной команде?
- Я верю в Ковальчука, - заявляет Борис Майоров. – Верю в то, что и в сборной у него все получится. То, как сейчас старается Илья, как он отдается игре в каждом матче – заметно и достойно уважения. Я осенью говорил, что в этом сезоне все будет зависеть от самого игрока. И рад, что он сегодня совсем не тот, что год назад.

К форварду вернулись его лучшие качества. И я уверен, что и в сборной, на более высоком международном уровне он их также будет проявлять.

Пусть Ковальчук целый год не призывался в сборную… Но ему то к национальной команде не привыкать. Илья сражался за Россию на турнирах самого разного уровня. Повидал всякое.

Думаю, что и Знарок в нем сейчас уверен. Тем более, что в сборную Ковальчука пригласили в связке с Дацюком, с которым они успешно действуют в СКА.

Так что желаю Илье взять реванш за прошлый Кубок Первого канала, где он играл, и где наша команда выступила крайне неудачно.

КАПИТАН

- Бесспорно, самый титулованный игрок в нынешнем составе сборной – Павел Дацюк. Это заранее делает форварда капитаном россиян?
- Я бы не спешил. Все же капитан сборной – это особая ипостась, - предостерегает Борис Майоров. - Тут мало хорошо играть и работать на команду. Надо еще и находить слова и даже действия вне хоккейной площадки, чтобы сплотить коллектив.

Капитан сборной должен быть мощной и многогранной фигурой.

Хотя по авторитету в команде Дацюк, конечно, вариант №1. Можно найти и еще парочку кандидатов. Но в пользу Дацюка говорит еще и то, что он капитанит в СКА, которым также руководит Знарок.

И все же я еще раз отмечу, что капитан клуба и капитан сборной – это не совсем одно и тоже. В сборной ты должен за очень короткий срок помочь тренеру сплотить команду, сделать ее единым кулаком, зажечь…

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Адмирал»).

Защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Максим Осипов («Торпедо»).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – «Сибирь»).

Напомним, что сборная России сыграет на Кубке Первого канала со Швецией (15 декабря), Чехией (16 декабря) и Финляндией (18 декабря).

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