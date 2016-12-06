Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Что нужно «Ростову» и ЦСКА для выхода в весенний плей-офф? Все расклады

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что нужно «Ростову» и ЦСКА для выхода в весенний плей-офф? Все расклады
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает, какие результаты позволят нашим клубам пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже нет. Но путевку в другой турнир еще можно добыть. В заключительных матчах группового раунда «Ростов» в гостях сыграет с голландским ПСВ (результат первой встречи – 2:2), а ЦСКА – с «Тоттенхэмом» в Лондоне (0:1).

РЕГЛАМЕНТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели:

1) Результат игр между собой – очки;
2) Результат игр между собой – лучшая разница мячей;
3) Результат игр между собой – количество голов;
4) Результат игр между собой – голы в гостях;
5) Если после применения критериев от «1» до «4» команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от «1» до «4» применяются повторно исключительно к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от «6» до «8»;
6) Лучшая разница голов во всех матчах;
7) Наибольшее количество голов, забитых во всех матчах;
8) Наибольшее количество побед во всех матчах;
9) Наибольшее количество выездных побед во всех матчах;
10) Наименьшее количество дисциплинарных очков (красная карточка – 3 очка, две желтых карточки – 3 очка, желтая карточка – 1 очко);
11) Наибольший коэффициент в клубном рейтинге.

«РОСТОВ»

«Ростов» устроит победа или ничья. Поражение будет означать вылет из еврокубков. Дело в том, что в этом случае при равенстве очков голландцы будут выше по личным встречам (гостевая ничья и домашняя победа). Так что автору одной из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов в Голландии необходимо брать очки. В прошлом сезоне заключительный групповой матч в Эйндховене проводил ЦСКА. Проиграл 1:2. Пусть «Ростову» повезет больше.

ЦСКА


В группе ЦСКА ситуацию тоже нельзя назвать запутанной. Все просто: нужна победа. Равенство очков с «Тоттенхэмом» невозможно. В групповом раунде Лиги чемпионов ЦСКА не побеждал в гостях с 5 ноября 2014 года (2:1 над английским «Манчестер Сити»), безвыигрышная серия насчитывает 6 матчей. Хочется верить, что армейцы прервут эту серию, а заодно положат конец печальной традиции – финишировать четвертыми в своей группе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фернандес полетел с ЦСКА в Лондон на матч с «Тоттенхэмом»Сегодня в 11:40 из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетела в Лондон, где завтра проведут матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».Луис Гарсия: Лига чемпионов должна «Атлетико» трофейБывший форвард мадридского «Атлетико» Луис Гарсия высказался о выступлении команды Диего Симеоне в Лиге чемпионов.Виталий Мутко: «Спартак» сейчас заслуженно идет на первом местеПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал лидерство московского «Спартака» в чемпионате России.Александр Шикунов: Главная задача «Ростова» - обеспечить себе участие в еврокубках веснойБывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов верит, что в матче с ПСВ дончанам удастся добиться положительного результата и обеспечить себе участие в Лиге Европы.ПСВ – «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют голландский ПСВ и российский «Ростов».«Бенфика» - «Наполи». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и итальянский «Наполи».«Бавария» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».Лига чемпионов. ПСВ – «Ростов», «Бенфика» - «Наполи» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятыйПосле 17-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей.Шенол Гюнеш: Последнее место «Динамо» не говорит об их слабостиГлавный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.Калачев признан лучшим футболистом БелоруссииПолузащитник «Ростова» и сборной Белоруссии Тимофей Калачев признан лучшим футболистом страны в 2016 году.«Ростов» будет нацелен на победу». Что говорят в команде перед матчем с ПСВ«Ростов» будет нацелен на победу». Что говорят в команде перед матчем с ПСВ«Советский спорт» о матче года для «Ростова», в котором желто-синие в гостях сыграют с ПСВ.Иван Данильянц: «Ростов» будет нацелен на победу в матче с ПСВГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ПСВ.Иван Данильянц: Надеемся, что Джанаев и Ерохин завтра помогут «Ростову»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о готовности своей команды к матчу Лиги чемпионов с ПСВ.Тимофей Калачев: Почувствовав вкус Лиги чемпионов, хочется повторить все это сноваПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своими эмоциями от выступления в Лиге чемпионов.Евгений Макаренко: Мне нужно будет уделить пристальное внимание КуарежмеЗащитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча против «Бешикташа». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.Сергей Ребров: Не может быть ротации в Лиге чемпионов. С «Бешикташем» сыграют сильнейшиеГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против «Бешикташа». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.В случае ухода Гончаренко и.о главного тренера «Уфы» будет Сергей ТомаровВ случае ухода Виктора Гончаренко с поста наставника «Уфы» и.о. главного тренера будет назначен Сергей Томаров, сообщает «Чемпионат».ПСВ – «Ростов»: гостей поддержат 400 болельщиков«Ростов» не останется без поддержки во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.Матс Хуммельс: Хотим победить «Атлетико», потому что недовольны выступлением в Лиге чемпионовЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение