Что нужно «Ростову» и ЦСКА для выхода в весенний плей-офф? Все расклады

«Советский спорт» рассказывает, какие результаты позволят нашим клубам пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже нет. Но путевку в другой турнир еще можно добыть. В заключительных матчах группового раунда «Ростов» в гостях сыграет с голландским ПСВ (результат первой встречи – 2:2), а ЦСКА – с «Тоттенхэмом» в Лондоне (0:1).

РЕГЛАМЕНТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели:

1) Результат игр между собой – очки;

2) Результат игр между собой – лучшая разница мячей;

3) Результат игр между собой – количество голов;

4) Результат игр между собой – голы в гостях;

5) Если после применения критериев от «1» до «4» команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от «1» до «4» применяются повторно исключительно к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от «6» до «8»;

6) Лучшая разница голов во всех матчах;

7) Наибольшее количество голов, забитых во всех матчах;

8) Наибольшее количество побед во всех матчах;

9) Наибольшее количество выездных побед во всех матчах;

10) Наименьшее количество дисциплинарных очков (красная карточка – 3 очка, две желтых карточки – 3 очка, желтая карточка – 1 очко);

11) Наибольший коэффициент в клубном рейтинге.

«РОСТОВ»

«Ростов» устроит победа или ничья. Поражение будет означать вылет из еврокубков. Дело в том, что в этом случае при равенстве очков голландцы будут выше по личным встречам (гостевая ничья и домашняя победа). Так что автору одной из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов в Голландии необходимо брать очки. В прошлом сезоне заключительный групповой матч в Эйндховене проводил ЦСКА. Проиграл 1:2. Пусть «Ростову» повезет больше.

ЦСКА





В группе ЦСКА ситуацию тоже нельзя назвать запутанной. Все просто: нужна победа. Равенство очков с «Тоттенхэмом» невозможно. В групповом раунде Лиги чемпионов ЦСКА не побеждал в гостях с 5 ноября 2014 года (2:1 над английским «Манчестер Сити»), безвыигрышная серия насчитывает 6 матчей. Хочется верить, что армейцы прервут эту серию, а заодно положат конец печальной традиции – финишировать четвертыми в своей группе.