«Тренер наехал на Овечкина, Малкин забил чудо-гол». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Описывать каждую шайбу в матче, где было забито 13 голов, нет никакого смысла. Просто сообщу, что «Питтсбург» опять устроил феерию для зрителей, победив «Оттаву» со счетом 8:5. Причем главным форвардом стал даже не Сидни Кросби, а игрок третьего звена Брайан Раст, сделавший первый в карьере хет-трик. Если точнее, он забивал три гола в январе 2014-го, но это было в студенческом хоккее. А тут – НХЛ, немного другой уровень.

Интересно, что «Оттава» по ходу матча вела 4:2, когда в начале второго периода дважды реализовала большинство. А когда в третий раз реализовала лишнего, то счет стал 5:6. То есть борьба шла до последних минут. И после четырех шайб в запас был отправлен вратарь «Пенс» Марк-Андре Флери. То есть не все было гладко для хозяев. Но когда есть такая атака, можно преодолеть любые трудности.

«Я заменил Флери для того, чтобы встряхнуть 18 полевых игроков перед ним, - объяснил свое решение тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – В такие моменты, когда ты уступаешь 2:4, нужно что-то делать. А претензий к вратарю нет».

Вообще же 11 игроков «Пенс» набрали минимум по одному очку. Стало очень интересно, когда «Питтсбург» последний раз забрасывал восемь шайб за матч. Оказалось, что 28 октября 2014 года, тогда «пингвины» победили «Нью-Джерси» - 8:3.

ГЕРОЙ ДНЯ

Евгений Малкин принял участие в трех голах «Питтсбурга». Первая же шайба получилась изумительной, когда Джино сделал скрытую передачу на Брайана Раста, и тот оказался один перед воротами.

Вторая передача Малкина была такой же удобной, вывела Джастина Шульца на простой и точный бросок.

И наконец, в третьем периоде Малкин забил гол, который стал победным. Это была потрясающая шайба. Евгений объехал двух хоккеистов «Оттавы», будто это были пластмассовые кегли, выиграл борьбу и нанес бросок неудобной стороной клюшки.

После этого успеха Евгений Малкин (28 очков) вышел на третье место среди бомбардиров лиги. Впереди только Никита Кучеров (29) и Коннор Макдэвид (34). Вообще же Джино с 788 (305+483) очками в 670 играх идет четвертым среди бомбардиров в истории «Питтсбурга», позади Сидни Кросби (965), Яромира Ягра (1079) и Марио Лемье (1723).

ГОЛ ДНЯ

Кстати, о Ягре. Он только что забросил еще одну шайбу в ворота «Бостона» - команды, где он когда-то играл. А где Яромир не играл? Кажется, он побывал во всех клубах лиги, кроме «Вегаса» (там просто не успел).

А вот байка: «Питтсбург» решил собрать команду, которая 25 лет назад завоевала первый Кубок Стэнли в истории клуба. Яромир Ягр извинился и не пришел – у него в этот вечер была игра. Даже время над этим человеком не имеет власти. Да и человек ли он вообще? Больше похож на инопланетянина.

The legend of Jaromir Jagr continues. The vet couldn't make Penguins’ 25th anniversary because he's still playing https://t.co/VqZsyGPQOv pic.twitter.com/Q6W8RJG379

Это гол №754 в карьере Яромира Ягра. Всего он набрал 1881 очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Третье место в истории лиги, но скоро будет и второе, потому что до Марка Мессье (1887) подать рукой.

КРИТИКА ДНЯ

«Вашингтон» победил «Баффало» в овертайме, причем победную шайбу организовали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, отдав передачи – Маркус Юханссон сделал дубль.

Но вот Александр Овечкин снова не набрал ни одного очка. Уже в третьем матче подряд. И нанес только один бросок за игру, что для него вообще форс-мажор. Лишь один силовой прием – это тоже очень мало.

Не знаю, почему Овечкин сыграл в эконом-режиме – то ли его беспокоит травма, то ли чем-то недоволен, а может, не хочет форсировать форму в декабре.

Или есть конфликт с тренером? В последних трех матчах, где были ноль очков, он пять раз схватил малый штраф. Вообще же у Овечкина аж 11 таких штрафов, и он лидер в команде по этому показателю. Теперь наставник «Вашингтона» Барри Тротц критикует Ови: «Это неприемлемо! Он – наш лидер, и не может получать такие удаления. Обязательно поговорю с ним завтра один на один. Ведь почему он их хватает? Если ты усерднее работаешь на льду, то можно избежать всех этих зацепов и рубящих ударов. Овечкин должен быть образцом капитана, но сейчас этого нет».

Интересно, как Александр воспримет эту критику. Хочу верить, что обойдется без скандалов.

ВРАТАРЬ ДНЯ

Мы уже привыкли к победам «Коламбуса». Чем вы нас хотели удивить? Этот хоккейный «Лестер» идет четвертым в Восточной конференции и всего на два очка отстает от первого места в лиге.

Сергей Бобровский стал первым в НХЛ по количеству побед (14), и пока он эту позицию делит с Кори Прайсом («Монреаль») и Туукой Раском («Бостон»). Но если Боб будет так играть и дальше, то обязательно выйдет в лидеры. В матче против «Аризоны» по его воротам нанесли всего 18 бросков. Это говорит и о том, что оборона у «Коламбуса» крепкая, как броня.

Sergei Bobrovsky only needed to make 17 saves tonight. That's the fewest saves he's had to make in a win ever in his #CBJ career.