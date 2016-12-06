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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты первого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты первого тура
Источник: Reuters

В рамках 14-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником yzerman2040, набравший максимальное количество очков по итогам 13-го тура.

Матч

Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)

Голы

Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)

Предупреждения:

Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90

Удаления:

Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – без прогноза

Матч

Тоттенхэм - Суонси - 5:0 (2:0)

Голы

Кейн 39 (1:0 - пен.). Сон Хын Мин 45 (2:0). Кейн 49 (3:0). Эриксен 70 (4:0). Эриксен 90 (5:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Роуз, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 71), Кейн (Онома, 87)

Суонси: Фабиански, Тэйлор, Амат, ван дер Хоорн, Ноутон, Сигурдссон, Монтеро (Борха, 63), Фер, Фултон (Льоренте, 46), Корк, Бэрроу (Роутледж, 71)

Предупреждения:

нет - Фултон, 22; Фабиански, 40; Амат, 61; Фер, 70

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 3:1

Матч

Сток Сити - Бёрнли - 2:0 (2:0)

Голы

Уолтерс 20 (1:0). Муньеса 35 (2:0).

Состав

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Муньеса, Имбула, Адам (Уилан, 87), Шакири (Аллен, 61), Диуф, Арнаутович (Крауч, 71), Уолтерс

Бёрнли: Робинсон, Ми, Фланаган (Тарковски, 81), Кин, Уорд, Хендрик, Марни, Бойд (Воукс, 77), Эрфилд (Кайтли, 90), Грэй, Барнс

Предупреждения:

Муньеса, 54; Имбула, 70; Диуф, 85 - Хендрик, 14; Барнс, 88

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:1

Матч

Сандерленд - Лестер Сити - 2:1 (0:0)

Голы

Хут 64 (1:0 - автогол). Дефо 77 (2:0). Окадзаки 80 (2:1).

Состав

Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Джилободжи, Денайер (Кирххофф, 46), Коне, ван Анхолт, Ндонг, Пиенаар (Ларссон, 46), Дефо, Аничебе, Уотмор (Манкильо, 85)

Лестер Сити: Цилер, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Хут, Марез (Муса, 73), Кинг, Олбрайтон (Грэй, 73), Варди, Слимани (Окадзаки, 68)

Предупреждения:

ван Анхолт, 68; Ларссон, 72; Джилободжи, 78 - Фукс, 81

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Кристал Пэлас - Саутгемптон - 3:0 (2:0)

Голы

Бентеке К. 33 (1:0). Томкинс 36 (2:0). Бентеке К. 85 (3:0).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Уорд, Данн, Томкинс (Келли, 89), Панчон, Таунсенд (Сако, 80), МакАртур (Фламини, 89), Заха, Лэдли, Бентеке К.

Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Фонте, Бертран, Уорд-Проуз, Рэдмонд, Буфал (Лонг, 76), Хёйбьерг (Симс, 59), Ромеу, Остин (МакКуин, 76)

Предупреждения:

Томкинс, 37; МакАртур, 55; Бентеке К., 70 - Остин, 51

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

Матч

Вест Бромвич - Уотфорд - 3:1 (2:0)

Голы

Эванс 16 (1:0). Брант 34 (2:0). Кабаселе 60 (2:1). Филлипс 90 (3:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ньом, Доусон, МакАули Г., Филлипс, Флетчер, Брант (Маклин, 80), Якоб, Моррисон (Шадли, 75), Рондон (Робсон-Кану, 88)

Уотфорд: Гомес, Холебас, Суньига (Игало, 77), Кабаселе, Прёдль, Капу, Гедиура, Перейра, Окака Чука (Синклер, 90), Дини, Амрабат

Предупреждения:

МакАули Г., 15; Маклин, 84 - Дини, 85

Удаления:

нет - Перейра, 84

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

03 декабря 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 2:1

Матч

Вест Хэм - Арсенал - 1:5 (0:1)

Голы

Озил 24 (0:1). Санчес 72 (0:2). Санчес 80 (0:3). Кэрролл 83 (1:3). Окслейд-Чемберлен 84 (1:4). Санчес 86 (1:5).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Масуаку, Коллинс (Арбелоа, 7), Огбонна, Рид, Пайе, Ноубл (Кэрролл, 73), Фернандес (Айю, 63), Обьянг, Лансини, Флетчер

Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Джака, Озил, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 88), Коклен (Эль-Ненни, 86), Уолкотт (Рэмзи, 66), Санчес

Предупреждения:

Флетчер, 59; Рид, 65; Арбелоа, 90 - Коклен, 30; Косьельни, 67; Мустафи, 82

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

03 декабря 20:30, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

Матч

Борнмут - Ливерпуль - 4:3 (0:2)

Голы

Мане 20 (0:1). Ориги 22 (0:2). Уилсон К. 56 (1:2 - пен.). Джан 63 (1:3). Фрейзер 77 (2:3). Кук С. 79 (3:3). Аке 90 (4:3).

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Аке, Кук С., Смит А., Гослинг (Афобе, 75), Уилшер, Артер, Кинг (Айб, 46), Станислас (Фрейзер, 55), Уилсон К.

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Хендерсон, Джан, Лейва, Мане (Лаллана, 69), Милнер, Вейналдум, Ориги, Фирмино

Предупреждения:

Уилшер, 48; Фрэнсис, 51 - Хендерсон, 53; Джан, 87

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

04 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – без прогноза

Матч

Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1 - пен.).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Бэйнс, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэрри, Клеверли (Деулофеу, 65), Гуйе, Миральяс, Боласи (Валенсия, 68), Лукаку

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Дармиан, Рохо, Мхитарян (Феллайни, 85), Кэррик, Погба, Эррера, Валенсия, Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 83)

Предупреждения:

Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; де Хеа, 88; Феллайни, 88

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 0:3
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Мидлсбро - Халл Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Рамирес 60 (1:0).

Состав

Мидлсбро: Вальдес, Фабио, Гибсон, Барраган, Форшоу, Клейтон, Рамирес (Даунинг, 87), Чемберс, де Рон, Фишер (Стуани, 81), Негредо

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Робертсон, Дэвис, Клукас, Снодграсс, Мэйсон (Боуэн, 62), Хенриксен (Мейлер, 82), Аль-Мухаммади, Ливермор (Хаддлстоун, 62), Диоманде

Предупреждения:

Фабио, 72 - Ливермор, 16

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 декабря 23:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

Общий счет – 19:16 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 1 - 0.

В 15-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Синегорец.

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