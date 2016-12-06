«Надеюсь, «Спартак» при мне не станет чемпионом». Новички в зале славы «Зенита»

Нико Ломбертс и Мигель Данни – первые легионеры и первые действующие игроки в зале славы "Зенита" Источник: ФК «Зенит»

Мигель Данни и Николас Ломбертс оставили слепки ступней для «Аллеи славы», а потом рассказали о своих контрактах и вспомнили про «Спартак».

Мигель Данни: Легендой «Зенита» себя не чувствую

Слепки ступней и рук в музее «Зенита» ранее оставляли только ветераны клуба, его настоящие легенды: Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий, Владимир Клементьев, Алексей Игонин и Вячеслав Малафеев.

Нынешняя церемония уникальна сразу по двум причинам: впервые слепок оставляют действующие футболисты и впервые это делают легионеры.

Первым приходит Мигель Данни, который подходит к двум отпечаткам и свою ногу узнает не сразу, а только при помощи подсказки со стороны пресс-службы.

– Я уже начал работу с мячом, – подписывает свой слепок португалец и сразу же переходит к ответам на вопросы журналистов. – Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе. Клуб меня очень поддерживает: надеюсь, когда вернусь, я смогу отблагодарить «Зенит» за это своими голами.

– Какой матч за годы в «Зените» вам запомнился больше остальных?

– Думаю, наша победа над «Манчестер Юнайтед» – мы выиграли титул у топ-клуба, были по-настоящему счастливы. То ведь была моя первая игра за «Зенит». Затем и в России мы провели много отличных матчей.

– Чувствуете себя легендой «Зенита»?

– Нет, чувствую себя обычным игроков, – скромничает Данни, который провел за «Зенит» более 150 матчей. – Для меня это большая честь, хочу поскорее вернуться на поле, чтобы вернуть «Зениту» все то доверие и помощь, которую мне оказывали.

- Есть ли вероятность, что это не последний ваш контракт с «Зенитом»?

– Я не знаю, но пока что я просто делаю все, чтобы вернуться на поле. Когда придет время – обсудим это.

– Как вы оцениваете игру команды без вас в этом сезоне?

– Думаю, «Зенит» в порядке. Да, мы иногда теряем очки, но у нас есть уверенность в том, что мы способны стать чемпионами.

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Николас Ломбертс: Может, Данни станет такой же легендой, как я

В тот момент, когда Мигель Данни передает в музей свои бутсы 41 размера, в пресс-центр заходит Николас Ломбертс. С ним все по той же схеме: подпись, фото, интервью.

Николас Ломбертс вслед за Мигелем Данни оставил отпечатки ступней для «Аллеи славы «Зенита» Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Дек 6 2016 в 12:14 PST

– Я очень горд был частью истории «Зенита», 250 матчей об этом говорят. Возможно, Данни тоже скоро станет легендой клуба, как и я, – улыбается менее скромный бельгиец. – Хочу достичь отметки в 300 матчей за петербургский клуб.

– Какой момент вам больше других запомнился в составе «Зенита»?

– В 2008 году я был травмирован, поэтому с «Манчестером» не играл. Матч против «Вильярреала» был очень запоминающимся, мне многие о нем напоминают. Я получил травму, но мы победили. Еще вспоминается игра против «Сатурна» в Раменском, потому что ранее я никогда не испытывал чемпионских эмоций, не выигрывал кубков. У меня до сих пор на кухне висит фотография с того матча - смотрю на нее каждый день.

– Не думали ли остаться в клубе на какой-то административной должности?

– Не знаю. Это будет зависеть от клуба, мне 32 года. Если «Зенит» и главный тренер захочет, чтобы я остался. Посмотрим, что будет зимой. Мне, конечно, по-прежнему хочется выходить на поле в каждом матче.

– Как оцените отставание вашей команды от «Спартака»?

– Будет непростая борьба весной, мы становились чемпионами с 61-62 очками, а сейчас у «Спартака» больше 40. Весной будет много зависеть от психологического состояния команд, поля будут не плохие по всей стране, нужно будет преодолевать и эти проблемы. Вы же видели, что случилось в Самаре – и таких сюрпризов будет еще немало («Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 - Прим.ред.) На весенних полях ты можешь быть лучше на поле, но не выиграть, потому что не всегда все решают твои навыки в таких условиях. С 2007 года я играю за «Зенит», и «Спартак» никогда не принимал участия в чемпионской гонке. Надеюсь, пока я играю за «Зенит» – «Спартак» никогда не станет чемпионом.

У бельгийца всего два варианта: либо «Зенит» при помощи Ломбертса весну проведет намного лучше «Спартака», либо Николас в ближайшее время покинет команду.

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