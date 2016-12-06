Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты второго тура
В рамках 17-го тура РФПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Николаем Рогановым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником 251436, набравший максимальное количество очков по итогам 16-го тура.
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:0
Прогноз читателей – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 1:0
Общий счет – 11:11.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 1,5 - 0,5.
В 18-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником ss-62