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Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты второго тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты второго тура
Источник: «Советский спорт»

В рамках 17-го тура РФПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Николаем Рогановым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником 251436, набравший максимальное количество очков по итогам 16-го тура.

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 0:1

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 2:1

Прогноз «Советского спорта» - 0:0
Прогноз читателей – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 0:0

Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 1:0

Общий счет – 11:11.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 1,5 - 0,5.

В 18-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником ss-62

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