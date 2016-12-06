Базовая сборная

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала.

Стоило появиться расширенному списку кандидатов в сборную на КПК, как все насчитали дюжину игроков из СКА, восьмерку из ЦСКА и возмутились, но поскольку список не окончательный, не сильно пока громко: куда столько, явно же лишние люди туда вошли!

А вы попробуйте взглянуть с другой стороны - может, лишние как раз все остальные? Ну, хорошо, кроме Мозякина.

Привезти в Москву почти всех своих, усилив состав бойцами Квартальнова - гроссмейстерский был бы ход Знарка!

Во-первых, в стране СКА сразу вы возлюбили - они же теперь наша сборная! Официально - безо всяких там «базовых клубов».

Во-вторых, в Москве впервые в истории стали бы болеть за Питер – это же наши плюс СКА!

В-третьих – любые возможные травмы коснулись бы лишь двух команд КХЛ (Мозякину - здоровья!) Вспомните Кубок мира - сломался Дацюк, это ж Знарка игрок, разберутся, а вот когда Миронов на Евротуре травмировался - штаб сборной чуть не во вредительстве обвинили. Так зачем лишний повод давать.

И в-четвертых - надо же чем-то занять игроков и тренеров СКА, которым еще глубоким летом календарь определил двухнедельный декабрьский перерыв. Базовый клуб, он ведь не для того подбирается, чтобы на базе сидеть.