Тренируйся как ветеран войны в Ираке

В июне 2007 года 20-летний десантник армии США Дерек Вейда получил сквозное ранение колена, когда патрулировал улицы района Аш-Шааб в Багдаде. В следующие 18 месяцев Вейда перенес ряд операций и в итоге лишился правой ноги. Любого другого это размазало бы по стенке, но только не его.

«Я – солдат. Я привык драться», - говорит он. Следующий десяток лет Вейда создавал из себя сверхчеловека. Он накачал более 20 килограмм мускулов, покрыл свое тело татуировками и отрастил пиратскую бороду. Он приседал, жал и тянул – несмотря на отсутствие ноги. Он в ярости бросался своим протезом, когда не мог встать со штангой.

Дерек Вейда стал одной из самых ярких звезд современного фитнеса. В социальных сетях за ним следуют около миллиона подписчиков. «Я здесь, чтобы принести немного веселья в мир, - презентует он себя на Facebook. – Поэтому айда тянуть и искать выход из своих зон комфорта. И потом - все съедим по мороженому!»

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ

Probably thinkin' about pussy. Happy Saturday. Фото опубликовано Derek Weida (@derekweida) Окт 15 2016 в 4:00 PDT

Два года после ранения Дерек Вейда вел себя как любой другой ветеран войны, получивший увечье. Он пил, злился и подумывал о самоубийстве.

«Психотерапевт говорил мне: «Постарайся открыть в себе больше любви. Любовь это хорошо. Любовь – это все, что тебе нужно». И тут я вспомнил, кто я есть: я – солдат. У меня нет армии, но я не могу никуда деть жажду битвы, которая кипит в крови».

Вейда нашел свою битву в тренажерном зале, куда стал ходить ежедневно. Вызов был брошен. Он решил доказать всему миру, что никакая травма не может сломить человеческий дух.

ТРИУМФ ВОЛИ

В эпическом видео Дерек Вейда тренирует выпады со штангой на вытянутых руках. Это упражнение из кроссфита: держа снаряд над головой, вы делаете широкий шаг одной ногой, опускаетесь на колено другой, встаете и шагаете заново.

Выпады стали настоящей проверкой воли для Вейды. К тому времени он научился приседать с весом далеко за 100 кг. Дерек делал приседы на ящик. Если у него не получалось встать, он просто сбрасывал штангу за спину. Он стал делать становые тяги с весом за 200 кг – раз за разом увеличивая вес. Удивительное достижение для человека, у которого вместо одной ноги протез. В становой тяге именно за счет ног идет срыв штанги с пола.

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Но выпады дались ему тяжелее всего. Чтобы пройти дистанцию на чемпионате по кроссфиту GameDay в 2015 году Вейде понадобилось времени втрое больше, чем другим атлетам. На выпадах штанга падала у него не менее 15 раз, но в итоге он преодолел всю дорожку до конца.

«В моей голове нет этого: «Стой! Остановись! Это невозможно!» Остановиться можно только в одном случае – если ты умер», - говорит он.

БОРОДАЧ

Вместе с весами на штанге менялось и тело бывшего солдата 82 воздушно-десантн ой дивизии армии США. Дерек Вейда нещадно покрывал себя татуировками – на его груди и руках красуются портреты девушек, родных и адских клоунов (чтобы помнить, что жизнь может сыграть злую шутку).

Он отрастил бороду до пояса. Ее он сбрил буквально на днях – его подписчики плакали в комментариях и спрашивали: «Зачем?». «Чтобы можно было есть тако и целовать девушку, и это не было бы каждый раз как война», - отшутился Вейда. Он щеголял в зале в футболках с изображением костылей, кружки пива и слоганом: «Бухой и одноногий».

К нему, словно мотыльки на свет лампы, стали приезжать другие жертвы войны. Они были такие же, как некогда и он сам: растерянные, злые, потерявшие цель. Так Дерек Вейда стал главой и основателем организации, которая помогает ветеранам адаптироваться к нормальной жизни. Он назвал ее «Следующая цель» и говорит о ней как о своем «самом большом достижении».

«Эти люди приходят ко мне. И если мне удастся хоть одного вытащить из его черной дыры, это отлично. Но в итоге я хочу вытащить из черной дыры весь мир».

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ТРЕНИНГ ВЕТЕРАНА

Отчеты и планы своих тренировок Дерек Вейда выкладывает на собственном сайте - Любой желающий может примерить на себя тренинг человека, который лишился ноги на войне.

Вейда посещает зал 4-6 раз в неделю. Его тренировка состоит из разминки, силовой части (сюда входит одно базовое упражнение в количестве повторов до 5 с предельным весом – 5-10 подходов с отдыхом) и одного или двух кроссфит-комплек сов, где нужно сделать ряд упражнений в как можно большем количестве раундов за определенное время.

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Примерно раз в полгода Вейда оставляет круговой тренинг и несколько недель занимается по классической сплит-программе бодибилдера: 5 дней в неделю – один день на каждую группу мышц (ноги, грудь, руки, спина, плечи).

ПРИМЕРЫ ТРЕНИРОВОК

Так выглядит обычная круговая тренировка Дерек Вейды (эти упражнения он делал в понедельник 21 ноября):

Разминка – 1 км на гребном тренажере

Силовая часть – жим лежа (максимальный рабочий вес, отказные подходы - 5 подходов/5 повторов)

Кроссфит – 1 взятие штанги на грудь в сед/1 подъем на канате. 10 раундов за максимально короткое время (вес штанги – около 60 кг/длина каната – 12 метров).

А так выглядит типичный бодибилдерский «день ног» Дерека Вейды:

– приседания – 10 подходов с отдыхом. Вес на штанге увеличиваем в каждом подходе. Количество повторов уменьшаем с 15-10-8-6-4-2 до одного. Делаем три подхода со своим одноповторным максимумом. В финальном подходе сбрасываем вес и вновь возвращаемся к 15 повторам;

– жим ногами в тренажере – 7 подходов. Вес увеличиваем. Диапазон повторов: 12, 8, 6, 6, 4, 4, 25;

– разгибание ног в тренажере сидя – 5 подходов 10-15 повторов;

– сгибание ног в тренажере лежа – 5 подходов 10-15 повторов;

– выпады – 4 подхода.