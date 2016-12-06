Фантастический рубеж Смолова! Итоги 17-го тура премьер-лиги

«Советский спорт» подводит статистические итоги 17-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (всего/удачные)

1. Александр Головин (ЦСКА) – 173/151 (87%)

2. Бибрас Натхо (ЦСКА) – 143/126 (88%)

3. Вадим Афонин («Оренбург») – 136/116 (85%)

В матче с «Уралом» игроки ЦСКА выполнили 1001 технико-тактическое действие с эффективностью 83%. Выше показатель только у «Оренбурга» – 1006. Цифры Головина впечатляют – на его долю приходится каждое шестое ТТД. Да такому объему работы позавидует даже Дзагоев в лучшей форме! Александр вступил в 19 единоборств (выиграл 47%), совершил 6 обводок (все – удачные), а также 10 подборов и перехватов, вступил в отбор мяча 5 раз и сделал 124 передачи (точность – 94%), из которых две – острые.

Удары (всего/в створ)

1. Федор Смолов («Краснодар») – 11/4 (36%)

2. Дмитрий Коробов («Урал») – 4/4 (100%)

3. Георге Грозав («Терек») – 5/3 (60%)

В минувшем туре один Смолов нанес ударов по воротам больше, чем 12 команд премьер-лиги в полном составе, включая «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Правда, в этот раз КПД нападающего «Краснодара» оказался невысок – 11 ударов и всего один гол. Но какой гол! Он стал для Федора юбилейным – 30-м во всех официальных матчах, в том числе за сборную России, в 2016 году. Тридцать, только представьте! Вы можете, не залезая в справочники и поисковики, назвать российских футболистов, покоривших этот рубеж?

Острые передачи (всего/точные)

1. Зоран Тошич (ЦСКА) – 6/5 (83%)

2. Бибрас Натхо (ЦСКА) – 7/4 (57%)

3. Сильвестр Игбун («Уфа») – 5/4 (80%)

То, что ЦСКА испытывает страшный кадровый голод, – давно известный факт. И тем не менее армейцы все равно становятся лучшими в самом креативном компоненте игры. Правда, на фоне развалившегося и так и не очухавшегося «Урала». Головин в минувшем туре чаще всех распоряжался мячом – 124 раза отдал, 112 раз получил. Самым активным в навесах был Игорь Коронов («Оренбург») – 8 (38%). А наибольшее количество передач в штрафную площадь соперника выполнил Тимофей Калачев («Ростов») – 16 (44%).

Единоборства (всего/выигранные)

1. Иван Маевский («Анжи») – 37/25 (68%)

2. Илья Кутепов («Спартак») – 25/19 (76%)

3. Доменико Кришито («Зенит») – 20/19 (95%)

Количество единоборств у Маевского впечатляет. Хотя до показателя нападающего «Крыльев Советов» Сергея Корниленко ему далеко – 48 в матче со «Спартаком». В этот раз белоруса в тройке не оказалось. Зато он стал лучшим в единоборствах в атаке (25/64%) и вверху (20/80%). А Маевскому не было равных в единоборствах в обороне (26/65%) и внизу (26/73%). Самым активным в отборах мяча был Андрей Малых («Оренбург») – 12/7 (58%), а лучшую эффективность показал Шамиль Гасанов («Анжи») – 8/8 (100%).

Обводки (всего/удачные)

1. Дмитрий Коробов («Урал») – 9/8 (89%)

2. Йоан Молло («Крылья Советов») – 9/8 (89%)

3. Федор Смолов («Краснодар») – 9/8 (89%)

Почему-то дриблинг наши гранды используют редко. В минувшем туре лучшими по этому показателю стали «Уфа», «Томь» и «Оренбург». «Зенит» – седьмой, «Краснодар» – восьмой, «Спартак» – одиннадцатый, ЦСКА – вообще тринадцатый… Отметим, что в топе не оказалось Бернарда Бериши («Анжи») – в матче с «Арсеналом» он вышел на поле только на 60-й минуте. И вообще в последних играх чаще выходит на замену. Тем не менее это не мешает ему лидировать в списке лучших дриблеров чемпионата – 174 (54%).

Другие интересные цифры тура

46 передач сделали друг другу Головин и Георгий Щенников (ЦСКА). Такой же показатель у другой армейской связки – Головин – Натхо.

19 подборов у Гасанова, уже отмеченного в нашем хит-параде.

16 перехватов совершил Сесар Навас («Ростов»). Он делит первое место по этому показателю с Кришито.

7 фолов на счету Артура Юсупова («Зенит»). Больше всех пострадал Молло – 7 нарушений на нем.

6 ударов отбил вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория.