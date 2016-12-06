Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиков

Обозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.

Вчера КХЛ подвела итоги первому этапу отбора игроков на неделю хоккея. Или, если по старинке Матч Звезд.

Первыми голосовали болельщики. Фанатам предлагалось выбрать по 4 игрока от каждого дивизиона – 1 защитнику и 3 нападающим. Но не более двух игроков от одного клуба.

Скажу честно, результат голосования меня сильно огорчил. Из 16 лучших игроков КХЛ по мнению российских болельщиков семеро оказались иностранцами. Почти половина!

А ведь это не статистика. Это, так сказать, народная любовь. Свободный выбор людей.

Спасибо двум армейским клубам – их российские лидеры на виду. И поклонники сборной России про них не забыли – Дацюк, Ковальчук, Телегин, Ничушкин – все здесь. Не прошел народ и мимо лучшего бомбардира КХЛ Мозякина.

Но вот в остальном… Что в столице, что на периферии, болельщик все чаще смотрит на иностранцев.

Давайте, сперва посмотрим, кого вы выбрали. А потом обсудим – почему?

Дивизион Боброва

Защитник: Мэттью Гилрой (Спартак) – 1350 голосов

Нападающие: Павел Дацюк (СКА, 3810), Илья Ковальчук (СКА, 3454), Мэтт Эллисон (Динамо Мн, 2431)

В этом дивизионе россиянам априори несладко. Из семи клубов всего два российских – СКА и Спартак. С питерцами все ясно, они свою квоту выбрали главными звездами КХЛ.

Но ведь и болельщики «Спартака» явно были активны. Но почему они предпочли иностранца? Понятно, что Гилрой – лучший бомбардир клуба. И хорошо играет. Но он отработает контракт и вернется домой в США. А ведь в составе красно-белых есть сейчас весьма титулованный российский защитник – трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин. Неужели он не достоин участия в Матче Звезд?

Ну и минчане, честно говоря, удивили. Все же «Динамо» - базовый клуб национальной сборной. И то, из него по статистике (опять же хорошей) выдвигают канадца, а не своего парня – это какой-то приговор белорусскому хоккею.

Дивизион Тарасова

Защитник: Мэт Робинсон (Динамо М, 1068)

Нападающие: Валерий Ничушкин (ЦСКА, 1869), Брэндон Козун (Локомотив, 1681), Иван Телегин (ЦСКА, 1271).

У динамовцев та же история, что и у спартаковцев. Понятно, что Робинсон сейчас лучший в «Динамо». Остальные не так ярки… Но ведь в составе бело-голубых столько титулованных игроков – Трещенко, Никулин, Горовиков… Да дело не только в золотых медалях чемпионата мира. Есть ведь и чемпионы России в составе «Динамо». Они же – свои воспитанники. Неужели они сделали за свою карьеру для клуба меньше, чем иностранец, ставший лучшим в далеко не лучшем (простите за каламбур) для клуба сезоне?

Те же самые претензии у меня и к «Локомотиву». Или за игроков только статистики голосовали? Двинули бы лучше свою замечательную молодежь на праздник хоккея что ли… Или разбаловать боитесь?

А Нижний Новгород вообще почему-то остался в стороне от этого спора.

Дивизион Харламова

Защитник: Крис Ли (Металлург Мг, 2311)

Нападающие: Сергей Мозякин (Металлург Мг, 5881), Владимир Ткачёв (Ак Барс, 2267),Анатолий Голышев (Автомобилист, 1467)

Магнитогорцам скажу свое мнение: Ли, безусловно, хорош. Но на Матч Звезд Мозякин должен ехать вместе с Зариповым. Пусть у Даниса не заладилось начало сезона из-за травмы. Но это Игрок с большой буквы. И к своему двойному чемпионству они с Мозякиным шли вместе. И уважение заслужили в равной степени.

Казанцам и жителям Екатеринбурга поклон – за то, что двигаете своих молодых ребят в звезды КХЛ. Подрастающим в спорт-школах поколениях нужны именно такие примеры – свои, до которых можно рукой дотянуться.

Дивизион Чернышева

Защитник: Евгений Медведев (Авангард, 2017)

Нападающие: Линус Умарк (Салават Юлаев, 3165), Максим Шалунов (Сибирь, 2278),Владимир Соботка (Авангард, 2223)

Омичи, как всегда, активны. Респект вам, что не забыли защитника-ветера на Медведева. Но вот почему вторым от вас пошел Соботка?! Вспомните, сколько он в начале сезона вам нервов вымотал, надеясь подписать контракт в НХЛ, вопреки договору с «Авангардом». Ведь есть же у вас верный Пережогин. Почему не цените Александра? Или вы и с ним готовы расстаться, как с Поповым?

«Сибирь» свою карту хорошо разыграла. Шалунов – достойный кандидат.

А вот то, что от Уфы уже не первый год на Матчи звезд КХЛ ездит Умарк, покоробило. Конечно, Линус зажигать на шоу умеет. И форвард он классный… Но я бы предпочел увидеть на Матче Звезд Капризова, за которого я уверен проголосовали бы и болельщики из Новокузнецка.

Ну и «Адмирал» непонятно почему отмолчался. Могли бы второго Владимира Ткачева на Матч Звезд отправить. Это уже было бы круто! И тренеры сборной, наконец, узнали бы, что у нас не один, а два Ткачева в КХЛ. Оба Владимиры, оба молодые и оба забивные…

В целом - теснят наших-то звезд легионеры! И не только в статистике – в сердцах и умах болельщиков… Надеюсь, что мы-журналисты сейчас подправим эту ситуацию. Но последнее слово будет за лигой. И она наверняка позаботится о том, что на главном шоу года были представлены и западные иностранные клубы, и «Куньлунь»…

Как бы иностранцев не оказалось в целом больше, чем наших!