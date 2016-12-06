Легенды сыграют на «Кубке легенд» в ретро-форме

Легенды отечественного хоккея презентовали игровую форму, в которой они выйдут на лед в матчах «Кубка Легенд». Свитера команд-участниц турнира представили защитник ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, тренер хоккейного клуба «Спартак», олимпийский чемпион Юрий Ляпкин, вратарь «Динамо», олимпийский чемпион Владимир Мышкин и легенда «Крыльев Советов», защитник Юрий Терехин.

За основу формы, в которой выступит «Спартак» был взят дизайн свитера образца 1946 года. Именно в ней «красно-белые» провел свои первые матчи в первом чемпионате Советского Союза.

Дизайн формы «Крыльев Советов» изготовлен по образцу чемпионских годов: 1974 года, когда команда оформила «золотой» дубль, став чемпионом страны и обладателем Кубка СССР, и 1977 года, взяв Кубок европейских чемпионов. В частности, надпись «Крылья Советов» выполнена полностью по образцу 70-х гг.

Форма хоккейной команды ЦСКА выполнена в ретро-стиле, в которой армейцы выступали в 70-80-х гг. Логотип исполнен точно по образцу тех лет, небольшие изменения коснулись лишь цвета формы.

Дизайн формы динамовцев выполнен на основе той, в которой команда выступала в начале 70-х гг. По случаю 70-летия клуба и отечественного хоккея в этом сезоне команда выступает в ретро-стиле в чемпионате КХЛ. И в точно такой же форме легенды «Динамо» выйдут на лед в матчах «Кубка Легенд».

Напомним, что третий розыгрыш «Кубка Легенд» впервые в истории пройдет на открытой площадке в СРК «Парк Легенд» с 9 по 11 декабря 2016 года. Два раза подряд победителем турнира становились московские армейцы.