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Унылая Лига. Что не так с Лигой чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Унылая Лига. Что не так с Лигой чемпионов
Источник: «Советский спорт»

Предваряя заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов, «Советский спорт» приходит к неутешительному выводу – интриги в нем почти нет.

ЧЕТВЕРТЬ ИНТРИГИ

Лига чемпионов – самый престижный, захватывающий и яркий клубный футбольный турнир на планете. Ну, по крайней мере, так считается. Глагол «считается» тут употреблен потому, что захватывающего и яркого в нем становится все меньше. Речь в первую очередь о групповом этапе, на стадии плей-офф с красотой, интригой и зрелищем все в порядке. Но до плей-офф еще нужно дожить, как-то перетерпев осень и матчи в группах, немалая часть которых лишена практически всякого смысла.

И в 6-м туре это проявляется особенно отчетливо. Из 16 встреч турнирная интрига есть в 12. Вроде бы, все хорошо – три четверти матчей что-то решают. Но приглядимся повнимательнее. Борьба за выход в 1/8 финала продолжается только в трех группах из восьми, и в этом смысле значение имеют только пять игр из 16. То есть чуть больше четверти. Остальные семь имеющих значение встреч – это сугубо локальные интриги типа борьбы за путевку в Лигу Европы.

А ЧТО СМОТРЕТЬ?

Давайте быстро пробежимся по группам и посмотрим, какие в них есть интриги.

Группа А. «Арсенал» и «ПСЖ» заочно оспаривают первое место. То, что они выйдут в плей-офф, стало понятно после 3-го тура, официально это случилось в 4-м туре.

Группа В. Единственная, в которой до сих пор не известен ни один участник плей-офф. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют «Наполи», «Бенфика» и «Бешикташ».

Группа С. Игры 6-го тура не имеют значения. Кто какое место займет, стало понятно после 5-го тура.

Группа D. В последний день «Ростов» и ПСВ оспорят место в Лиге Европы. «Бавария» и «Атлетико» официально вышли в плей-офф уже после 4-го тура.

Группа Е. ЦСКА и «Тоттенхэм» поборются за Лигу Европы. Игра «Монако» и «Байера» никакого значения не имеет. Участники 1/8 финала определились после 5-го тура.

Группа F. «Реал» и дортмундская «Боруссия» поспорят за первое место в группе, «Спортинг» и «Легия» за Лигу Европы. Немцы вышли в плей-офф после 4-го тура, «королевский клуб» - после 5-го.

Группа G. Заочная борьба «Порту» и «Копенгагена» за второе место. При этом «Лестеру» и «Брюгге» уже ничего не нужно.

Группа Н. «Севилья» и «Лион» в очном споре выяснят, кто займет второе место в группе.

Многовато «порожняка», не правда ли? Ну, для самого крутого клубного футбольного турнира на планете. Сразу в двух группах – А и D – участники плей-офф определились уже после 4-го тура. А де-факто все было понятно еще раньше, как и в других квартетах, где интрига жила дольше чисто формально.

Понятно, что российские болельщики, привыкшие поддерживать все отечественные клубы в еврокубках (а таких у нас большинство), будут во вторник наблюдать за матчем «Ростова», а в среду - за игрой ЦСКА. Понятно, что фанаты «Барселоны» все равно посмотрят встречу своей команды с «Боруссией» из Менхенгладбаха, пусть она и не имеет никакого турнирного значения, потому что они следят за каждым матчем сине-гранатовых (это же относится и к фанатам всех остальных команд-участниц – это их фанатская доля). Но это все сугубо локальные истории, широкой публике, на которую делают ставку УЕФА и телекомпании, не особенно интересные.

Соревнование, когда почти все ясно уже в середине дистанции, когда 5-й и 6-й тур превращаются в формальность, по определению не может быть крутым, интригующим и ярким. И концерты вроде недавних дортмундских 8:4 его не спасают, тем более что концерт этот был больше похож на какофонию.

ДРЕЙФ К СУПЕРЛИГЕ?

Это проблема, которая обозначается уже не первый раз. Истоки ее тоже давно понятны – слишком уж неравны силы участников. Почему так происходит, тоже ясно – введенный Мишелем Платини «путь чемпионов» приводит в Лигу неконкурентоспособные команды. Впрячь в одну упряжку «Реал» и условный «Лудогорец» никак не получается. В этом розыгрыше за пять туров клубы, пришедшие по «пути чемпионов» - «Селтик», загребское «Динамо», «Легия», «Лудогорец» и «Копенгаген» - одержали только одну победу. Постарались датчане, обыгравшие бедовый «Брюгге». Героические ничьи «Селтика» с «Манчестер Сити» (3:3) и «Легии» с «Реалом» (тоже 3:3), конечно, скрашивают картину, но не более того.

Как эту проблему решать? Очевидный и много раз озвученный способ – создание закрытой суперлиги, которая отсекла бы слабаков. Впрочем, все минусы этого варианта тоже неоднократно озвучивались. Повторяться не будем.

Посмотрим, как изменится ситуация после озвученной УЕФА в августе реформы еврокубков, которая вступит в силу начиная с сезона-2018/19. В любом случае, изменения назрели: наблюдать за Лигой чемпионов в ее нынешнем виде становится как-то уж совсем неинтересно.

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