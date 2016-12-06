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Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: «Советский спорт»

Сегодня в матче «Спартак» - «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

Вчера болельщик «Спартака» Сергей Карякин побывал на «Арене Открытие», вышел на поле и сделал первый удар по мячу. На его глазах красно-белые одержали волевую победу над «Рубином», не знающим поражений пять матчей подряд, - 2:1. Забил даже Промес, забывший вкус гола.

Сегодня шахматиста ждут в Лужниках на хоккее. Как и накануне, противостоять «Спартаку» будет команда из Казани. «Ак Барс» - претендент на лидерство в Восточной конференции, ведет яростную борьбу с «Магниткой».

В прошлую субботу спартаковцы гостили в Казани и уступили 2:3. Хотя по игре вряд ли заслуживали поражения. Ключевой эпизод случился на 23 минуте. Когда защитник красно-белых смахнул шайбу с ленточки. Хозяева радостно вскинули клюшки, рефери засчитал гол. А потом был «киносеанс». Взятие ворот легализовали, «барсы» вышли вперед 2:1 и довели матч до победы.

Телевизионные повторы показали: стоящая на ребре шайба находилась за линией, но ее ортогональная проекция на ледовую поверхность касалась ленточки. А значит, шайба полностью линию ворот не пересекла. Это почему-то не учел местный видеогол-судья. Забыл правила? Вряд ли. Стало быть, при принятии решения им двигало нечто другое.

КХЛ оперативно отреагировала на чудовищную ошибку и отстранила этого арбитра до конца сезона. Только потерянные очки «Спартаку» уже не вернуть. На сегодняшний день красно-белые отгородились от зоны плей-офф 12-ю очками, правда, имеют две игры в запасе.

В Казани дебютировал у москвичей нападающий Тим Стэплтон, когда успешно игравший в Минске и менее успешно в Казани. Баллов за результативность американский нападающий не набрал, зато схватил 2-минутный штраф.

- Ждем от него голов, - лаконично прокомментировал премьеру Стэплтона исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин.

Сегодня в воротах хозяев начнет швед Маркус Свенссон. Теперь спартаковские голкиперы играют по очереди. Никита Беспалов провел матч в Казани нервно, хотя в пропущенных шайбах его не обвинишь, они не на вратарской совести.

Болельщикам крсно-белых приятно вспомнить встречу в Лужниках с Казанью в прошлом сезоне. Дело было в воскресенье, 18 октября 2015 года. На глазах 8293 зрителей хозяева совершили ледовый переворот – уступая на 36-й минуте 0:2, спартаковцы сравняли счет и благодаря броску Константина Глазачева вырвали победу 3:2 за 8 секунд до финальной сирены.

- Мои игроки совершили ошибки, которые никогда раньше не допускали, - сокрушался после поражения наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

С тех пор его команда заматерела. Кое-кто сравнивает ее с питерской СКА-машиной. Тем интереснее будет сегодня за «барсами» понаблюдать. К слову, игру транслирует «Матч ТВ» с разогревом и рубрикой «Гимаев говорит».

Болельщики красно-белых надеются и на фартового для «Спартака» Карякина.

Матч

Спартак - Ак Барс

Место и дата

06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция


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