Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Судья продажная?! Самый спорный и нелогичный пенальти 2016 года

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Судья продажная?! Самый спорный и нелогичный пенальти 2016 года

В матче чемпионата Египта главный арбитр принял крайне неожиданное решение, которое не поддается никакой логике.

На 21 минуте матча Высшей лиги чемпионата Египта, в котором «Миср Эль-Макаса» принимал прошлогоднего чемпиона - каирский «Аль-Ахли», главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый в очень неоднозначной ситуации. 

Судите сами:

Игрок «Аль-Ахли» забежал в штрафную, без помощи соперника немного наклонился, а в этот момент судья указал на точку. Самого пенальти на видео нет, но поверьте - форвард гостей Эль-Саид реализовал пенальти, а этот гол так и остался единственным в матче.  

Вообще, в Египте в последнее время происходит очень странные вещи: один из лидеров турнира «Замалек» снялся с чемпионата из-за плохого судейства, футболисты самовольно уходят с поля после промазанного пенальти...

А судьи не в первый раз игнорируют очевидные футбольные правила...

Интересно, что египтяне придумают еще. Мы продолжаем следить за развитием событий в чемпионате Египта (на самом деле нет). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» планирует приобрести голкипера сборной Ирака Эль-Шенави«Челси» планирует приобрести голкипера сборной Ирака Эль-ШенавиТренерский штаб лондонского «Челси» планирует усилить вратарскую позицию текущим летом.Возмездие. Как в Египте наказывают футбольных хулигановВозмездие. Как в Египте наказывают футбольных хулигановСегодня суд в Египте приговорил к смертной казни 11 человек, виновных в беспорядках на матче чемпионата.В Египте 11 фанатов приговорили к смертной казни за участие в массовой драке на футболеВ Египте 11 участников массовой драки на футбольном матче в Порте-Саиде в 2012 году приговорены к смертной казни, сообщает AFP.В результате беспорядков на стадионе в Каире погибли 22 человекаДвадцать два болельщика погибли в столкновениях с полицией на востоке Каира, сообщает «Р-Спорт» с ссылкой на пресс-службу генерального прокурора Египта.Полузащитник «Аль-Ахли» оштрафован за то, что поднял футболку арбитруВ матч чемпионата Египта между «Аль-Ахли» и «Аль-Асюти Спорт» полузащитник «Аль-Ахли» Валид Солиман был удален с поля. Игра закончилась вничью — 0:0.Беспорядки в Египте продолжаютсяБеспорядки в Египте продолжаются, пишут «Вести».Египтяне пытаются перекрыть Суэцкий канал после подтверждения приговора болельщикамЕгиптяне пытаются перекрыть Суэцкий канал после подтверждения приговора болельщикамЖители египетского города Порт-Саид на лодках пытаются преградить путь судам в акватории Суэцкого канала.Египетский суд подтвердил приговор к смертной казни 21 болельщикаЕгипетский суд подтвердил приговор к смертной казни через повешение 21 обвиняемого в трагедии.В Египте убиты 22 человека после решения суда, приговорившего к смерти 21 болельщикаВ Египте убиты 22 человека после решения суда, приговорившего к смерти 21 болельщика22 человека были убиты во время беспорядков, разразившихся в египетском городе Порт-Саиде после того, как суд приговорил к смертной казни 21 болельщика.В Египте 21 болельщик приговорен к смертной казниВ Египте 21 болельщик приговорен к смертной казниПо решению Египетского суда 21 обвиняемый в трагедии, произошедшей год назад в одном из городов Египта, приговорен к смертной казни.Прокуратура Египта обвинила в гибели болельщиков на матче «Аль-Марси» - «Аль-Ахли» 75 человекПрокуратура Египта вынесла решение по делу о гибели болельщиков после матча «Аль-Масри» - «Аль-Ахли».Футболисты «Аль-Масри» бойкотировали первую тренировку команды после трагедии 1 февраляФутболисты египетского «Аль-Масри» приняли решение бойкотировать первую тренировку своей команды после трагедии 1 февраля.В Египте теперь стреляют. В стране продолжаются беспорядки с участием футбольных фанатов и появляются новые жертвыВ Египте теперь стреляют. В стране продолжаются беспорядки с участием футбольных фанатов и появляются новые жертвыЧисло жертв катастрофы на стадионе в египетском городе Порт-Саиде выросло до 79 человек, по уточненным данным, еще более 900 получили ранения. Но трагические события в Египте продолжаются: в четверг фанатские группировки атаковали полицию в Каире. В результате беспорядков погибли еще два человека.ФИФА собирается дисквалифицировать ЕгипетФИФА собирается дисквалифицировать ЕгипетМеждународная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) собирается рассмотреть вопрос о дисквалификации Египта«Аль-Ахли» не примет дальнейшего участия в чемпионате Египта«Аль-Ахли» не примет дальнейшего участия в чемпионате ЕгиптаПрезидент клуба «Аль-Ахли» Хамид Хамди объявил, что команда не будет принимать дальнейшего участия в египетском чемпионате.В результате столкновений в Египте погибли еще два человека [ВИДЕО]В результате столкновений в Египте погибли еще два человека [ВИДЕО]В ночь на 3 февраля в нескольких городах Египта на улицы вышли тысячи жителей, чтобы почтить память 74 погибших на футбольном матче между командами «Аль-Масри» и «Аль-Ахли».Председатель Высшего совета Вооруженных сил Египта: Зачинщиков инцидента ждет суровая караПредседатель Высшего совета Вооруженных сил Египта: Зачинщиков инцидента ждет суровая караПредседатель Высшего совета Вооруженных сил Египта фельдмаршал Мохамед Хуссейн Тантави обещает привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков.«Не настоящие мужчины» [ВИДЕО] Что произошло в Египте?«Не настоящие мужчины» [ВИДЕО] Что произошло в Египте?Именно этот баннер скорее всего послужил причиной массовой резни после футбольного матча в египетском городе Порт-СаидеПосле трагедии на футболе в Египте арестовали почти 50 человекПосле трагедии на футболе в Египте арестовали почти 50 человекВ Египте арестовали 47 участников побоища во время футбольного матча, в результате которого погибли 73 человека.Эксперт Института Ближнего Востока: Побоище в Египте — провокация, в которой могут быть замешаны исламистыЭксперт Института Ближнего Востока: Побоище в Египте — провокация, в которой могут быть замешаны исламистыПосле трагедиив Египте военный совет, правящий страной в настоящее время, уже отправил в отставку губернатора Порт-Саида.

Cпецпредложение