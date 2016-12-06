Судья продажная?! Самый спорный и нелогичный пенальти 2016 года

В матче чемпионата Египта главный арбитр принял крайне неожиданное решение, которое не поддается никакой логике.



На 21 минуте матча Высшей лиги чемпионата Египта, в котором «Миср Эль-Макаса» принимал прошлогоднего чемпиона - каирский «Аль-Ахли», главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый в очень неоднозначной ситуации.

Судите сами:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Игрок «Аль-Ахли» забежал в штрафную, без помощи соперника немного наклонился, а в этот момент судья указал на точку. Самого пенальти на видео нет, но поверьте - форвард гостей Эль-Саид реализовал пенальти, а этот гол так и остался единственным в матче.

Вообще, в Египте в последнее время происходит очень странные вещи: один из лидеров турнира «Замалек» снялся с чемпионата из-за плохого судейства, футболисты самовольно уходят с поля после промазанного пенальти...

А судьи не в первый раз игнорируют очевидные футбольные правила...

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Интересно, что египтяне придумают еще. Мы продолжаем следить за развитием событий в чемпионате Египта (на самом деле нет).