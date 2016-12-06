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Денис Глушаков: Судьи благоволят «Спартаку»? О чем вы?!

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
К судье Михаилу Вилкову у игроков команд были вопросы
К судье Михаилу Вилкову у игроков команд были вопросыИсточник: «Советский спорт»

Денис Глушаков разыграл мяч с Сергеем Карякиным, забил победный гол «Рубину», передал воздушный поцелуй жене. Все это было в понедельничном матче. А во вторник Денис отправился на родину в Миллерово. Но перед этим дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«КАРЯКИНА НАДО ВЗЯТЬ НА СБОРЫ»

- Как вы проводите утро после боя?
- С Ромой Шишкиным сидим в аэропорту. Летим в Ростов-на-Дону, а оттуда – в  Миллерово на турнир (в декабре Глушаков традиционно проводит его на родине – Прим. ред.). Уже сбился со счета – то ли в седьмой, то ли в восьмой раз его проводим. Так что приедем – порадуем публику.

- Кто еще приедет?
- Александр Данцев, Влад Рыжков. Команды из Астрахани, Воронежа, Ростовской области. Как обычно, будет много народа.

- А потом – в отпуск?
- Никуда не поеду, проведу его в Москве. Супруга в положении, так что ждем пополнения. Не до поездок сейчас.  

- Возвращаясь к матчу… Вы же его начали с паса Сергея Карякина.
- Я тут думал, кстати, об этом. Никита Павлович Симонян мне пас отдал – выиграли. Сергей Карякин – тоже. Так что после таких передач у меня удачно все складывается – забиваю победные голы. Может, традицию не будем нарушать и продолжим звать выдающихся людей, болельщиков «Спартака»?

Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: «Советский спорт»

- Вы сами в шахматы играете?
- В шашки – играю, в шахматы – нет. Жаль, Сергей не зашел к нам в раздевалку после матча – было бы приятно пообщаться. В том числе, про шахматы. Может, научил бы всех, кто не умеет – играть в шахматы. На сборы его пригласить можно.

- Ну да, а вы дадите уроки, как забивать пушечными ударами.
- Да ладно вам! Пушечные... Все говорят, что случайность.

- Ну, как случайность… Вы с этой же точки «Амкару» забили.
- А были еще и голы за «Локомотив», которые тоже издалека забивал. Хотя ведь когда бьешь по воротам, не думаешь, что попадешь в «девятку». У меня и до гола был момент, когда пробил выше ворот. Расстроился, что не удалось его реализовать. Но потом все-таки забил.

- После гола вы расцеловали объектив камеры. Не было мысли вообще на трибуну к жене прибежать?
- Если б она была на стадионе, побежал бы к ней! Но она дома осталась, не поехала на стадион, потому что в таком положении уже тяжело. Но все же я подготовил футболку с поздравлениями, как маме, которую поздравил с юбилеем. Теперь жену – с днем рождения.

Денис Глушаков после гола поздравил жену с днем рождения
Денис Глушаков после гола поздравил жену с днем рожденияИсточник: «Советский спорт»

- Все складывается.
- Если честно, рад, что все сбылось. Хоть мне и говорят, что футболку сделать быстро, а гол забить тяжелее.

«ПРОМЕСУ, ЧТО, ШЕЮ НАДО БЫЛО СВЕРНУТЬ?»

- Но на трибуну вы все равно ходили – после матча с командой к болельщикам. Как там все прошло? Кутепова, видел, кто-то на плечах катал.
- Не видел. Но когда на фанатскую трибуну зашли, столько слов и пожеланий со всех сторон было. Трудно описать словами эмоции. Не всегда нас нужно ругать. Иногда можно хвалить. Помните, после матча с «Мордовией», когда не смогли выиграть, ругали. А сейчас – «ответочка». Нас болельщики похвалили. Мы их благодарили – за поддержку.

- Вы играли в снегопад. Не было опасений, что игру перенесут?
- Перед игрой мы общались с пресс-атташе, я говорил, что лучше перенести матч, потому что много проблем. Зе Луиш травмирован, Дима Комбаров. Но что ни делается – к лучшему. Молодцы, что избежали чемоданного настроения, после 0:4 в Самаре собрались и показали добротный футбол на хорошем газоне. Снег не мешал. Хотя думал, будет хуже. Когда только приехали на стадион, поле было заснеженное. Но работники «Открытие Арены» – молодцы. Справились и подготовили газон. Было одно удовольствие играть на таком.

- Промеса грубияном не назовешь. Но в этом матче он «съездил» рукой по лицу Бурлаку, потом получил вторую желтую. Что произошло-то?
- Первый момент с Бурлаком – вообще нонсенс для меня. Потому что фолил первым игрок «Рубина». Он толкает Квинси в спину. Соответственно, когда человек падает, он выставляет руки и начинает координироваться. Что, Промесу падать головой в землю? Шею свернуть? Поэтому он случайно попадает в лицо рукой.

- И получает желтую карточку.
- Да. И фол назначается в сторону ворот «Рубина». Где логика, так и не понял.

- А второе предупреждение?
- Во втором моменте Квинси, может, и наступил на ногу. Мне тоже приписали, что я против кого-то прямой ногой сыграл. Но судья грамотно в моем моменте разобрался. А Квинси расстроен, что не поможет нам в матче с «Краснодаром».

- Даже на колени встал, вы его утешали.
- Он просто убит и шокирован из-за этого.

- Как вы вообще реагируете на разговоры, что «Спартаку» благоволят судьи?
- Мы в этом году не пробили ни одного пенальти. Какие судьи? О чем речь вообще? Не хочу вспоминать, где нам не поставили пенальти. Так что про судей я бы помолчал.

- Александр Бубнов вас хвалит. Говорит, что, возможно, это лучший сезон Глушакова в карьере.
- Пока сезон не закончен. Возможно, он один из лучших. Еще остались игры, которые надо проводить на том же уровне. Как уже говорил, никуда не поеду, буду в Москве с супругой, стану готовится к возобновлению сезона. Побегаю кроссы, буду встречаться с дядей, тренироваться у него.

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

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