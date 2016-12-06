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Широкий шаг и пустые места. Итоги первой части сезона

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Широкий шаг и пустые места. Итоги первой части сезона
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» подводит итоги лета, осени и зимы в премьер-лиге. Вот какой мы запомним первую часть сезона-2016/17.

2,35 ОЧКА «СПАРТАКА»

В 17 матчах «Спартак» набрал 40 очков, то есть в среднем – 2,35 очка за матч. Пока график красно-белых – третий в российской истории после «Спартака»-1999 (2,40) и «Алании»-1995 (2,36). По сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона «Спартак» набрал на 13 очков больше, показав лучшую динамику среди всех команд.

Чемпионский (лидерский) график

2011/12 – 2,03 («Зенит»)
2012/13 – 2,13 (ЦСКА)
2013/14 – 2,13 (ЦСКА)
2014/15 – 2,23 («Зенит»)
2015/16 – 2,17 (ЦСКА)
2016/17 – 2,35 («Спартак»)

Массимо Каррера: Наша цель – чемпионство

2,05 ГОЛА

Пока в этом сезоне наблюдается самая низкая результативность в истории. Нет ни одной команды, средний показатель которой составлял бы два и более гола за матч. Лучшим является «Зенит» – 1,9. Другая сторона – сразу восемь команд пропускают меньше одного мяча за игру. К зимнему перерыву прошлого сезона таких команд было только три.

Средняя результативность

2011/12 – 2,38
2012/13 – 2,61
2013/14 – 2,61
2014/15 – 2,43
2015/16 – 2,45
2016/17 – 2,05

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

7 ОТСТАВОК

По ходу первой части сезона главных тренеров сменили 7 клубов (включая формально «Ростов») премьер-лиги. Этот список с высокой вероятностью пополнят как минимум «Уфа» и ЦСКА. Причем самая первая тренерская рокировка сезона случилась уже после стартового тура – в «Спартаке» вместо Дмитрия Аленичева у руля встал Массимо Каррера.

Все отставки

05.08. Дмитрий Аленичев («Спартак»)
06.08. Курбан Бердыев («Ростов»)
10.08. Игорь Черевченко («Локомотив»)
13.09. Олег Кононов («Краснодар»)
05.10. Сергей Павлов («Арсенал»)
31.10. Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)
01.11. Вадим Скрипченко («Урал»)

МИНУС 27 ЗРИТЕЛЕЙ

Посещаемость премьер-лиги – 11019. И это ниже итогового показателя прошлого сезона (11046). Каждый шестой российский болельщик ходит на домашние матчи «Спартака». Средняя аудитория девяти клубов не превышает десяти тысяч человек. Десять стадионов не заполняются и наполовину, а показатель новой «Арены ЦСКА» составляет всего 37%.

Динамика посещаемости

2011/12 – 12905
2012/13 – 13027
2013/14 – 11499
2014/15 – 10151
2015/16 – 11046
2016/17 – 11019

10 МЯЧЕЙ СМОЛОВА

Второй сезон кряду Федор Смолов лидирует в бомбардирской гонке премьер-лиги. А всего в 2016-м году нападающий «Краснодара» забил 30 мячей во всех турнирах, включая матчи за сборную России. Но больше всего впечатляет средняя результативность Федора в премьер-лиге – 0,83 гола за матч в нынешнем сезоне и 1,04 в 2016 году.

Лучшие бомбардиры

1. Федор Смолов («Краснодар») – 10 (3 с пенальти)
2. Беким Балай («Терек») – 8 (0)
3. Артем Дзюба («Зенит») – 8 (1)
4. Жонатас («Рубин») – 8 (1)
5. Виктор Жулиано («Зенит») – 7 (2)

Фантастический рубеж Смолова! Итоги 17-го тура премьер-лиги

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Михаил Борзыкин
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