«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»

Зинедин Зидан Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» ответил на вопросы журналистов.



Первым делом французский специалист рассказал о настрое своих подопечных на игру с немецким клубом: «Этот матч можно со смелостью назвать финалом, – говорит Зидан, – поскольку именно сегодня для «Реала» завершится групповой этап Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть эту встречу. Не стоит забывать, что игра пройдет в Мадриде, а это очень важно для нас.

Хочу отметить, что все футболисты тренируются в общей группе. Все, кроме Гарета Бэйла, который получил травму, но вы об этом знаете.

Каждый прекрасно понимает, что матч с «Боруссией будет очень тяжелым, – продолжает наставник, – но для «Реала» это не впервой. К тому же, мы не думаем о том, на каком месте завершим групповой этап. Это не очень важно».

Не обошлось и без традиционного вопроса о положении полузащитника Хамеса Родригеса, который не сыграл в матче с «Барселоной». Испанские СМИ сообщают, что игрок сборной Колумбии покинет команду в январе 2017 года.

«Доволен его отношением к тренировкам. Он, как и все остальные, готов к матчу. Должен сказать, что я одинаково отношусь ко всем. Конечно, Хамес хочет чаще выходить на поле, но в «Реале» серьезная конкуренция, а я должен думать обо всех игроках. Его поведение? По-моему, никаких глупостей Хамес не совершал».

Также испанские журналисты решили узнать, что думает Зидан об игре форварда Карима Бензема в нынешнем сезоне, который очень часто подвергается критике со стороны экспертов.

«Меня не беспокоит вопрос его результативности. Карим упорно работает на тренировке, старается быть готовым к любой игре. У меня нет никаких проблем с ним. Он спас нашу команду в матче с лиссабонским «Спортингом». Конечно, люди хотели от Бензема большего в матче с «Барселоной». Я увидел желание помочь и доволен этим. Никогда не судил, и не буду судить футболиста по одному матчу», – отметил наставник.

Один из журналистов спросил у Зидана, каким образом можно обыграть «Боруссию». Специалист в ответ сказал следующее: «Выйти на поле мотивированным, играть с хорошей интенсивностью и стремиться к поставленной цели. Ничего особенного».

Позже Зидана попросили прокомментировать статистику его команды в нынешнем сезоне, которая еще ни разу никому не проигрывала.

«Здесь следует отметить работу каждого. В нашей команде абсолютно все профессионалы, у которых хватает опыта. Все голодны до побед и это не может не радовать.

Два поражения за 50 игр? Мне везет, это правда. Но дело тут не только в везении, потому что я очень люблю свою работу. «Реал» – великий клуб, который дал мне возможность тренировать таких прекрасных футболистов. Когда вы любите свое дело, то относитесь к нему с любовью. Несмотря на то, что мы еще не проиграли в этом сезоне, расслабляться нельзя. Нужно думать наперед, особенно о концовке сезона», – заключил главный тренер «Реала».