Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» ответил на вопросы журналистов.

Первым делом французский специалист рассказал о настрое своих подопечных на игру с немецким клубом: «Этот матч можно со смелостью назвать финалом, – говорит Зидан, – поскольку именно сегодня для «Реала» завершится групповой этап Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть эту встречу. Не стоит забывать, что игра пройдет в Мадриде, а это очень важно для нас.

Хочу отметить, что все футболисты тренируются в общей группе. Все, кроме Гарета Бэйла, который получил травму, но вы об этом знаете.

Каждый прекрасно понимает, что матч с «Боруссией будет очень тяжелым, – продолжает наставник, – но для «Реала» это не впервой. К тому же, мы не думаем о том, на каком месте завершим групповой этап. Это не очень важно».

Не обошлось и без традиционного вопроса о положении полузащитника Хамеса Родригеса, который не сыграл в матче с «Барселоной». Испанские СМИ сообщают, что игрок сборной Колумбии покинет команду в январе 2017 года. 

«Доволен его отношением к тренировкам. Он, как и все остальные, готов к матчу. Должен сказать, что я одинаково отношусь ко всем. Конечно, Хамес хочет чаще выходить на поле, но в «Реале» серьезная конкуренция, а я должен думать обо всех игроках. Его поведение? По-моему, никаких глупостей Хамес не совершал».

Также испанские журналисты решили узнать, что думает Зидан об игре форварда Карима Бензема в нынешнем сезоне, который очень часто подвергается критике со стороны экспертов.

«Меня не беспокоит вопрос его результативности. Карим упорно работает на тренировке, старается быть готовым к любой игре. У меня нет никаких проблем с ним. Он спас нашу команду в матче с лиссабонским «Спортингом». Конечно, люди хотели от Бензема большего в матче с «Барселоной». Я увидел желание помочь и доволен этим. Никогда не судил, и не буду судить футболиста по одному матчу», – отметил наставник.

Один из журналистов спросил у Зидана, каким образом можно обыграть «Боруссию». Специалист в ответ сказал следующее: «Выйти на поле мотивированным, играть с хорошей интенсивностью и стремиться к поставленной цели. Ничего особенного».

Позже Зидана попросили прокомментировать статистику его команды в нынешнем сезоне, которая еще ни разу никому не проигрывала.

«Здесь следует отметить работу каждого. В нашей команде абсолютно все профессионалы, у которых хватает опыта. Все голодны до побед и это не может не радовать.

Два поражения за 50 игр? Мне везет, это правда. Но дело тут не только в везении, потому что я очень люблю свою работу. «Реал» – великий клуб, который дал мне возможность тренировать таких прекрасных футболистов. Когда вы любите свое дело, то относитесь к нему с любовью. Несмотря на то, что мы еще не проиграли в этом сезоне, расслабляться нельзя. Нужно думать наперед, особенно о концовке сезона», – заключил главный тренер «Реала».

Матч

Реал - Боруссия

Место и дата

07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.«Барселона» – «Реал»: Альба и Ковачич устроили словесную перепалку (видео)Как сообщает Marca, во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» защитник каталонского клуба повздорил с хавбеком «сливочных» Матео Ковачичем.«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!Клопп побывал на матче «Барселона» – «Боруссия» М (фото)Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу ЕвропыПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления «Ростова» в Лиге чемпионов.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.Полузащитник ПСВ: «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроковПолузащитник ПСВ Барт Рамселаар подвел итоги матча с «Ростовом», который состоялся в Голландии в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига ЕвропыБаба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией.Ничья в пользу «Ростова» и триумф российских пловцов в Канаде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Тоттенхэм» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА на сайте «Советского спорта».«Реал» – «Боруссия» (Д). Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» (Д) на сайте «Советского спорта».Сергей Ребров: Сегодня игроки «Динамо» показали, что у нас есть командаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги матча с «Бешикташем» (6:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Кристиан Нобоа: В условиях плотного графика игр у нас почти не осталось силПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов.Иван Данияльнц: Джанаев неоднократно подтверждал мастерство мужественными поступкамиГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу игры вратаря Сослана Джанаева и всей ростовской команды.«Арсенал» впервые с 2005 года преодолел групповой этап Лиги чемпионов без пораженийЛондонский «Арсенал» обошел «ПСЖ» в споре за первое место в группе А Лиги чемпионов.Филлип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялсяФиллип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялсяГлавный тренер голландского ПСВ Филлип Коку подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.

Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение