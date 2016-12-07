Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы

«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией и, напротив, даже могут принести пользу.

Удивительное дело – победа в матче, который представляется нам таким важным, по большому счету, не особенно нужна обоим соперникам, ибо дивиденды от нее неочевидны, а хлопот в дальнейшем она может принести немало.



Давайте попробуем разобраться, почему. Но прежде, чем начать, отставим в сторону разговоры о престиже страны, национального футбола, о важности очков в таблицу коэффициентов УЕФА и прочую прекрасную, но все же демагогию (в конце концов, престиж национального футбола определяет сборная, а не клубы, где зачастую больше половины состава – легионеры; и Англия с Россией тут – прекрасные примеры) и взглянем на ситуацию сугубо с практической стороны.

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«ТОТТЕНХЭМ»

Начнем с «Тоттенхэма». Британцы вообще свысока смотрят на Лигу Европы. В сезонах-2011/12, 2013/14 и 2014/15 в четвертьфиналах не было ни одной английской команды. В розыгрыше-2012/13, правда, на этой стадии было сразу три клуба из Туманного Альбиона, а «Челси» и вовсе выиграл трофей, но это стоит считать скорее исключением. Да, в прошлом году «Ливерпуль» добрался до финала, но тут нужно учитывать следующее обстоятельство: победа в Лиге Европы стала премироваться путевкой в Лигу чемпионов, а в премьер-лиге «красные» шли в середине таблицы и могли сосредоточить все усилия на достижении этой цели.

Что важно, все эти годы «Тоттенхэм» принимал участие в Лиге Европы, но высшее достижение «шпор» - четвертьфинал в том самом сезоне-2012/13, где лондонцы уступили «Базелю» в серии пенальти. Показательным в этом плане было соперничество с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала прошлого розыгрыша, когда «Тоттенхэм», в отличии от соперника, не проявлял какого-то особого рвения. В первом матче, который немцы выиграли 3:0, у «Тоттенхэма» не играли ведущие исполнители - Кейн (он, правда, вышел на замену), Уокер, Роуз, Фертонген, Дайер.

Поменялось ли у «шпор» отношение к Лиге Европы? Что-то не особенно верится. Турнир для них – та самая баба, которая значительно затрудняет жизнь кобыле, учитывая, что команда ведет жесточайшую борьбу в премьер-лиге, рассчитывая если и не побороться за титул, то уж точно попасть в Лигу чемпионов. И пример «Челси» показывает, насколько все проще, когда тебе не нужно отвлекаться на еврокубки.

ЦСКА

Теперь перейдем к ЦСКА. Леонид Слуцкий, словно Мальчиш-Кибальчиш, долго хранил свою тайну, то перед игрой с «Тоттенхэмом» было официально объявлено, что он покинет клуб. Кто бы его не сменил (а, судя по всему, это будет Виктор Гончаренко), ему придется знакомиться с командой и привыкать к ней. Даже Гончаренко, пусть он в прошлом сезоне уже и входил в штаб Слуцкого: все-таки одно дело быть помощником, и совсем другое – главным тренером.

Матчи 1/16 Лиги Европы намечены на 16-е и 23-е февраля будущего года. Значит, на подготовку к ним у ЦСКА будет чуть больше месяца. Дальше уже придется входить в соревновательный режим. Чемпионат России возобновляется 3 марта. В условиях , когда в команду приходит новый тренер и идет притирка друг к другу, важна каждая неделя подготовки. Даже не неделя, а несколько дней.

А успешное выступление в премьер-лиге критически важно для ЦСКА. Об этом говорилось уже не раз, но стоит повторить: красно-синим кровь из носу необходимо отобраться на будущий год в Лигу чемпионов. Прежде всего по финансовым соображениям. А, значит, занять в чемпионате место не ниже второго. Отставание от идущего сейчас на второй строчке «Зенита» далеко не безнадежное - три очка. И очный матч в Москве в первом после зимней паузы весеннем туре. Распыляться в данной ситуации еще и на Лигу Европы может быть себе дороже.

И говорить о том, что игры в Европе помогут ЦСКА набрать тонус ко встрече с «Зенитом», не приходится – промежуток между матчами будет больше недели.

Помним мы и о короткой скамейке ЦСКА, которая за зиму вряд ли станет сильно длиннее – денег на покупки у клуба нет. А, например, возвращение из аренды Панченко или Васина коренным образом ситуацию не переломит. Тем более что часть этой самой скамейки – молодые ребята вроде Чалова или Гордюшенко.

И все более очевидно, что ЦСКА ждет смена поколений, и не какая-то абстрактная, а прямо здесь и сейчас, уже весной. Не на берегу, а посреди океана. Чалов, Васин, Гордюшенко – это уже настоящее. Процесс запущен. И при всем при этом очень надо финишировать в чемпионате России в двойке. Иначе дальше все будет еще сложнее. И какая уж тут Лига Европы?

Тем более что, будем откровенны, шансов выиграть ее и пробиться в Лигу чемпионов таким способом у ЦСКА немного. Что у нас было-то в этом плане за последние годы? Четвертьфинал «Зенита» весной 2015-го, да разок еще при Валерии Карпине заскочил в восьмерку «Спартак», получив на выходе порку от Фалькао.

Денег заработать? Тоже не вариант. За выход в 1/32 финала полагается 500 тысяч евро. За попадание в 1/16 – еще 750 тысяч. Дополнительные маркетинговые отчисления тоже невелики, учитывая скромный российский рынок. Например, «Краснодар» по итогам прошлого сезона получил 1,6 миллиона, но «быки» начинали турнир с групповой стадии.

УЙТИ КРАСИВО

При этом понятно, что никто ничего умышленно «сливать» не будет. «Тоттенхэм» - хотя бы из уважения к своей публике, которая соберется на «Уэмбли» (а на первые два матча группового турнира приходило по 85 тысяч).

Ну а игроки ЦСКА, думается, захотят достойно проводить из команды Слуцкого. Семь лет вместе – большой срок. Такое бесследно не проходит. Три чемпионства, кубки, суперкубки… Слуцкий заслужил того, чтобы уйти красиво. И футболисты это понимают, тем более что для кого-то из них это будет последний матч в Лиге чемпионов.