Футбольная империя. Как на Руси в футбол играли до «Спартака», ЦСКА и «Зенита»

Футбольная команда "Спорт" Санкт-Петербург в 1913 году. Фото: wikipedia.org

Пока российские топ-клубы продолжают копаться в своей истории, пытаясь отыскать наиболее раннюю и максимально достоверную дату собственного основания, «Советский спорт» вспоминает, что было до «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

Да-да, представьте, в футбол начали играть задолго до образования клуба, за который вы болеете сегодня. Историю российского футбола, начиная с 1992 года, мы более или менее себе представляем: сборная СНГ, чемпионат мира 1994 года в США и письмо 14-ти, пента-трик Саленко, лихие 90-е, погром 2002 года на Манежной площади, триумф 2008 года и, наконец, наши дни.

Мы в общих чертах представляем, как складывалась история советского футбола – вялотекущее развитие в довоенное время и настоящий бум в 50-е годы прошлого века. Дальше были «Золотые бутсы», «Золотые мячи», финалы еврокубков и даже победы в Олимпийских играх и чемпионате Европы: «красная машина», ЦДКА, «Динамо» киевское и московское, «Спартак»…

До революции

Но что было до них? А ведь история нашего футбола уходит своими корнями в Российскую Империю – без лимита на легионеров, поддержки государственной машины, четкой структуры, зарплат и всего остального, что присуще футболу советского и российского периода.

Все начиналось с энтузиастов, которые просто наслаждались новой игрой. Это были обычные спортивные сообщества. Кто-то до этого занимался бегом, кто-то лыжами. В большинстве случаев вдохновителями были англичане, в огромных количествах работавшие на российских заводах, верфях и в портах. В свободное время они коротали время за набиравшей у них на родине популярность игрой – футболом.

Так в Санкт-Петербурге и Москве появились первые футбольные кружки, которые в конце XIX века редко существовали самостоятельно, больше являясь частью крупного спортивного клуба. Подобные клубы начали появляться не только в столичных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, но и в крупных портовых точках, куда приплывали английские торговые суда и крупных торговых районах: Одесса, Харьков, Киев, Самара, Донбасс и многих других.

Первые клубы

Первым русским футбольным клубом можно назвать команду «Спорт» из Санкт-Петербурга. На произошла из обычного бегового кружка, который создали дети дачников из Царского села, проводившие свои тренировки на Царскосельском ипподроме. Вернувшись в Санкт-Петербург они не утратили связи друг с другом и продолжили вместе заниматься спортом на Петровском острове, организовав кружок «Петровское общество любителей бега». В 1890 году прошли первые соревнования против британского клуба «Стрела».

Постепенно интересы бегунов ширились. Они начали заниматься другими видами спорта и в 1896 на основе их организации был образован «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта». С 1897 году его команда «Спорт» начала играть в футбол против разных сборных из иностранных игроков, работавших в России. Свое десятилетние в 1907 году футбольная команда отметила началом международных товарищеских матчей. «Спортсмены» встречались с «Коринтиансом» из Чехии, сборной Лейпцига, Будапешта, футбольным клубом «Цивил Сервис» из Шотландии и многими другими.

В Москве футбольная жизнь была сосредоточена на заводах, где трудились англичане. Первым их любительские игры сумел организовать в нечто большее Роберт Фердинандович Фульда – настоящий фанат футбола. При Московском гигиеническом обществе он создал комиссию по устройству подвижных игр в 1896 году. Эта комиссия начала проводить первые соревнования. Он же организовал и первое футбольное поле, а в 1904 году перевел правила футбола на русский язык. Он оказал на развитие футбола такое большое влияние, что Кубок Москвы по футбола на протяжении долгого времени называли Кубком Фульда.

Всероссийский футбольный союз

Подобных клубов к 1910 году было огромное множество. Предпринимались первые попытки создания собственных лиг. Параллельно началась и конкуренция. Вот что об этом говорится в «Ежегоднике Всероссийского футбольного союза» за 1912 год: «Мысль о Всероссийском футбольном союзе зародилась тогда, когда внутренние распри отдельных корпораций побудили Петербургскую и Московскую Лиги теснее сплотиться, чтобы общими усилиями отразить опасность, грозившую развитию футбола».

Так появился дореволюционный аналог современного РФС – Всероссийский футбольный союз. Он взял на себя функции по организации официальных футбольных соревнований. Он же контролировал, чтобы все турниры соответствовали требованиям ФИФА. К январю 1912 года, когда было созвано первое общее собрание союза, объединились: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, Севастополь, а в течение года примкнули еще Харьков, Николаев и Тверь, - всего 52 клуба.

К тому времени уже предпринимались попытки собрать команду из лучших игроков страны, которые представляли бы всю Российскую Империю, а не свой кружок, или свой город. Первый неофициальный матч сборной Российской Империи состоялся 16 октября 1910 года. Нашими соотечественниками была обыграна сборная Чехии.

В 1911 году в Россию приехали Олимпийские чемпионы – сборная Великобритании, которую называли English Wanderers. Достоверных данных о встрече с ними лучших российских футболистов не сохранилось. Где-то описываются три матча с 20 по 22 августа, каждый из которых был проигран сборной Российской Империи с разгромным счетом. Где-то упоминается лишь одна встреча 22 августа 1911 года. Официальных сведений об этом, в любом случае, нет.

Первая же официальная встреча национальной команды Российской Империи состоялась на Олимпийских играх в Стокгольме 30 июня 1912 года. Наша команда играла против сборной Финляндии, выступавшей под бело-сине-красным триколором. Россия уступила со счетом 1:2. Оставалась надежда победить в утешительном турнире, где нам досталось играть с Германией. Но раздосадованные поражением в первой встрече, наши футболисты потерпели разгромное поражение со счетом 0:16, до сих пор остающееся самым крупным в истории «Бундестим».

Свой последний матч сборная Российской Империи провела 12 июля 1914 года в норвежской Христиании. Соперник – сборная Норвегии, с которой мы сыграли вничью 1:1. Сборной Российской Империи за всю свою историю так и не удалось познать вкуса победы, во всяком случае в официальном поединке.

История развития российского футбола была прервана началом Первой мировой войны, усугубившейся в нашей стране Октябрьской революцией. В следующий раз лучших футболистов государства удалось собрать лишь в 1923-м году. Но это была уже совершенно другая страна, другая сборная и другая история.