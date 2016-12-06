«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку»

Во вторник состоялось плановое заседание совета директоров «Спартака». Все было спокойно - ни глупых слухов, ни нервотрепки. Таким же получилось общение журналистов по итогам заседания с членами совета – Александром Жирковым и Сергеем Родионовым.

СПАРТАКОВСКОЕ СЧАСТЬЕ

Отправляясь к месту, где во вторник заседали главные люди «Спартака», поймал себя на непривычной мысли: насущных и злободневных вопросов к руководству красно-белых нет. Не считая, конечно, рабочих моментов: продления контрактов игроков, трансферов вопросы и прочих важные, но не судьбоносных моментов клубного быта.

Видимо, также подумали и некоторые коллеги, попросту не приехав на совет директоров. Журналистов было ощутимо меньше, чем, например, полгода назад, когда решалась судьба Дмитрия Аленичева.

Сейчас все иначе. И описать такое можно, наверное, словом счастье. Заслуженное ли? Узнаем весной, потому что незаслуженных чемпионств не бывает. А пока все красно-белое светится и переливается подстать новогодней елке.

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов добавил хорошего настроения болельщикам, заявив, что травмированные Зе Луиш, Комбаров и Боккетти к началу зимней подготовки будут в строю.

- Но есть еще вопросы по Таски, который травмировался совсем недавно, - продолжал Вартапетов. – Пока он проходит обследование.

С улыбкой на лице главный врач «Спартака» вспомнил лишний вес бразильца Фернандо.

- Наверное, у него есть небольшая предрасположенность к быстрому набору веса, - говорит Вартапетов. - К тому же летом он длительное время находился вне тренировочного режима. Теперь ему выданы необходимые рекомендации. Надеюсь, вернется в команду в таком же прекрасном состоянии, в каком находится сейчас.

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«ЗАДАЧА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ – БЫТЬ В МЕДАЛЯХ»

- Ребят, Массимо все уже сказал на пресс-конференции после «Рубина», поэтому сегодня с вами пообщаются только члены совета директоров - Александр Жирков и Сергей Родионов, - предупредил пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

А Массимо спешил в Италию. Пожалуй, лучший тренер первой части сезона РФПЛ имеет на это право.

Жирков и Родионов говорили непринужденно, порой шутили. Александр Николаевич даже рассказал анекдот. Будто общение происходило не после совета директоров самого обсуждаемого клуба страны, вокруг которого всегда много слухов, порой даже истерик.

- Был утвержден план на зимнее трансферное окно, - начал Жирков. – Задачи на сезон остались прежними – мы должны быть в медалях. Как говорится, третье место плюс. Но есть, конечно, есть желание быть выше. В целом, у нас присутствует сдержанный оптимизм по результатам первой части сезона.

- Всего лишь медали – не скромно ли, учитывая лидерство перед весной?

- Мы же говорим третье место и выше. Нельзя создавать лишнего давления на команду, поэтому цели не изменились.

- Озвучите сумму трансферного бюджета на зиму?

- Нет. И позиции, которые требуют усиления по мнению главного тренера и совета директоров, тоже. Единственное, что скажу: есть план, утверждены соответствующие шорт-листы, в которых значатся футболисты, интересные клубу. Любые переговоры требуют тишины, тогда они наиболее эффективны. Мы придерживаемся этой политики. Я уже сказал больше, чем планировал, когда произнес, что шорт-листов было несколько.

- Они составлены согласно пожеланиям Карреры?

- У нас в клубе есть трансферный регламент. И он соблюдается. Массимо Каррера и Сергей Родионов вместе готовили документы к совету директоров и вместе излагали их.

- Российские клубы в прошлые трансферные окна активно продавали игроков, разгружая зарплатные ведомости. Насколько в «Спартаке» благополучна финансовая составляющая?

- «Спартак» - часть России. Мы живем и работаем здесь. Ситуация тяжелая – все-таки зарплатная ведомость связана с валютой, а курс вырос. Тем не менее, по результатам сегодняшнего совета директоров мы говорили об усилении зимой. Это характеризует наш настрой и желание двигаться вперед к общей цели. Никаких задержек по зарплатам и бонусам в «Спартаке» нет. Как я уже говорил, клуб готов усиливаться, а это дополнительные расходы.

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ЭТУ ЛОДКУ ТОЖЕ ШАТАЮТ

О спортивных вопросах журналисты поговорили с Сергеем Родионовым.

- По трансферу Селихова было много слухов. Якобы Каррера остался недоволен тем, что покупка прошла без его ведома. Есть в этом хотя бы доля правды?

- Селихова наши службы ведут давно, с летнего трансферного окна, - отвечает Родионов. – Он был в трансферном плане, а теперь этот план реализован. Касательно тех заявлений, которые появлялись в прессе. Наверное, кому-то очень не выгодно, что «Спартак» идет на первом месте. Это некое расшатывание лодки, дестабилизация обстановки. У нас есть совместное видение трансферов клуба, все были в курсе покупки Селихова. На сегодняшний день они игрок «Спартака».

- Но первый номер сейчас Артем Ребров. И есть такое понятие вера коллектива в своего вратаря. Не планируете ли отдать Селихова в аренду на полгода?

- Он начнет работу на предсезонных сборах. И все решения будет принимать главный тренер. Вы правильно сказали, что Ребров здорово проявил себя. Это все видят. И никто не давал Селихову никаких гарантий, что он обязательно будет играть в старте. Он член команды, как и любой другой игрок. Гарантированных мест на поле у нас быть не может.

- С кем-то из шорт-листов уже ведете переговоры?

- Ведем, но фамилии называть не буду.

- Самедов есть в списках?

- Еще раз: без фамилий. Поймите, зимнее трансферное окно, как бы это банально не звучало, очень тяжелое.

- Планируется ли усиление тренерского штаба?

- Такое право у Карреры есть. Но он пока этот вопрос не поднимал.

- Какова ситуация с продлением контрактов Боккетти и Таски?

- Ведем переговоры, - говоря эту фразу Родионов выглядит абсолютно спокойным человеком, обсуждающим, например, погоду за окном. - Можно сказать, близки к цели. Переговоры – это нормально. Игрок выдвигает свои условия, клуб – свои. К чему-то да придем.

- Правда, что игрокам предлагают пойти на понижение зарплаты?

- Детали контракта не стоит озвучивать. Договор- не только зарплата, есть и другие нюансы. Много пунктов оговаривается.

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«ПО ПРОМЕСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕТ»

- «Спартак» может расстаться с Промесом?

- Предложений по нему нет. И клуб не планирует с ним расставаться.

- А если появятся предложения?

- Давайте говорить о случившемся. Когда что-то появится, тогда будем реагировать. На сегодняшний день ничего нет.

- У Промеса прописана сумма отступных в контракте?

- Да, но вам я ее не назову. Неправильно разглашать детали соглашения. Это внутренний вопрос.

- Что на заседании делал итальянский агент Марко Трабукки?

- Присутствовал в качестве переводчика. Не более того.

- Возможны ли трансферы на выход из «Спартака», аренда молодежи? Зуев мотается между второй и первой командой, получая недостаточное количество практики.

- В последнем матче он вышел в стартовом составе. Это уже большой прогресс, раз тренер доверил игроку место на поле, а тот своей работе доказал, что заслуживает шанса. Да, может, не все получилось в матче с «Рубином» у Зуева, как хотелось бы. Но клубная вертикаль работает и будет работать дальше. Есть нюансы с синхронизацией календаря ФНЛ и РФПЛ. Попробуем поговорить с лигами, чтобы были синхронизированы хотя бы домашние матчи. Конечно, идеальный график для нас и «Зенита-2» сделать вряд ли получится, потому что мы живем в большой стране, много перелетов. Но хотя бы небольшой шаг в эту сторону стоит сделать.

- Может ли уйти из клуба Мельгарехо? Пока не впечатляет.

- Возможно, он провел не лучший отрезок, хотя я считаю, что однозначно принес нам пользу. Но он может играть лучше, показывать неплохой футбол, который показывал в «Кубани». Тот, за который он и оказался в «Спартаке». Знаете, футболисты бывают разными. Им требуется разное время на адаптацию.

- Что грозит Промесу за удар локтем в матче с «Рубином»? Есть ли какие-то бумаги из КДК РФС, которые говорили бы о возможном наказании?

- У нас ничего нет. На данный момент у Промеса в игре с «Рубином» две желтые карточки. По регламенту это пропуск только одной игры. Вот и все. Что решит КДК, мне сложно комментировать. Считаю, умышленного удара не было. Это моя точка зрения. Субъективная. Со стороны болельщиков и руководства «Рубина» может быть другое мнение.

- Но мы знаем, что Промес не грубый игрок, - добавил Жирков.

- Что скажете о судействе в первой части сезона? Довольны явно не все.

- На определенном этапе мы тоже выказали свое недовольство, но не более того. И закончили. Дальнейшие обсуждения носят рабочий характер, - продолжил Родионов.

- Оглядываясь назад, можно сказать, что «Спартак» выиграл в лотерею с Каррерой? Приходил он малоизвестным тренером, а сейчас очевидно, что это как минимум один из лучших тактиков РФПЛ.

- На пресс-конференции по случаю назначения Карреры я сказал, что это было взвешенное решение. Готов повторить. То решение состоялось не на пустом месте. Позиция главного тренера – не лотерея. В «Спартаке» в подобных играх не участвуют.

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