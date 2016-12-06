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Слабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезона

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезона
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части сезона и огорчается некоторым из них.

НЕЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА

Немного странно подводить итоги семнадцати туров чемпионата. Но не более странно, чем доигрывать оставшиеся тринадцать три месяца спустя. К тому же необязательно итожить голы, очки, секунды. Мы ведь и про кусок жизни можем поговорить. Нашей с вами футбольной жизни.

Хорошее требует не разъяснений, а упоминаний, - оно и так на виду. Прежде всего это команда «Ростов». Та самая, что берет смелостью большие европейские города. Такие как Мюнхен. Или почти берет - такие как Мадрид. Лишившись пары центральных защитников, претерпевая странные мутации тренерского штаба, переругиваясь с собственными спонсорами, «Ростов» бережно хранит огонь в футбольной лампаде. Или даже не бережно, а экономно, если вспомнить расчетливую потерю очков в чемпионате, когда во имя еврокубков на поле выпускались честолюбивые дублеры. Или даже не расчетливую, а циничную.

Это не проблема «Ростова» - это проблема футбольной лиги. Треклятые американцы идут на чудовищные ухищрения ради удержания на высоте главной курицы с ее золотыми яйцами, - соревновательности. Тамошние лиги могут наплевать на чемпионаты мира и Олимпиады, терпеть лимит, отрицать допинг-контроль, но они не могут поощрять спорт вполноги, состязание понарошку.

Деньги тому причиной. Лигу не имеет права интересовать что-либо, кроме ее благополучия. А низкая соревновательность — основной по нему удар. И не только по нему. «Ростов» сейчас идет на 7-м месте, «Урал» бьется за выживание. К кому обязаны предъявлять претензии «Оренбург», «Арсенал» или «Томь», если они вдруг вылетят, а «Урал» благодаря трем «ростовским» очкам останется? К «Ростову»? Нет, у клубов разные интересы. К Лиге? Да. Она обязана учитывать интересы всех. Но не учитывает. А клубы не предъявляют. То ли все равно, то ли бесполезно.

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НЕ СМОТРЕЛОСЬ, НЕ БОЛЕЛОСЬ

Впрочем, мы еще не закончили о хорошем. И это «Спартак».

Красно-белые, десятилетиями играя в тренерскую лотерею, все-таки вытянули билет, отдаленно намекающий на выигрыш. Когда-нибудь это должно было случиться — я про билет. Даже если «Спартак» не станет чемпионом, он уже заимел главное — надежду, с которой ему жить до (поздней?) весны. Шикарное подзабытое чувство. И то, что оно злит конкурентов, недобравших в сравнении со «Спартаком» очков и зрителей, обещает прекрасные финишные сюжеты. Злость — двигатель прогресса. В России она перепутана с деньгами, но когда все встает на свои места, выходит в целом неплохо.

Признаки клуба с человеческим лицом начинает являть «Локомотив». Заметно усредняется, но все же пока не до общего уровня, «Краснодар», сдавший свой стадион. Стадиониссимо! Вот это действительно плюсище. Временами толковы «Терек» и «Амкар». Ну, и хватит о добром. И так сказано почти все.

Недоброе, к сожалению, затрагивает более глубинные слои, нежели положение дел в турнирной таблице или призрачная удача с выбором тренера. А может, и фундаментальные.

Было бы легко проиллюстрировать часть бед вот этим скриншотом.


Но мы ведь не про следствие. Мы про причины, среди которых нет ни погоды, ни лимита, ни системы «осень-весна».

Один мой приятель, русский, проживающий в Германии, посетил недавно матч команды, входящей в группу лидеров ФНЛ. Дома он подбаливает слегка за свой «Бохум», который по европейским меркам играет не бог весть во что. Но ключевое слово здесь — играет.

Матч ФНЛ приятель покинул в перерыве. Игры там не было. Футбола не было. Не смотрелось, не болелось, не хотелось. Там, где болеется, в очереди за абонементами - 50 тысяч человек, как у «Тоттенхэма».

Такое лечится не запретом или усилением лимита, а футболизацией страны. Изменением целей и способов их достижения.

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ШОТЛАНДСКИЙ ВАРИАНТ

Купавшемуся в деньгах «Динамо» уменьшают финансирование в семь раз. На клубе долг размером с ВВП небольшого княжества. В командах ПФЛ подделывают подписи, чтобы скрыть многолетние невыплаты по контрактам. В командах РФПЛ ничего не подделывают — просто не платят, кивая на региональные власти.

И это вполне соответствует ситуации в стране. Если уж пенсионные накопления замораживают и прощают, что говорить о футболистах? Среди них бедных нет, потерпят.

Но ведь меняются цели!

Для многих клубов теперь сверхзадача — не победить, а выдоить и выжить. Какая задача у тех, кого доят, сказать затруднительно. Футбол на местах превращается в бесконечный ужас, и ужасный конец видится скорее избавлением от мук, чем еще большей жутью.

Между первой и второй смертью «Алании», допустим, были впустую сожраны миллиарды рублей. А между первым письмом «Томи» президенту страны и нынешним ее диагнозом была лишь видимость лечения. Ничего не поменялось. Опять нужны письма и деньги. Голодный минотавр требует этого бесконечно.

Шатнулась ситуация в ЦСКА. Давно не сидит на золотом унитазе «Анжи». Средние же и низшие эшелоны просто существуют. На плаву лишь несколько клубов, но и их будущее не защищено ничем, кроме доброй воли кормильцев. На фоне других благополучные превращаются в «Селтик» и «Глазго» российского разлива. То есть в яркую верхушку тусклого айсберга. Надстройка, пока дающая баллы в копилку коэффициентов УЕФА, держится. Проседает базис. Отсюда тухлый футбол, причем и в РФПЛ тоже. Отсюда низкая явка. Отсюда результаты вроде 1:6 при попутных массовых жалобах в Палату по разрешению споров.

Отсюда непонимание той возни, что происходит вокруг судейского департамента или исполкома РФС. Что толку, если посещаемость третьей по силе лиги 150-миллионной страны — меньше тысячи человек?

Нет футбола. Нет интереса. Нет притока сильных игроков в сборную. Есть эрзац: сохранение формы в ущерб содержанию, вкалывание вакцины в онемевшую конечность, шоу на старом багаже. И это не багаж Аленичева.

Российский футбол становится слабее — вот едва ли не главный итог первой части сезона. Если кто-то увидит перспективы изменений к лучшему — не для отдельных клубов, а для всей системы, - будет молодец. Для остальных есть несколько роскошных матчей в году, новые стадионы, редкие еврокубковые подвиги или Каррера. Больше, чем ничего. Но меньше, чем было.

Широкий шаг и пустые места. Итоги первой части сезона

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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