Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызовет

Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев рассказал «Советскому спорту» о фильме Первого канала «Болезни высших достижений», вышедшем в эфир в понедельник, и поднятой в нем теме терапевтических исключений, которые позволяют многим иностранным спортсменам законно принимать препараты из списка WADA.

– Я не знаю, какую цель преследовали создатели фильма – с этим вопросом надо обращаться к авторам, продюсерам, руководству канала. Но он однозначно получился полезным – в первую очередь, для российской аудитории, – отмечает Балахничев. – Все-таки, ситуация с допинг-скандалами вызвала большой резонанс в нашем обществе, привела к тяжелым последствиям, многие наши атлеты не смогли выступить на Олимпиаде в Рио. При этом в России не так много людей, который могут глубоко вникнуть в суть проблемы, изучить ее с самых разных сторон. А в фильме картина представлена достаточно разносторонне, и главное – все подано простым, доступным языком.

– Но резонанса за рубежом, как было в случае с фильмом ARD, ждать не следует?

– Конечно, нет. Во-первых, мы не узнали каких-то новых сенсационных фактов. Все, о чем говорится в фильме Первого канала, было известно заранее. Многое об этом писалось, в том числе – в зарубежных СМИ. Авторы просто собрали все воедино. Во-вторых, для резонанса необходимо, чтобы этот фильм увидели в других странах. В чем я, если честно, сомневаюсь – если его и покажут, то в очень ограниченном объеме. В-третьих, все мы прекрасно понимаем – в западных странах очень любят рассуждать на тему допинга только в том случае, если дело не касается именно их спортсменов. А копаться в собственных проблемах и выносить их на широкое обсуждение никто не хочет.

– Можно сказать, что Первый канал попробовал таким образом дать достойный ответ ARD?

– Эти картины сложно сравнивать. Фильм ARD вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Но тому было много причин. И речь не только о содержании, хотя команда Хайо Зеппельта озвучила многие неизвестные ранее факты, которые потом упоминались в докладах комиссии WADA. Кроме того, у фильма ARD была совсем другая рекламная кампания, другой пиар. Я не готов рассуждать на тему, получился у авторов российского фильма достойный ответ или нет. Повторюсь – я не знаю, каковы были их цели. Но я благодарен им за то, что они доступным языком осветили проблему для широкой российской аудитории. Теперь люди знают, что проблема с допингом существует не только в нашей стране.

– После фильма ARD WADA начало расследование, приведшее к тяжелым последствиям – в частности, к отстранению наших сборных по легкой и тяжелой атлетике от Игр в Рио. Будет ли что-то подобное после фильма «Первого канала»?

– Для начала надо, чтобы WADA его увидело. Возможно, нужно его им специально показать. Допускаю, что наши организации должны обратить внимание зарубежных коллег на темы, поднятые в фильме. Но к чему это приведет – сказать не берусь.

– По сути, прямых фактов незаконного употребления запрещенных веществ в картине не приводится. Упор делается на терапевтические исключения, которые позволяют спортсменам принимать эти вещества как раз на законных основания. И получать тем самым преимущество. Но нам-то что мешает поступать так же?

– К сожалению, в свое время в России многие, и я в том числе, отнеслись к теме ТИ наивно. На самом деле, данный вопрос нужно было изучить и проработать гораздо тщательнее, чем это было сделано. Идея ТИ понятна, совсем отказаться от них нельзя, потому что ситуации бывают разные, и иногда спортсменам действительно не обойтись без определенных препаратов, которые значатся в списке WADA. Другой вопрос, что правила стремительно устаревают. Уже устарели. И нужно вносить в них коррективы, чтобы нивелировать преимущество, которое может получить атлет с ТИ. Например, отстранять его от соревнований не только на период лечения, но и на весь срок, пока запрещенное вещество сохраняется в организме. Предстоит большой объем работы, но ее для начала необходимо начать.