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Сергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниям

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниям
Источник: «Советский спорт»

Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков – о терапевтических исключениях и фильме Первого канала, посвященному этой теме.

– Сразу оговорюсь – я фильм не видел, – предупреждает Шубенков. – Поэтому не могу говорить о содержании предметно. Хотя, конечно, в общих чертах с ним знаком. Так же не могу судить, насколько серьезным окажется эффект от выхода этой картины. В любом случае, для бурной реакции за рубежом необходимо, чтобы его увидели не только в России. А с этим наверняка возникнут проблемы, хотя бы потому, что сам фильм – на русском языке.

– Но обсудить проблему терапевтических исключений, которая затронута в данной картине, вы ведь можете?
– Разумеется. Правда, смотря что называть проблемой.

– Например то, что, следуя логике авторов фильма, за рубежом ими активно пользуются, а у нас – нет. Более того, например, Елена Исинбаева призналась – была вовсе не в курсе, что можно оформлять какие-либо терапевтические исключения.
– Тут, скорее, надо себя спросить – а почему мы не пользуемся ТИ? Если это абсолютно легально, допускается правилами, помогает избежать проблем с WADA – что мешает нашим спортсменам оформлять подобные исключения? И зачем критиковать иностранных звезд, которые их как раз оформили? Они же не нарушили закон! На самом деле, вся эта тема известна достаточно давно. Резонанс случился после того, как хакеры опубликовали некоторые документы и назвали имена атлетов, принимавших запрещенные препараты на основании ТИ. Имена были громкие – это и привлекло внимание болельщиков. Но никакой сенсации, по сути, не было. Никто никого за руку на преступлении не поймал. К слову, есть статистика – примерно треть всех случаев обнаружения положительных допинг-проб не приводит к наказанию спортсмена. По разным официальным причинам, в том числе – из-за ТИ.

– Вы, в отличие от Исинбаевой, про ТИ знали?
– Конечно. Правда, сам ни разу не пользовался – нужды не было. При этом, повторюсь, я не вижу ничего страшного в применении терапевтических исключений. Если возникают сомнения в том, что спортсмены с ними получают необоснованное преимущество перед соперниками – тогда, возможно, стоит пересмотреть правила их применения. Конечно, иногда удивляют комментарии, мол «препараты, которые мы принимали по ТИ, все равно не давали нам никакого преимущества». Спрашивается – а с чего они тогда вообще попали в запрещенный список? В любом случае, это поле для деятельности врачей, специалистов. Они должны изучать вопрос. А пока все легально, нет смысла винить кого-то в оформлении ТИ.

– Кто виноват, что эта практика почти не используется в России?
– Думаю, в первую очередь этим должны заниматься антидопинговые ведомства. Вести разъяснительную работу со спортсменами, тренерами, разрабатывать методички, образовательные программы. Раньше этому вопросу действительно не уделялось должного внимания. Но тогда вопрос – а откуда о ТИ знаю я сам? Да просто изучил самостоятельно, по зарубежным программам, которые доступны на международных соревнованиях. Задался вопросом – и постарался разобраться в предмете. То же самое может сделать каждый.

Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызовет

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