«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого
Во вторник стало известно, что главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий покинет свой пост после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». «Советский спорт» собирает самые интересные мнения об уходе 45-летнего специалиста.
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Стилистически Слуцкий подходит Краснодару. Там при Кононове тоже все строилось на мелком пасе, взаимозаменяемости и прочих кружевах.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 6 декабря 2016 г.
Удачи Слуцкому. Хотя уходить надо было раньше. Интересно, сколько будет лихорадить ЦСКА, которому предстоит строить новую команду.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 6 декабря 2016 г.
Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа.— Василий Уткин (@radioutkin) 6 декабря 2016 г.
Гончаренко - отличный вариант для ЦСКА. Он давно заслужил большой вызов в своей карьере.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 декабря 2016 г.
Слуцкий как-то уходит некрасиво, вроде действующий чемпион, а уходит как проигравший. Так бывает.— Vitaliy Fomin (@footba11master) 6 декабря 2016 г.
В Англии все началось для ЛВС в ЦСКА, в Англии закончится. И в Англии же может продолжиться.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 6 декабря 2016 г.
Как говорят англичане, to be continued. 😀😀😀
Решения по штабу Слуцкого и штабу Гончаренко на 100% нет, продолжаются консультации.— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 6 декабря 2016 г.