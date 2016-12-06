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Требуется фельдмаршал. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоИсточник: «Советский спорт»

Перед матчем Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» ЦСКА объявил о том, что команду после игры покинет Леонид Слуцкий. «Советский спорт» составил список возможных кандидатов на вакантную должность главного тренера армейского клуба.

Виктор Гончаренко – 45%

Первым кандидатом, конечно, считается бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. До этого белорусский специалист успел достаточно успешно поработать в краснодарской «Кубани» и екатеринбургском «Урале». В каждом клубе его имя было связано с подъемом результатов при достаточно ограниченных ресурсах, как финансовых, так и человеческих.

В 2015 году Виктор Михайлович усилил тренерский штаб «армейского» клуба, поступив в подчинение Леониду Слуцкому. Тогда никто не воспринимал его иначе как приемника Леонида Викторовича, которому прочили успешное выступление на Евро-2016 во главе сборной России, контракт с национальной командой до домашнего Мундиаля 2018 года и скорое расставание с ЦСКА по требованию министерства спорта и Российского футбольного союза.

Но рокировка сорвалась. Сборная во Франции провалилась. На Слуцком поставили крест. Оставаться в ЦСКА на должности обычного тренера и дальше для Гончаренко было не по статусу. 39-летнего наставника отпустили главным тренером в «Уфу», которую он вместо предрекаемой команде зоны вылета ведет в верхней части турнирной таблицы.

Отпустили, правда, с одной оговоркой: если ЦСКА позовет Гончаренко назад, на позицию главного тренера, он имеет полное право расторгнуть контракт с уфимцами без каких-либо последствий и компенсаций.

За кандидатуру Гончаренко говорит опыт работы в ЦСКА с нынешним коллективом и способность давать результат при ограниченных возможностях, что на данный момент и необходимо «армейскому» клубу. Аргументов против возвращения – нет.

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Олег Кононов – 25%

Второй кандидатурой на пост «генерала» красно-синей «армии» называют бывшего тренера «Краснодара» еще одного выходца из Беларуси с российским паспортом на руках – Олега Кононова.

В России Олег Георгиевич успел поработать лишь с «быками». За три года он успел выиграть с командой бронзовые медали Премьер-лиги и вывести клуб в финал Кубка России, проигранный «Ростову».

Кононов зарекомендовал себя, как специалист, умеющий привить команде дисциплинированную, но красивую игру, особенно в атаке. Не обладая громадными бюджетами он неизменно давал удовлетворявший амбициозного владельца «Краснодара», Сергея Галицкого, результат. Во всяком случае, так было до старта сезона 2016/17, который «Краснодару» мягко говоря, не удался. Клуб просел и в чемпионате страны, и в групповом этапе Лиги Европы. Кононов был отправлен в отставку, а его место, сначала в должности исполняющего обязанности, а потом и полноценного главного тренера, занял Игорь Шалимов. Но Олег Кононов не сидел с сентября без дела – он отправился в лондонский «Челси», где прошел двухнедельную стажировку у итальянского тренера Антонио Конте.

Плюсы Кононова: умение давать результат при ограниченных возможностях, умение выстраивать игру команды «с нуля». Минусы заключаются в том, что экс-тренер «Краснодара» известен прежде всего, как адепт атакующего стиля. У ЦСКА же в атаке потенциала практически нет и вряд ли возвращение из аренды Витиньо на это заметно повлияет. В «армейском» клубе прежде всего начала проседать линия обороны, с которой новому тренеру придется что-то придумывать.

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Александр Гришин – 15%

Третий кандидат на пост, занимаемый пока Леонидом Слуцким, - Александр Гришин – главный тренер молодежной красно-синей команды.

Александр Гришин и сам раньше играв в составе московского ЦСКА, и даже выигрывал чемпионат СССР, медали советского и российского первенства. С 2010 года он занимает пост главного тренера молодежной команды «армейского» клуба. За это время он пять раз делал свои подопечных призерами первенства России. Теперь его ребята, в отличие от главной команды, идут на первой строчке турнирной таблицы в юношеской Лиге Чемпионов и уже гарантировали себе выход в плей-офф, где будут бороться, если не за победу, то за выход в полуфинал – наверняка.

Главной же заслугой Александра Гришина можно считать даже не результаты молодежной команды, а то, сколько футболистов он воспитал для ЦСКА, и для российского футбола вообще. Только сейчас во «взрослом» ЦСКА уже выходят на поле Головин, Чалов, Гордюшенко, прошедшие школу Гришина. В Чехию уехал Караваев, который уже занял бы место на правом краю обороны, если бы не Марио Фернандес.

Плюсы Гришина очевидны: «армейское» прошлое, опыт работы в клубе, знание ближайшего резерва команды, встроенность во все клубные процессы. Как очевидны и минусы: отсутствие опыта работы на взрослом уровне, отсутствие побед даже в молодежном первенстве, неспособность человека изнутри устроить настоящую встряску для коллектива.

Сергей Семак – 7,5%

Четвертый кандидат на пост Леонида Слуцкого – еще один бывший игрок «армейского» клуба – Сергей Семак.

На данный момент Семак трудоустроен в стане одного из главных конкурентов красно-синих в чемпионате России, - питерского «Зенита». Сергей Богданович занимает пост тренера команды. Эта должность была его и при Лучано Спаллетти, и при Андре Виллаш-Боаше, и при нынешнем наставнике сине-бело-голубых Мирче Луческу.

Упорное отсутствие карьерного роста в своей команде может подтолкнуть к решению принять предложение от другого коллектива, вражеского, но не менее родного, чем «Зенит». Да и с нынешним ЦСКА у Семака существует тесная связь. В сборной России при Фабио Капелло он работал с лидерами красно-синего клуба: братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем, Игорем Акинфеевым, Аланом Дзагоевым и другими. Да и с методикой работы Леонида Слуцкого Семак, помогавший ему в сборной, тоже знаком.

Минусы все те же – отсутствие опыта работы главным тренером клуба уровня Премьер-Лиги. Но есть и плюсы: пресловутое «армейское» прошлое и доскональная осведомленность о всем, что происходит в стане одного из главных соперников.

Дмитрий Хомуха – 7,5%

Пятым кандидатом на пост Леонида Слуцкого считают Дмитрия Хомуху, который успел не только поиграть в «армейском» клубе, но и поработать в нем тренером. 47-летний специалист трудился в ДЮСШ ЦСКА, откуда вскоре перебрался на тренерский мостик юношеской сборной России для футболистов 1996 года рождения.

В 2012 году с этой командой он пробился в финальную часть юношеского чемпионата Европы для футболистов не старше 17 лет, а в 2013 году вернулся в Россию с победой на континентальном первенстве. С этой же командой в 2015 году с этой же командой он попал на чемпионат Европы 2015 года (до 19 лет), где завоевал серебряные медали.

За эти заслуги Хомуха получил повышение, возглавив молодежную сборную. Тренер принялся активно привлекать к играм «молодежки» своих подопечных из юношеской команды, что привело к старту с тремя поражениями в четырех матчах. После этого наставник был освобожден от своих обязанностей. В апреле 2016 года Хомуха оказался в футбольном клубе «Рига», с которым расстался по обоюдному согласию лишь четыре месяца спустя.

Минусы – такие же, как и у Семака с Гришиным – отсутствие опыта работы на высоком взрослом уровне. Плюсы – «армейское» прошлое и отличные результаты с молодыми футболистами.

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