«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует уход из ЦСКА Леонида Слуцкого. Как известно, официальный твиттер клуба сообщил, что тренер покинет свой пост после завтрашнего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

– Слуцкий психологически устал – я не раз об этом говорил. Все-таки такой пресс выдержать сложно, а он долго держался. В ЦСКА, что бы там ни говорили, Слуцкий пришел безвестным тренером, у него не было титулов, больших побед. Все это появилось только в ЦСКА.

Хотя ведь Слуцкого армейская публика довольно жестко встретила. Да и игроки ершились. Помните, прямо во время финального матча за Кубок России с «Аланией» на него огрызнулись Мамаев и Дзагоев. При этом Слуцкий не стал рубить с плеча, раздувать конфликт, выносить сор из избы. Уверен – сейчас Дзагоев сожалеет, что тогда себя так повел. Сожалеет, что уходит человек и тренер, с которым он в ЦСКА добивался побед.

До поры до времени все у Слуцкого в ЦСКА было великолепно. Чемпионства, кубки, победы… Но это все не дает ему гарантии успеха в каком-либо другом клубе.

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Мне не понравилось, как Слуцкий в последнее время реагировал на события. Раньше восхищался, как он после матча, когда раскачивается в кресле и дико переживает, давал обстоятельные и четкие комментарии. Но потом было это высказывание про сборную на Евро, про нефутбольную страну. Я тут недавно узнал, что в 1971-м, оказывается, сборная СССР делила с англичанами первую строчку в рейтинге ФИФА. И человек после этого говорит, что Россия – нефутбольная страна. Но дело в том, что это он возглавлял команду на Евро, которая не выиграла ни разу и скатилась в итоге во вторую полусотню в том самом рейтинге.

И все же надо признать, что концовку года Слуцкий с ЦСКА хорошо провел. Команда зацепилась, не рухнула вниз, борется за чемпионство. Хочу пожелать Слуцкому надолго в тень не уходить. Потому что у нас в стране всех быстро забывают. Только куда идти? В «Спартак» – однозначно нет, «Динам» – тоже. «Зенит»? Вот тут всякое может быть.

ЦСКА же, видимо, теперь возглавит Виктор Гончаренко. Да, он хорошо работает с «Уфой». Но разница между этой командой и ЦСКА все-таки ощутима. От ЦСКА ждут только побед. И вряд ли к Гончаренко отнесутся с пониманием, если, как и в «Уфе», побед поначалу не будет. Но дай бог, чтобы у него получилось.

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