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Сергей Карякин: Это я отдал голевой пас Глушакову

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин: Это я отдал голевой пас Глушакову
Источник: «Советский спорт»

Лаборатория Касперского теперь является спонсором участника недавнего матча на первенство мира по шахматам Сергея Карякина. Этому был посвящен брифинг с прессой, прошедший вчера в одной из московских гостиниц.

- Мы сейчас с Сергеем сыграли партию – получилась ничья, так что я теперь третий по силе шахматист в мире, – говорит Евгений Касперский. – А если честно, очень некомфортно себя чувствовал, играя с Сергеем. Последний раз такое чувство испытал, когда прокатился в болиде «Феррари» с пилотом «Формулы-1» Джанкарло Физикеллой.

- Через два года новая рубка за шахматную корону будет, - продолжил Евгений Касперский. - Россия всегда славилась своими шахматистами. Надеюсь, корона окажется в России.

- Сергей, как вы скопили на первый свой компьютер?
- Откладывал понемногу в копилку, - признается Сергей Карякин. – К примеру, мне давали деньги на мороженое, что-то оставалось, я их не тратил, а складывал в копилку. Это было в 10 лет. Но в 12 лет я поехал на турнир за границу, выступил неплохо, и на призовые смог купить компьютер. Он был не самым мощным, но тогда я и такому радовался.

- Вы использовали этот компьютер только для занятий шахматами?
- В первую очередь, именно для этого. Но в таком возрасте хочется поиграть в компьютерные игры. Я очень любил играть в «Героев третьих». Там были разные уровни сложности, например, пешка, конь, ладья, ферзь. Все было одновременно – игры, шахматы. Но затем я стал взрослее и стал заниматься только шахматами.

Сергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньги

- Вы задумывались о безопасности своего компьютера?
- В том возрасте, понятно, не задумывался. Но когда повзрослел, стал об этом думать. И сейчас, когда я достиг пика своей карьеры и сыграл матч на первенство мира, то понимал, что в моем компьютере много информации не для посторонних глаз. Эту информацию нужно надежно защищать.

- В шахматах существует шпионаж? – вопрос от Евгения Касперского.
- Конечно!

- Так вот почему мы проиграли этот матч! Весь мир говорит о русских хакерах, а тут норвежские хакеры постарались, - смеется Касперский.

- Господин Карлсен, если кто не знает, сотрудничает с компанией Майкрософт. Возможно, поэтому мы пока на втором месте в шахматах, - реплика модератора.

- Сергей, вы побывали на матче «Спартак» - «Рубин», где сделали первый удар по мячу. Предлагаем вам теперь каждый матч «Спартака» так начинать. Вы приносите команде удачу, - предлагает модератор.
- Я не просто начал матч, а отдал голевой пас Глушакову, - смеется гроссмейстер. – Почему «Спартак»? Это трудно объяснить, почему ты начинаешь симпатизировать той или иной команде. Так получилось, что я прикипел к «Спартаку».

- За победу команде положены хорошие премиальные. Вас не включили в приказ на премию за голевой пас? – вопрос из зала.
- Пока нет. Но, думаю, это впереди.

30 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Классическая часть матча закончилась вничью – 6:6.

Сергей Карякин: В турнире с Карповым и Каспаровым Карлсен был бы фаворитом

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