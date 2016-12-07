Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гилерме: Календарь сверстан неправильно

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маринато Гилерме
Маринато ГилермеИсточник: «Советский спорт»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги первой части сезона, рассказал о работе с Юрием Семиным и о возможном уходе Александра Самедова.

«Локо не должен находиться так низко»

- Начнем с главного. Подведите итоги первой части чемпионата. Есть ли свет в конце тоннеля?
- Точно есть. Мы довольны результатами последних матчей. Но не положением в турнирной таблице. Во второй части сезона постараемся подняться как можно выше и войти как минимум в первую пятерку.

- Десятое место по итогам осенней части — это очень плохо?
- Так низко «Локомотив» не должен находиться. Мы знаем, что обязаны быть в первой четверке, а не во второй половине турнирной таблицы.

- Четыре первых тура «Локомотив» играл вничью. Что произошло? Не забили «Крыльям Советов», поделили очки с «Томью»...
- В то время в клубе происходили перемены, был некий хаос, сменился тренер, руководство. Думаю, это тоже повлияло на наши выступления. В какой-то момент не смогли стабильно давать результат. Но по-прежнему уверены в себе и можем добиться многого. В последних матчах сыграли хорошо, оставили приятное впечатление. Уходим в отпуск с хорошим настроением и с чувством выполненного долга.

- Как ощущалась изнутри смена руководства?
- Не сказал бы, что перестановки в клубе как-то на нас влияли. Но сами по себе они меняют что-то внутри коллектива. Так случается в любой команде мира. Теперь этот этап в прошлом. Мы адаптировались к новым условиям и требованиям Семина. Когда он пришел, не все знали, как Палыч работает, и что он требовательный тренер. Теперь игроки поняли, чего он хочет, вот и стали побеждать.

«Семин мотивирует Майкона»

Источник: «Советский спорт»

- Что хуже: четыре ничьи на старте сезона или три поражения по 0:1, которые последовали после победы над «Краснодаром»?
- Не знаю. В домашних матчах мы уж точно не можем думать о ничьих, не говоря о поражениях. Единственное, что могу сказать, - проигрывать дома некоторым командам было просто неприемлемо.

- Вы давно знакомы с Семиным. С ним легко работать?
- Именно потому, что давно знаю тренера, работать легко. Он всегда хочет видеть максимум отдачи от игрока. И это хорошо, мы сильнее сконцентрированы на поле.

- Это Семин так вдохновил Майкона, что он стал лучшим бомбардиром команды?
- Майкон — тот игрок, в потенциал которого Семин очень верит. Именно Палыч привел его в команду. Конечно, доверие тренера помогает Майкону играть лучше, мотивирует его. Если в тебя верят, ты выдаешь максимум.

- Шесть голов в ворота «Томи» за полчаса — помните ли что-то подобное в исполнении «Локомотива»?
- Мне кажется, шесть точно не случалось. За те десять лет, что я в клубе, так много мы еще не забивали. Получается, рекорд!

- Последний матч с «Тереком» понравился болельщикам. Такое ощущение, что у команды прибавилось сил.
- Очень верю в потенциал команды. У нас еще есть шансы — не скажу, что стать чемпионами, хотя и это возможно, но хотя бы шаг за шагом взойти на четвертое место.

«Нужно уважать решение Самедова»

Источник: «Советский спорт»

- Сейчас появляется много информации об уходе Александра Самедова. Вы как реагируете?
- Я видел новости, что он уходит в «Спартак». Но Самедов нам ничего не говорил. Только пару дней назад узнал, что он тренировался с дублем «Локо». Не знаю, правда ли это. Самедов — талантливый, опытный футболист, он многое сделал для клуба. Но каждый вправе сам решить, что лучше для продолжения карьеры. У Самедова есть право рассматривать предложения, если они поступают. Если хочет уйти, нужно уважать его решение.

- «Локомотиву» будет не хватать такого футболиста.
- Да, у него огромный опыт, такие игроки делают результат. Но незаменимых нет. Посмотрим, как будут разворачиваться события.

- «Локомотив» прошлой осенью феерил в еврокубках. Вы понимаете, почему в этом году все намного хуже?
- Думаю, изменилась лишь одно: была нестабильность в начале сезона. И этот фактор повлиял на выступления. Любые перемены внутри команды требуют времени. Мне кажется, подобное произошло и с «Рубином», там вообще очень много новичков. В первых турах у них ничего не получалось, теперь пошли результаты. У нас то же самое. Мы на правильном пути, все наладится, не сомневаюсь. У Семина будет два месяца, чтобы подготовить нас ко второй части чемпионата.

- Уверены, что тренер снова не сменится?
- Семин останется, почему должно быть иначе?

- В последних матчах здорово заиграл Мануэл Фернандеш. Можем ли считать его одним из лидеров команды?
- Без сомнения. Мануэл очень опытный. Ему в какой-то момент не хватало уверенности, доверия тренера и игровой практики. Фернандешу просто требовалось сыграть в нескольких встречах подряд, чтобы показать, на что он способен. Теперь все видят: Ману играет просто великолепно.

- Весь месяц много говорилось про погоду, состояние газонов. Где было хуже всего?
- Во-первых, хочу сказать, что календарь не очень хорошо сверстан с точки зрения климата. Считаю неправильным, что большую часть лета мы не играем. Понимаю: руководители лиги хотят, чтобы наш календарь совпадал с главными европейскими лигами. Но нужно что-то делать с зимними матчами. Последние пять туров мы играли в экстремальных условиях. В Оренбурге вышли при минус 12 градусах, но ощущалось это как минус 20! Тут дело не просто в газонах, а именно в климате, - как вообще в такую температуру играть? Надеюсь, руководители лиги найдут какое-то решение, переделают календарь. Хорошо бы заканчивать первую часть чемпионата к ноябрю. Может, есть вариант играть до конца июня, немного продлить весенний отрезок чемпионата?

Год Гилерме

Источник: «Советский спорт»

- Конец года проведете как обычно в Бразилии?
- Конечно, на родине!

- Вас еще просят что-то привезти из России?
- По-прежнему везу водку и матрешек.

- Назовите событие года лично для вас.
- Приглашение в сборную России, поездка на Евро-2016 и сам дебют за сборную. Эти впечатления останутся на всю жизнь.

- Лучший матч года?
- Тут долго думать не надо - домашняя игра против ЦСКА, когда Майкон забил единственный гол. Та победа принесла много положительных эмоций.

- Самый ужасный матч года?
- Домашнее поражение от «Уфы» с минимальным счетом. Да еще и гол сами себе забили.

- Самый неудобный для вас нападающий?
- Весной был Халк. А теперь, наверное, Зе Луиш и Промес.

- Лучший гол «Локомотива»?
- Гол Фернандеша «Тереку».

- Открытие года в чемпионате и в «Локомотиве»?
- Открытие всего чемпионата — Жулиано, он как пришел в «Зенит», сходу стал забивать и раздавать, очень впечатлил. А у нас — Майкон. Он же лучший бомбардир!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Петр Авен: Побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфераЧлен наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр АвенСергей Прядкин: За полтора года до чемпионата мира менять систему «осень - весна» не представляется возможнымПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что в ближайшие годы лига не вернется к формату «весна - осень» в розыгрыше чемпионата страны.Долголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваДолголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваКонстантин Клещев – о предстоящем уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранееФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меняПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажетПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеЮрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеИзвестный футбольный функционер, под руководством которого Слуцкий работал в ФК «Москва», прокомментировал отставку главного тренера ЦСКА.Евгений Гинер: У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренеромПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.Слабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезонаСлабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезонаОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части сезона и огорчается некоторым из них.Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер РоссииБывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе СлуцкогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует уход из ЦСКА Леонида Слуцкого.Леонид Слуцкий: Я не говорю ЦСКА «прощай», я говорю «до свидания»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера.Руслан Нигматуллин: Думаю, Слуцкий хочет новой мотивацииБывший голкипер ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.Требуется фельдмаршал. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКАТребуется фельдмаршал. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА«Советский спорт» составил список возможных кандидатов на вакантную должность главного тренера армейского клуба.Евгений Алдонин: При Слуцком ЦСКА был лучшим в России клубом по соотношению «цена – качество»Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, поигравший под руководством Слуцкого три года, прокомментировал новость о его отставке.Валерий Карпин: Не знаю, почему ЦСКА объявил об отставке Слуцкого до матча с «Тоттенхэмом»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход СлуцкогоГлавный тренер московского ЦСКА покинет свой пост после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».Василий Уткин: Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался в своем твиттере об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Нобель Арустамян: Гончаренко – отличный вариант для ЦСКАКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что лучшим вариантом для ЦСКА является наставник «Уфы» Виктор Гончаренко.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение