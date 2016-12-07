Гилерме: Календарь сверстан неправильно

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги первой части сезона, рассказал о работе с Юрием Семиным и о возможном уходе Александра Самедова.

«Локо не должен находиться так низко»

- Начнем с главного. Подведите итоги первой части чемпионата. Есть ли свет в конце тоннеля?

- Точно есть. Мы довольны результатами последних матчей. Но не положением в турнирной таблице. Во второй части сезона постараемся подняться как можно выше и войти как минимум в первую пятерку.

- Десятое место по итогам осенней части — это очень плохо?

- Так низко «Локомотив» не должен находиться. Мы знаем, что обязаны быть в первой четверке, а не во второй половине турнирной таблицы.

- Четыре первых тура «Локомотив» играл вничью. Что произошло? Не забили «Крыльям Советов», поделили очки с «Томью»...

- В то время в клубе происходили перемены, был некий хаос, сменился тренер, руководство. Думаю, это тоже повлияло на наши выступления. В какой-то момент не смогли стабильно давать результат. Но по-прежнему уверены в себе и можем добиться многого. В последних матчах сыграли хорошо, оставили приятное впечатление. Уходим в отпуск с хорошим настроением и с чувством выполненного долга.

- Как ощущалась изнутри смена руководства?

- Не сказал бы, что перестановки в клубе как-то на нас влияли. Но сами по себе они меняют что-то внутри коллектива. Так случается в любой команде мира. Теперь этот этап в прошлом. Мы адаптировались к новым условиям и требованиям Семина. Когда он пришел, не все знали, как Палыч работает, и что он требовательный тренер. Теперь игроки поняли, чего он хочет, вот и стали побеждать.

«Семин мотивирует Майкона»

- Что хуже: четыре ничьи на старте сезона или три поражения по 0:1, которые последовали после победы над «Краснодаром»?

- Не знаю. В домашних матчах мы уж точно не можем думать о ничьих, не говоря о поражениях. Единственное, что могу сказать, - проигрывать дома некоторым командам было просто неприемлемо.

- Вы давно знакомы с Семиным. С ним легко работать?

- Именно потому, что давно знаю тренера, работать легко. Он всегда хочет видеть максимум отдачи от игрока. И это хорошо, мы сильнее сконцентрированы на поле.

- Это Семин так вдохновил Майкона, что он стал лучшим бомбардиром команды?

- Майкон — тот игрок, в потенциал которого Семин очень верит. Именно Палыч привел его в команду. Конечно, доверие тренера помогает Майкону играть лучше, мотивирует его. Если в тебя верят, ты выдаешь максимум.

- Шесть голов в ворота «Томи» за полчаса — помните ли что-то подобное в исполнении «Локомотива»?

- Мне кажется, шесть точно не случалось. За те десять лет, что я в клубе, так много мы еще не забивали. Получается, рекорд!

- Последний матч с «Тереком» понравился болельщикам. Такое ощущение, что у команды прибавилось сил.

- Очень верю в потенциал команды. У нас еще есть шансы — не скажу, что стать чемпионами, хотя и это возможно, но хотя бы шаг за шагом взойти на четвертое место.

«Нужно уважать решение Самедова»

- Сейчас появляется много информации об уходе Александра Самедова. Вы как реагируете?

- Я видел новости, что он уходит в «Спартак». Но Самедов нам ничего не говорил. Только пару дней назад узнал, что он тренировался с дублем «Локо». Не знаю, правда ли это. Самедов — талантливый, опытный футболист, он многое сделал для клуба. Но каждый вправе сам решить, что лучше для продолжения карьеры. У Самедова есть право рассматривать предложения, если они поступают. Если хочет уйти, нужно уважать его решение.

- «Локомотиву» будет не хватать такого футболиста.

- Да, у него огромный опыт, такие игроки делают результат. Но незаменимых нет. Посмотрим, как будут разворачиваться события.

- «Локомотив» прошлой осенью феерил в еврокубках. Вы понимаете, почему в этом году все намного хуже?

- Думаю, изменилась лишь одно: была нестабильность в начале сезона. И этот фактор повлиял на выступления. Любые перемены внутри команды требуют времени. Мне кажется, подобное произошло и с «Рубином», там вообще очень много новичков. В первых турах у них ничего не получалось, теперь пошли результаты. У нас то же самое. Мы на правильном пути, все наладится, не сомневаюсь. У Семина будет два месяца, чтобы подготовить нас ко второй части чемпионата.

- Уверены, что тренер снова не сменится?

- Семин останется, почему должно быть иначе?

- В последних матчах здорово заиграл Мануэл Фернандеш. Можем ли считать его одним из лидеров команды?

- Без сомнения. Мануэл очень опытный. Ему в какой-то момент не хватало уверенности, доверия тренера и игровой практики. Фернандешу просто требовалось сыграть в нескольких встречах подряд, чтобы показать, на что он способен. Теперь все видят: Ману играет просто великолепно.

- Весь месяц много говорилось про погоду, состояние газонов. Где было хуже всего?

- Во-первых, хочу сказать, что календарь не очень хорошо сверстан с точки зрения климата. Считаю неправильным, что большую часть лета мы не играем. Понимаю: руководители лиги хотят, чтобы наш календарь совпадал с главными европейскими лигами. Но нужно что-то делать с зимними матчами. Последние пять туров мы играли в экстремальных условиях. В Оренбурге вышли при минус 12 градусах, но ощущалось это как минус 20! Тут дело не просто в газонах, а именно в климате, - как вообще в такую температуру играть? Надеюсь, руководители лиги найдут какое-то решение, переделают календарь. Хорошо бы заканчивать первую часть чемпионата к ноябрю. Может, есть вариант играть до конца июня, немного продлить весенний отрезок чемпионата?

Год Гилерме

- Конец года проведете как обычно в Бразилии?

- Конечно, на родине!

- Вас еще просят что-то привезти из России?

- По-прежнему везу водку и матрешек.

- Назовите событие года лично для вас.

- Приглашение в сборную России, поездка на Евро-2016 и сам дебют за сборную. Эти впечатления останутся на всю жизнь.

- Лучший матч года?

- Тут долго думать не надо - домашняя игра против ЦСКА, когда Майкон забил единственный гол. Та победа принесла много положительных эмоций.

- Самый ужасный матч года?

- Домашнее поражение от «Уфы» с минимальным счетом. Да еще и гол сами себе забили.

- Самый неудобный для вас нападающий?

- Весной был Халк. А теперь, наверное, Зе Луиш и Промес.

- Лучший гол «Локомотива»?

- Гол Фернандеша «Тереку».

- Открытие года в чемпионате и в «Локомотиве»?

- Открытие всего чемпионата — Жулиано, он как пришел в «Зенит», сходу стал забивать и раздавать, очень впечатлил. А у нас — Майкон. Он же лучший бомбардир!