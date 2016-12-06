Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубе

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубе
Источник: Reuters

Известный футбольный функционер Юрий Белоус, под руководством которого Леонид Слуцкий работал в ФК «Москва», в интервью «Советскому спорту» прокомментировал отставку главного тренера армейцев.

- Вы давно знаете Слуцкого. По-вашему, его уход — бегство с корабля, усталость металла, поиск лучшей доли?
- Думаю, ни одно, ни другое, ни третье. Человек за 7 лет выиграл если не все, то очень многое. ЦСКА до сих пор не выпал из чемпионской гонки. Какое же это бегство? Безусловно, существует огромный пресс, под которым находится главный тренер. Давление связано не только с высококонкурентной спортивной борьбой, но и с журналистами, болельщиками...

- ...руководством.
- Для давления со стороны руководства Слуцкий повода не давал. Грамотные управленцы ЦСКА в состоянии оценить: по соотношению трансферных затрат и набранных очков команда — безоговорочный лидер в России. Но любому человеку необходим отдых. На мой взгляд, Слуцкий принял верное решение. Ему не помешает полгодика попутешествовать, отвлечься, может, и побездельничать. Побывать в европейских клубах, пообщаться с коллегами. А вот потом — возглавить клуб в каком-нибудь чемпионате. И даже в топ-чемпионате из первой европейской пятерки.

«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого

- Допускаете, что Слуцкий предпочтет отдыху быстрый поиск нового клуба?
- Возможно. Но полезнее было бы отдохнуть, я считаю. Семь лет работы в ЦСКА — достаточно серьезный фактор.

- Поддерживаете сейчас отношения?
- Конечно. Обязательно пообщаемся в неформальной обстановке после его возвращения из Лондона.

- Это ведь первая невынужденная отставка Слуцкого? Прежде он всегда шел на повышение, принимал предложения. Значит ли это, что у Слуцкого выросла самооценка, что теперь он ощущает себя по-настоящему маститым тренером?
- Безусловно, самооценка выросла. Вместе с тем, со стороны сложно судить о процессах, происходящих в ЦСКА. Как и что там происходило, какое напряжение возникало от необходимости дать результат, - всего этого мы не знаем. Но уверен: Слуцкий будет востребован. И не только в России. Мне бы очень хотелось, чтобы ему предоставился шанс в Англии, где самый интересный чемпионат.

- Говорят, он собрался отдохнуть в Антарктиде?
- Антарктида — потрясающе интересное место, но об этом вам лучше спросить самого Леонида Викторовича.

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого

Голосование: Кто должен возглавить ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранееФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меняПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажетПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.Ян Вертонген: Очень рад, что Алдервейрелд вернулся в стройЯн Вертонген: Очень рад, что Алдервейрелд вернулся в стройЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.Маурисио Почеттино: Надо приложить все усилия для победы в матче с ЦСКАМаурисио Почеттино: Надо приложить все усилия для победы в матче с ЦСКАГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.Александр Головин: Жаль, что Слуцкий уходит, он дал мне дорогу в большой футболАлександр Головин: Жаль, что Слуцкий уходит, он дал мне дорогу в большой футболПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом», который пройдет в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.Евгений Гинер: У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренеромПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.Леонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планахЛеонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планахГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что уже обсудил свой уход с футболистами команды.Слуцкий в ближайшее время планирует посетить АнтарктидуКак стало известно «Советскому спорту», Леонид Слуцкий, который после матча с «Тоттенхэмом» покинет пост главного тренера ЦСКА, в ближайшее время планирует посетить Антарктиду.Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер РоссииБывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе СлуцкогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует уход из ЦСКА Леонида Слуцкого.Леонид Слуцкий: Я не говорю ЦСКА «прощай», я говорю «до свидания»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера.Руслан Нигматуллин: Думаю, Слуцкий хочет новой мотивацииБывший голкипер ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.Требуется фельдмаршал. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКАТребуется фельдмаршал. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА«Советский спорт» составил список возможных кандидатов на вакантную должность главного тренера армейского клуба.Евгений Алдонин: При Слуцком ЦСКА был лучшим в России клубом по соотношению «цена – качество»Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, поигравший под руководством Слуцкого три года, прокомментировал новость о его отставке.Валерий Карпин: Не знаю, почему ЦСКА объявил об отставке Слуцкого до матча с «Тоттенхэмом»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход СлуцкогоГлавный тренер московского ЦСКА покинет свой пост после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».Василий Уткин: Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался в своем твиттере об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Нобель Арустамян: Гончаренко – отличный вариант для ЦСКАКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что лучшим вариантом для ЦСКА является наставник «Уфы» Виктор Гончаренко.Официально: Леонид Слуцкий покидает ЦСКАОфициально: Леонид Слуцкий покидает ЦСКАГлавный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий покидает свой пост, сообщает официальный твиттер клуба.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Юрий Белоус
Юрий Белоусвсе новости

Cпецпредложение