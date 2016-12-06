Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубе

Известный футбольный функционер Юрий Белоус, под руководством которого Леонид Слуцкий работал в ФК «Москва», в интервью «Советскому спорту» прокомментировал отставку главного тренера армейцев.

- Вы давно знаете Слуцкого. По-вашему, его уход — бегство с корабля, усталость металла, поиск лучшей доли?

- Думаю, ни одно, ни другое, ни третье. Человек за 7 лет выиграл если не все, то очень многое. ЦСКА до сих пор не выпал из чемпионской гонки. Какое же это бегство? Безусловно, существует огромный пресс, под которым находится главный тренер. Давление связано не только с высококонкурентной спортивной борьбой, но и с журналистами, болельщиками...

- ...руководством.

- Для давления со стороны руководства Слуцкий повода не давал. Грамотные управленцы ЦСКА в состоянии оценить: по соотношению трансферных затрат и набранных очков команда — безоговорочный лидер в России. Но любому человеку необходим отдых. На мой взгляд, Слуцкий принял верное решение. Ему не помешает полгодика попутешествовать, отвлечься, может, и побездельничать. Побывать в европейских клубах, пообщаться с коллегами. А вот потом — возглавить клуб в каком-нибудь чемпионате. И даже в топ-чемпионате из первой европейской пятерки.

«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого

- Допускаете, что Слуцкий предпочтет отдыху быстрый поиск нового клуба?

- Возможно. Но полезнее было бы отдохнуть, я считаю. Семь лет работы в ЦСКА — достаточно серьезный фактор.

- Поддерживаете сейчас отношения?

- Конечно. Обязательно пообщаемся в неформальной обстановке после его возвращения из Лондона.

- Это ведь первая невынужденная отставка Слуцкого? Прежде он всегда шел на повышение, принимал предложения. Значит ли это, что у Слуцкого выросла самооценка, что теперь он ощущает себя по-настоящему маститым тренером?

- Безусловно, самооценка выросла. Вместе с тем, со стороны сложно судить о процессах, происходящих в ЦСКА. Как и что там происходило, какое напряжение возникало от необходимости дать результат, - всего этого мы не знаем. Но уверен: Слуцкий будет востребован. И не только в России. Мне бы очень хотелось, чтобы ему предоставился шанс в Англии, где самый интересный чемпионат.

- Говорят, он собрался отдохнуть в Антарктиде?

- Антарктида — потрясающе интересное место, но об этом вам лучше спросить самого Леонида Викторовича.

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