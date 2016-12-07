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Весна на ростовской улице. «Ростов» продолжает участие в еврокубках

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Весна на ростовской улице. «Ростов» продолжает участие в еврокубках
Источник: ФК «Ростов»

Как «Ростов» сыграл вничью с ПСВ и впервые в истории вышел в еврокубковую весну.

СПЕЛИ «КАТЮШУ»

Утром в день игры казалось, что спокойному Эйндховену не до футбола. Голландцы спокойно бродили по узким улочкам города и выбирали товары на ярмарке, которая открылась в центре города. Можно купить и одежду, и традиционную селедку за 4 евро, которая так хороша, что тает во рту.

О том, что ПСВ играет решающий матч года, становится понятно только у стадиона «Филипс». Спортивное сооружение, кстати, гармонично вписано в архитектуру, и уже с утра возле арены полным ходом шла подготовка к игре. Только гимн Лиги чемпионов репетировали трижды!

Готовились к решающей битве и болельщики «Ростова». Их в Эйндховен приехало около 500 человек. С обеда россияне начали штурмовать гостевую кассу, где практически до стартового свистка шла продажа билетов. Фанатов желто-синих было так много, что они случайно перекрыли велосипедную дорожку. Любители покрутить педали с удивлением наблюдали за толпой, которая хором пела «Катюшу». Настроение у наших болельщиков было замечательным – «Ростов» до последнего борется за выход в плей-офф Лиги Европы!

Отличное настроение и у Калачева, которого накануне вечером второй раз в карьере признали лучшим футболистом Белоруссии по итогам уходящего года. Ветеран (в мае Тимофею исполнится 36) переживает вторую молодость и недавно продлил контракт с «Ростовом» до лета 2018 года.

Естественно, белорусу нашлось место в стартовом составе «Ростова». Там же и Джанаев с Ерохиным, которые все-таки восстановились после травм.

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ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

Первый тайм стал прологом, прелюдией, вступлением – чем угодно, только не основным действием матча ПСВ – «Ростов», в котором хозяевам нужна была только победа. Голландский клуб долго раскачивался, примеривался, прилаживался. Российский не возражал – время-то шло, а счет не менялся. А как его изменишь, если в створ в ворот не попадаешь? По этому показателю счет после первых 45 минут был такой же, как и по голам – 0:0.

А на второй тайм ПСВ выскочил как ошпаренный, будто песню Высоцкого в раздевалке послушал. Ту самую, в которой поется: «Надо что-то бить, уже пора». Однако ответа на вопрос: «Чем же бить?» у хозяев явно не было. Удары издалека были, навесы – тоже, навал – присутствовал, позиционного нападения – сколько угодно, а опасных моментов – полторы штуки.

Чтобы чувствовать себя спокойней (а заодно и нам, за «Ростов» болеющим, дрожь в коленях унять) «Ростову» нужна была хоть какая-то контригра, однако ее не было. Что хорошо, главный тренер ПСВ Филипп Коку держал в голове возможность того, что Полоз с Азмуном могут убежать и забить. Вместе с нею голландец держал сзади три-четыре человека, которые, караулив контратаку, в нападении своим практически не помогали. От этого нашим было чуточку легче. Минуты до 80-й, пока ПСВ в полном составе, включая вратаря не пошел в атаку.

Вот тогда начался валидол. С ударами в створ наших ворот, с сейвами Джанаева, с выносом мяча с «ленточки» Владимиром Гранатом (большой тебе привет, московский «Спартак»!). Трясло от нервов – всех! И голландских болельщиков, и наших! И только немецкий судья Айтекин хранил могильное спокойствие. Он грамотно разобрался, не назначил пенальти в ворота «Ростова» (а был ли фол?) и в конце концов дал финальный свисток. Который свидетельствовал – российский клуб с берегов Дона сильнее ПСВ и именно наши футболисты вышли плей-офф Лиги Европы. Наши, а не голландские!

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция


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