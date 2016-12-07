Долголетие Слуцкого. Колонка Константина Клещева
Если
принять как
данное, что во
многих европейских
чемпионатах
срок пребывания
специалистов
на посту главного
тренера не
превышает двух
лет, то Леонида
Слуцкого после
7 лет в ЦСКА можно
назвать
тренером-долгожи
А в чем секрет долголетия 45-летнего Слуцкого? Он никогда не играл на высоком уровне в футбол, и никогда, наверное, не поднялся бы до российских тренерских высот после волгоградской «Олимпии» и элистинского «Уралана», не прими генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус в 2005 году парадоксального решения заменить надежного Валерия Петракова на «котавмешочного» тренера дубля Слуцкого. «Он – перспективный», - сказал тогда Белоус и угадал.
Последовавший
затем взлет
можно назвать
головокружительн
Судьба? Везение? Талант? И то, и другое, и третье. Кто сегодня вспомнит, что за озарение нашло на президента ЦСКА Евгения Гинера, который после неудачных опытов с бразильцем Зико и испанцем Хуанде Рамосом пришел к выводу, что команде нужен российский тренер? Почему он терпел Слуцкого четыре года подряд в ожидании золота? Интуиция?
Как
бы то ни было,
7 лет Слуцкого
в ЦСКА – это 7
славных лет.
Ему, конечно,
повезло. За
Гинером – как
за каменной
стеной. С помощниками
по тренерскому
штабу – как с
единомышленникам
В сентябре 2015 года Слуцкий произнес показавшиеся мне пророческими слова: «Лично я не уверен, что буду работать в команде дольше, чем в ней будут качественно играть Игнашевич и братья Березуцкие». Об Игнашевиче и К сегодня говорят, что они уже не те. Но если взглянуть на турнирную таблицу, где ЦСКА после первой части чемпионата занимает третье место, можно увидеть, что у армейцев лучший показатель в графе «пропущенные голы» - всего 11. Может быть, Слуцкому и руководству ЦСКА не следовало торопиться? Однако, как бы то ни было, решение принято.
Куда дальше пойдет Слуцкий? В том, что без работы он не останется, никто не сомневается. Попробует свои силы за границей? В Голландии или Англии? Или, все же, возьмет отпуск на полгода-год? Съездит в Аргентину? Покормит пингвинов в Антарктиде? Займется школой в родном Волгограде?
Среди 15 коллег Слуцкого по клубам РФПЛ 11 заняли посты главных тренеров в 2016 году. Моложе него – на 6 лет - только главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, которого вроде бы ждут в ЦСКА, и Вадим Скрипченко, наставник «Крыльев Советов» (на 4 года). Все за то, что расставание со Слуцким вряд ли получится продолжительным. Долгая жизнь ему еще предстоит, и о секрете его долголетия у нас еще наверняка будет повод порассуждать.
«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция