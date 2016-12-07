Долголетие Слуцкого. Колонка Константина Клещева

Если принять как данное, что во многих европейских чемпионатах срок пребывания специалистов на посту главного тренера не превышает двух лет, то Леонида Слуцкого после 7 лет в ЦСКА можно назвать тренером-долгожи телем.

А в чем секрет долголетия 45-летнего Слуцкого? Он никогда не играл на высоком уровне в футбол, и никогда, наверное, не поднялся бы до российских тренерских высот после волгоградской «Олимпии» и элистинского «Уралана», не прими генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус в 2005 году парадоксального решения заменить надежного Валерия Петракова на «котавмешочного» тренера дубля Слуцкого. «Он – перспективный», - сказал тогда Белоус и угадал.

Последовавший затем взлет можно назвать головокружительн ым. Четыре года спустя Слуцкий, немного не дотянувший с «Москвой» до бронзы чемпионата и до Кубка России, уже руководил футболистами ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:3). Потом были 3 титула чемпиона России и 2 Кубка страны.

Судьба? Везение? Талант? И то, и другое, и третье. Кто сегодня вспомнит, что за озарение нашло на президента ЦСКА Евгения Гинера, который после неудачных опытов с бразильцем Зико и испанцем Хуанде Рамосом пришел к выводу, что команде нужен российский тренер? Почему он терпел Слуцкого четыре года подряд в ожидании золота? Интуиция?

Как бы то ни было, 7 лет Слуцкого в ЦСКА – это 7 славных лет. Ему, конечно, повезло. За Гинером – как за каменной стеной. С помощниками по тренерскому штабу – как с единомышленникам и. С Акинфеевым, Игнашевичем, Березуцкими, Дзагоевым – как с опорой в любых ситуациях. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны, хотя, наверное, отношения не были столь безоблачными ни с высшим руководством, ни с коллегами, ни с игроками. Но кто сказал, что в футбольном клубе все должны быть белыми и пушистыми?

В сентябре 2015 года Слуцкий произнес показавшиеся мне пророческими слова: «Лично я не уверен, что буду работать в команде дольше, чем в ней будут качественно играть Игнашевич и братья Березуцкие». Об Игнашевиче и К сегодня говорят, что они уже не те. Но если взглянуть на турнирную таблицу, где ЦСКА после первой части чемпионата занимает третье место, можно увидеть, что у армейцев лучший показатель в графе «пропущенные голы» - всего 11. Может быть, Слуцкому и руководству ЦСКА не следовало торопиться? Однако, как бы то ни было, решение принято.

Куда дальше пойдет Слуцкий? В том, что без работы он не останется, никто не сомневается. Попробует свои силы за границей? В Голландии или Англии? Или, все же, возьмет отпуск на полгода-год? Съездит в Аргентину? Покормит пингвинов в Антарктиде? Займется школой в родном Волгограде?

Среди 15 коллег Слуцкого по клубам РФПЛ 11 заняли посты главных тренеров в 2016 году. Моложе него – на 6 лет - только главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, которого вроде бы ждут в ЦСКА, и Вадим Скрипченко, наставник «Крыльев Советов» (на 4 года). Все за то, что расставание со Слуцким вряд ли получится продолжительным. Долгая жизнь ему еще предстоит, и о секрете его долголетия у нас еще наверняка будет повод порассуждать.

«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого